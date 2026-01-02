IMSS emite reporte sobre personas que siguen hospitalizadas tras el incidente en el Tren Interoceánico

El reporte de los hospitalizados fue publicado en los medios oficiales de la institución. (imagen ilustrativa) (Facebook/Tereso Martinez Garcia)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer que cinco personas permanecen hospitalizadas tras el accidente del Tren Interoceánico, detallando que los pacientes reciben atención especializada en distintas unidades médicas del estado de Oaxaca.

Además, informó que dos personas ya fueron dadas de alta por su evolución favorable y continuarán su recuperación bajo seguimiento médico.

En qué hospitales del IMSS están los 5 pacientes

El IMSS reportó que las cinco personas hospitalizadas tras el incidente en el Tren Interoceánico se encuentran distribuidas en las siguientes unidades médicas del estado de Oaxaca:

Dos personas en el Hospital General del IMSS de Salina Cruz

Dos personas en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca

Una persona en el Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso”

Asimismo, informó que dos pacientes fueron dados de alta en las últimas horas por su evolución favorable.

Pasajeros piden ayuda tras descarrilamiento den Tren Interocéanico. (X/@MLopezSanMartin)

Uno de ellos recibió atención en el Hospital General del IMSS de Salina Cruz, mientras que el otro estuvo internado en el Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso”.

Según los reportes oficiales, emitidos la tarde de este 1 de enero de 2026, ambos continuarán su recuperación con el tratamiento y los medicamentos necesarios, y contarán con seguimiento a través de consulta externa. El comunicado establece que los pacientes dados de alta tendrán acceso a atención en especialidades como medicina interna y psicología, así como a las áreas médicas que requiera cada caso.

Además, señalaron que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, las personas que permanecen hospitalizadas contarán con atención médica especializada y monitoreo permanente y detallaron que familias de los afectados recibirán acompañamiento por parte del personal de salud en cada una de las unidades hospitalarias.

Por su parte, medios nacionales han afirmado la noche de este 1 de enero que la cifra de pacientes hospitalizados es de 25 personas, las cuales estarían internadas en diversas clínicas que incluirían unidades en el estado de Veracruz y la Ciudad de México.

Aumentó a 14 la cifra de víctimas mortales tras el accidente

La Secretaría de Marina (Semar) confirmó este 1 de enero que la cifra de personas fallecidas tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca subió a 14 víctimas mortales.

La última persona reportada fallecida fue una mujer de 73 años, identificada como Hilda, quien perdió la vida luego de permanecer hospitalizada y recibir atención médica especializada en el Hospital Regional de Alta Especialidad de IMSS Bienestar.

El tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec experimentó recientemente un descarrilamiento en la Línea Z, cerca de Nizanda, Oaxaca.

La Comisión Nacional de Atención a Víctimas (CEAV) confirmó esta información y lamentó el fallecimiento, detallando que la paciente fue trasladada inicialmente a la clínica Hospital Tehuantepec del ISSSTE y después a la unidad de terapia intensiva del IMSS Bienestar, donde se le realizaron procedimientos quirúrgicos de urgencia.

Según los reportes, la paciente presentó un cuadro clínico grave.

Además, señalaron que los médicos especialistas determinaron que tenía politraumatismo severo, con fracturas de miembros inferiores (fémur, tibia y peroné) y múltiples fracturas costales.

Apoyos prometidos tras el accidente del Tren Interoceánico

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, conversa con personas afuera del hospital donde se atiende a las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, en Santo Domingo Tehuantepec, estado de Oaxaca, México, el 29 de diciembre de 2025. Crédito: REUTERS/Virgilio Luis

Las autoridades federales prometieron ayuda funeraria, gastos de traslado y acompañamiento institucional a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Dirección General de Atención a Víctimas de la Secretaría de Gobernación.

El Gobierno federal señaló que mantendría contacto permanente con las familias mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.

Además, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la entrega de un apoyo económico de 30 mil pesos a las familias afectadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, con el objetivo de cubrir primeros gastos derivados del accidente.