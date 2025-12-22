“Familia corrupta”: Fátima Bosch se burla de señalamientos de fraude en Miss Universo

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, responde con humor a las acusaciones de fraude. (Instagram: Fátima Bosch)

Luego de su polémico triunfo y regreso a Tabasco, Fátima Bosch, Miss Universo 2025, reapareció en redes sociales con un video familiar que rápidamente se volvió viral, pues en él la ganadora del certamen de belleza se burla de las críticas de quienes aseguran que compró la corona del concurso.

En la grabación, compartida en sus historias de Instagram, se observa a Bosch junto a su familia celebrando anticipadamente la Navidad. En el clip se les observa conviviendo felices y haciendo karaoke de “Tití me preguntó” de Bad Bunny

En el clip, la modelo mexicana bromeó sobre el clima de críticas y acusaciones que la han acompañado desde su coronación en Bangkok. Con un tono irónico, Bosch incluyó el mensaje: “ESCÁNDALOOO ‘La familia corrupta’ no se conforma solo con la corona… ahora quiere comprar un Grammy”.

Fátima Bosch se burla de señalamientos por ganar Miss Universo. (Instagram: Fátima Bosch)

La frase y el fragmento mostraban a la familia cantando y bailando, mientras la propia Miss Universo reía y participaba del momento, haciendo alusión directa a los rumores de fraude y presunto favoritismo por parte del copropietario, Raúl Rocha Cantú.

La semana pasada, Fátima Bosch regresó a Tabasco tras haber sido coronada como la ganadora de Miss Universo 2025 y desde entonces se volvió tendencia por los múltiples eventos y muestras de cariño en su estado natal. La recepción fue cálida, con festejos y actividades que reforzaron su conexión con la comunidad local.

A través de sus redes sociales, Bosch ha abordado con humor las críticas y la campaña de odio que ha enfrentado tras su victoria. Hace apenas unos días, compartió:

Fátima Bosch, Miss Universo 2025. REUTERS/Luis Manuel Lopez

“En los últimos días he recibido insultos, ataques e incluso deseos de muerte por una sola razón: porque gané. Porque una mujer con sueños, preparación y corazón decidió ponerse de pie y luchar por lo que ama. Y aunque estos ataques duelen, no me definen. Lo que sí me define es mi fortaleza, mi integridad y el amor que tengo por mi país y por las mujeres de todo el mundo que represento”.

En sus mensajes, Fátima ha reconocido que antes tenía miedo a la “funa” (cancelación), pero ahora se dice libre para reír de sí misma y responder a la presión pública con sarcasmo: “Le tenía miedo a la funa, pero ya no”.

La reacción viral: la “familia corrupta” y el fenómeno fan

Luego de publicar el video, internautas y fans de la modelo tabasqueña comentaron la publicación y se sumaron a la broma:

Fátima Bosch durante una visita en Tabasco. REUTERS/Luis Manuel Lopez

“¿Dónde depositamos? Tú dime, reina”

“Le entró a la coperacha, felices fiestas Fátima”

“Yo coopero”

“¿Dónde se deposita reina? Jaja”

“Desde Perú te puedo apoyar para comprar ese Grammy”

“Jajajajajajajajajaja sin miedo a la funa. Con todo”

“Se olvida que Fátima es gen Z también”

“Es-cán-da-lo es un escándalo”

“Cuando te ríes de que se rían LLEGAS A UN PUNTO CÚSPIDE DE ILUMINACIÓN GENUINA”

“Donde aportamos? Me apunto”

Frente a críticas y apoyos, la Miss Universo 2025 ha hecho de la ironía su principal herramienta para enfrentar el escrutinio.