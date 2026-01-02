México

La Casa de los Famosos México 2026: Esta es la hermosa mujer que podría ser confirmada pronto

Una cuarta temporada del reality show está en marcha

Televisa comparte los primeros promos
Televisa comparte los primeros promos oficiales de La Casa de los Famosos México 3: “¿Están listos?” (Televisa)

La expectativa en torno a la próxima edición de La Casa de los Famosos México ha aumentado considerablemente desde que la productora Rosa María Noguerón extendió una invitación formal a una de las celebridades del momento.

Y es que el famoso reality show ha sido un completo éxito. Desde su primera temporada, el programa de televisión se convirtió en un fenómeno de la televisión mexicana y se espera que la cuarta edición repita el mismo esquema y números de audiencia.

Fátima Bosch, en la mira de Televisa

Fátima Bosch encabezó un desfile
Fátima Bosch encabezó un desfile en Tabasco con motivo de su triunfo en la edición 74 de Miss Universe. @missuniverse.mexico, Instagram)

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, fue invitada a participar en la cuarta temporada del reality en 2026. El posible ingreso de la reina de belleza se presenta como un movimiento estratégico de Televisa para mantener los elevados índices de audiencia del programa.

A pesar de que la propuesta se realizó de manera pública por parte de la productora, la participación de Fátima Bosch en el reality aún no está confirmada.

Esta incertidumbre ha propiciado un intenso intercambio de opiniones en redes sociales y entre los seguidores del programa, quienes se preguntan si la modelo podrá conjugar sus compromisos internacionales con la dinámica del show.

¿Qué dijo Rosa María Noguerón sobre Fátima Bosch?

Rosa María Noguerón en la
Rosa María Noguerón en la rueda de prensa del Reality Show de La casa de los famosos. Créditos: Cross Flowers/ Infobae México

Durante una interacción con reporteros, Rosa María Noguerón hizo un llamado directo a la modelo:

“Nos encantaría, Fátima, si nos estás viendo, estás invitada a formar parte de La Casa de los Famosos. Por favor, por favor, dile, te dejo mi teléfono y le dices que me llame”, declaró la productora, enfatizando el impacto potencial de Bosch en el formato.

Poco después, insistió en el carácter especial de su invitación: “Que esté dentro de la casa. Alguien que tiene tanto que decir… Fátima, esta es una invitación formal para que estés en la cuarta temporada. Te vas a divertir. Tú tienes tanto que decir, tanto que inspirar, así que acá te esperamos”.

Las acusaciones de fraude contra Fátima Bosch

La Miss Universo felicitó a
La Miss Universo felicitó a su padre por su cumpleaños (Ig/fatimaboschfndz)

Han sido semanas de controversia y acusaciones contra la mexicana Fátima Bosch, coronada como Miss Universo 2025.

La propia Miss Universo ha declarado en redes sociales que desde su coronación en Bangkok ha soportado no solo acusaciones, sino también insultos y amenazas:

“En los últimos días he recibido insultos, ataques e incluso deseos de muerte por una sola razón: porque gané. Porque una mujer con sueños, preparación y corazón decidió ponerse de pie y luchar por lo que ama. Y aunque estos ataques duelen, no me definen. Lo que sí me define es mi fortaleza, mi integridad y el amor que tengo por mi país y por las mujeres de todo el mundo que represento”, publicó Bosch en días pasados.

En ese mismo mensaje, reconoció que antes temía a la “funa” o cancelación, pero hoy siente la libertad de tomar con humor y sarcasmo los señalamientos en su contra: “Le tenía miedo a la funa, pero ya no”. Esta actitud fue celebrada por seguidores y usuarios en redes sociales, quienes se sumaron a la broma y compartieron mensajes de apoyo frente al debate que continúa en torno al certamen.

