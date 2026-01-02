México

IMSS emite reporte sobre personas que siguen hospitalizadas tras el incidente en el Tren Interoceánico

Además, confirmaron que dos personas heridas en el incidente ya fueron dadas de alta y continuarán su recuperación bajo seguimiento médico

Guardar
El reporte de los hospitalizados
El reporte de los hospitalizados fue publicado en los medios oficiales de la institución. (imagen ilustrativa) (Facebook/Tereso Martinez Garcia)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer que cinco personas permanecen hospitalizadas tras el accidente del Tren Interoceánico, detallando que los pacientes reciben atención especializada en distintas unidades médicas del estado de Oaxaca.

Además, informó que dos personas ya fueron dadas de alta por su evolución favorable y continuarán su recuperación bajo seguimiento médico.

En qué hospitales del IMSS están los 5 pacientes

El IMSS reportó que las cinco personas hospitalizadas tras el incidente en el Tren Interoceánico se encuentran distribuidas en las siguientes unidades médicas del estado de Oaxaca:

  • Dos personas en el Hospital General del IMSS de Salina Cruz
  • Dos personas en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca
  • Una persona en el Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso”

Asimismo, informó que dos pacientes fueron dados de alta en las últimas horas por su evolución favorable.

Pasajeros piden ayuda tras descarrilamiento den Tren Interocéanico. (X/@MLopezSanMartin)

Uno de ellos recibió atención en el Hospital General del IMSS de Salina Cruz, mientras que el otro estuvo internado en el Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso”.

Según los reportes oficiales, emitidos la tarde de este 1 de enero de 2026, ambos continuarán su recuperación con el tratamiento y los medicamentos necesarios, y contarán con seguimiento a través de consulta externa. El comunicado establece que los pacientes dados de alta tendrán acceso a atención en especialidades como medicina interna y psicología, así como a las áreas médicas que requiera cada caso.

Además, señalaron que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, las personas que permanecen hospitalizadas contarán con atención médica especializada y monitoreo permanente y detallaron que familias de los afectados recibirán acompañamiento por parte del personal de salud en cada una de las unidades hospitalarias.

Por su parte, medios nacionales han afirmado la noche de este 1 de enero que la cifra de pacientes hospitalizados es de 25 personas, las cuales estarían internadas en diversas clínicas que incluirían unidades en el estado de Veracruz y la Ciudad de México.

Aumentó a 14 la cifra de víctimas mortales tras el accidente

La Secretaría de Marina (Semar) confirmó este 1 de enero que la cifra de personas fallecidas tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca subió a 14 víctimas mortales.

La última persona reportada fallecida fue una mujer de 73 años, identificada como Hilda, quien perdió la vida luego de permanecer hospitalizada y recibir atención médica especializada en el Hospital Regional de Alta Especialidad de IMSS Bienestar.

El tren del Corredor Interoceánico del
El tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec experimentó recientemente un descarrilamiento en la Línea Z, cerca de Nizanda, Oaxaca.

La Comisión Nacional de Atención a Víctimas (CEAV) confirmó esta información y lamentó el fallecimiento, detallando que la paciente fue trasladada inicialmente a la clínica Hospital Tehuantepec del ISSSTE y después a la unidad de terapia intensiva del IMSS Bienestar, donde se le realizaron procedimientos quirúrgicos de urgencia.

Según los reportes, la paciente presentó un cuadro clínico grave.

Además, señalaron que los médicos especialistas determinaron que tenía politraumatismo severo, con fracturas de miembros inferiores (fémur, tibia y peroné) y múltiples fracturas costales.

Apoyos prometidos tras el accidente del Tren Interoceánico

La presidenta de México, Claudia
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, conversa con personas afuera del hospital donde se atiende a las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, en Santo Domingo Tehuantepec, estado de Oaxaca, México, el 29 de diciembre de 2025. Crédito: REUTERS/Virgilio Luis

Las autoridades federales prometieron ayuda funeraria, gastos de traslado y acompañamiento institucional a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Dirección General de Atención a Víctimas de la Secretaría de Gobernación.

El Gobierno federal señaló que mantendría contacto permanente con las familias mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.

Además, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la entrega de un apoyo económico de 30 mil pesos a las familias afectadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, con el objetivo de cubrir primeros gastos derivados del accidente.

Temas Relacionados

Tren InteroceánicoClaudia SheinbaumGobierno de MéxicoOaxacaFallecidosIMSSAccidenteHospitalizadosVíctimasSemarmexico-noticias

Más Noticias

¿Cuántos kilómetros de carreteras nuevas se construyeron en México durante 2025?

El gobierno de Claudia Sheinbaum proyecta modernizar 64 aeropuertos durante su administración

¿Cuántos kilómetros de carreteras nuevas

Mi Beca para Empezar 2026: qué beneficiarios no recibirán el pago de este mes de enero

El depósito se efectuó este jueves 1 de enero, pero algunos padres de familia de alumnos de preescolar y primaria reportaron que no se les vio reflejado la dispersión correspondiente

Mi Beca para Empezar 2026:

Cuánto tiempo es seguro seguir comiendo recalentado de Navidad o Año Nuevo

La reunión al día siguiente ya se convirtió en una tradición

Cuánto tiempo es seguro seguir

Esta es la fecha en la que CDMX regalará nuevos camiones de basura a todas las alcaldías para sistema de reducción de residuos

La nueva forma de separación y recolección de basura arrancó este jueves 1 de enero de 2026, de acuerdo con lo anunciado semanas previas por el Gobierno de la Ciudad de México

Esta es la fecha en

DT del Milán habla sobre el futuro de Santi Giménez: “estará de baja entre 3 y 4 meses”

La prolongada recuperación del atacante mexicano representa un reto para el equipo en plena lucha por la Serie A

DT del Milán habla sobre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dictan prisión preventiva a un

Dictan prisión preventiva a un hombre detenido con casi 400 kilos de cocaína en Sonora

El Mayo espera su sentencia en EEUU luego de declararse culpable: así fue la caída del líder del Cártel de Sinaloa

Guerra entre Chapos y Mayos provocaría aumento del reclutamiento de menores por los cárteles, alerta exagente de la DEA

Emboscaron a policías municipales de Tocumbo, Michoacán: reportan un oficial muerto y otro herido

Revelan presunta narcofiesta en el Cereso 3

ENTRETENIMIENTO

Yolanda Andrade hace un En

Yolanda Andrade hace un En Vivo con Montserrat Oliver para celebrar 25 años juntas

Los reality shows que llegarán a Televisa y TV Azteca en 2026: La Casa de los Famosos México, La Granja VIP y nuevas apuestas

Así lució María Victoria en su cena de Año Nuevo 2026 a sus casi 103 años

Alejandra Guzmán comparte su mayor deseo este 2026 y podría ser indirecta a su hija Frida Sofía

La Casa de los Famosos México 2026: Esta es la hermosa mujer que podría ser confirmada pronto

DEPORTES

DT del Milán habla sobre

DT del Milán habla sobre el futuro de Santi Giménez: “estará de baja entre 3 y 4 meses”

De Vicente Sánchez a Nicolás Larcamón: el agridulce 2025 que tuvo Cruz Azul

Este fue el primer mexicano en anotar gol en el 2026

El Fulham de Raúl Jiménez inicia el 2026 con empate ante el Crystal Palace

Randy Arozarena y Alejandro Kirk encabezan la lista de México para el Clásico Mundial 2026