México

Funcionario es herido dentro del Palacio Municipal de Tuxpan por una bala perdida

El proyectil entró a las oficinas e impactó en una persona

Guardar
El funcionario fue herido en
El funcionario fue herido en el hombro Texto alternativo: Bala perdida en Veracruz Crédito:Google Maps

Durante las primeras horas de 2026, un proyectil de arma de fuego atravesó una oficina del Palacio Municipal de Tuxpan impactando a un funcionario durante las labores de entrega-recepción en el centro de la ciudad.

Las autoridades sospechan que el disparo pudo estar vinculado con detonaciones celebratorias por el Año Nuevo en la ribera del río, ubicando el posible origen en el sector de Santiago de la Peña.

¿A quién hirió la bala?

El incidente se registró alrededor de las 00:40 horas del jueves 1 de enero. El proyectil ingresó a través de una ventana situada en la avenida Benito Juárez e hirió en el hombro a quien ha sido identificado de manera extraoficial como Juan Pablo Alcántar Alvarado, exsecretario técnico del Ayuntamiento de Tuxpan.

De acuerdo con los datos preliminares, las autoridades locales descartan que se tratara de un ataque directo.

El lesionado recibió atención inmediata de elementos de la Marina, quienes lo trasladaron al Centro Médico Tuxpan. Su estado de salud se estabilizó y se encuentra fuera de peligro.

Abren carpeta de investigación

El funcionario fue herido en
El funcionario fue herido en el hombro Texto alternativo: Bala perdida en Veracruz Crédito:Google Maps

Personal criminalista de la Fiscalía local intervino el lugar para sumar pruebas a la carpeta de investigación. Al mismo tiempo, fuerzas de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo especial de seguridad.

La acción incluyó la participación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz en la zona centro de Tuxpan.

Las hipótesis iniciales sugieren que el disparo se habría producido durante los festejos de Año Nuevo en la ribera del río, y que terminó accidentalmente en las oficinas municipales. El origen exacto del proyectil y la asignación de responsabilidades permanecen bajo investigación, mientras las medidas de vigilancia se mantuvieron reforzadas en el centro de Tuxpan durante las primeras horas del año.

¿Qué tan peligrosa es una bala perdida?

Conoce los riesgos de encontrarte
Conoce los riesgos de encontrarte con una bala perdida (Archivo)

Una bala perdida representa un riesgo grave para la vida y la integridad física de las personas. Este tipo de proyectil, disparado sin un blanco definido o como resultado de disparos al aire, puede recorrer distancias considerables y mantener suficiente velocidad para causar heridas graves o letales al impactar contra un cuerpo. Las estadísticas muestran que las balas perdidas afectan tanto a adultos como a menores de edad, muchas veces en contextos ajenos a situaciones de violencia directa.

La energía cinética que conserva una bala tras ser disparada le permite penetrar la piel, dañar órganos vitales y atravesar huesos, incluso después de recorrer varios cientos de metros. Las lesiones provocadas pueden abarcar desde heridas superficiales hasta traumatismos severos en cabeza, tórax o abdomen, muchas veces con desenlace fatal. En zonas urbanas densamente pobladas, el riesgo aumenta debido a la proximidad de personas y viviendas.

Además del peligro físico, las balas perdidas generan un impacto psicológico significativo en las comunidades afectadas, incrementando la percepción de inseguridad e incertidumbre. Las autoridades recomiendan evitar disparos al aire y reforzar controles sobre el uso de armas de fuego para prevenir incidentes de este tipo.

Temas Relacionados

TuxpanVeracruzbala perdidamexico-noticias

Más Noticias

Benjamín Mora se convierte en el primer mexicano que dirige en China

Con su llegada al Wuhan Three Towns, Benjamín Mora asume el reto de salvar al club del descenso

Benjamín Mora se convierte en

Temblor en Guerrero hoy: se registra sismo en San Marcos

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Guerrero hoy: se

¿Cómo reportar fallas en los altavoces de la Ciudad de México en caso de un sismo u otro incidente de alto riesgo?

Las autoridades señalaron que el 98 por ciento de los altavoces funcionaron correctamente durante el temblor que se registró esta mañana

¿Cómo reportar fallas en los

Ya van 2 muertos por el sismo de 6.5 y se han registrado 546 réplicas hasta el momento

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Ya van 2 muertos por

Tras sismo de 6.5 AFAC reporta daños menores en el AICM y en aeropuerto internacional de Acapulco

El movimiento tuvo epicentro en San Marcos, Guerrero, y cobró la vida de dos personas

Tras sismo de 6.5 AFAC
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dictan prisión preventiva a un

Dictan prisión preventiva a un hombre detenido con casi 400 kilos de cocaína en Sonora

El Mayo espera su sentencia en EEUU luego de declararse culpable: así fue la caída del líder del Cártel de Sinaloa

Guerra entre Chapos y Mayos provocaría aumento del reclutamiento de menores por los cárteles, alerta exagente de la DEA

Emboscaron a policías municipales de Tocumbo, Michoacán: reportan un oficial muerto y otro herido

Revelan presunta narcofiesta en el Cereso 3

ENTRETENIMIENTO

Avión privado en el que

Avión privado en el que viajaba Poncho de Nigris aterriza de emergencia: “No se ve nada”

Las mejores series de Prime Video México para ver hoy mismo

Qué serie ver esta noche en Netflix México

Kate del Castillo se llevó un fuerte susto por el sismo de hoy 2 de enero del 2026

Flor Rubio narra su experiencia en Acapulco tras sismo de 6.5 en Guerrero: “Todo crujía”

DEPORTES

Benjamín Mora se convierte en

Benjamín Mora se convierte en el primer mexicano que dirige en China

Estos son los atletas mexicanos confirmados que estarán en Juegos Olímpicos de Invierno Milán 2026

Clausura 2026: los equipos de la Liga MX que estrenarán entrenador

AEW apuesta otra vez por México y anuncia Grand Slam 2026 en la Arena México

Alan Mozo ya tendría nuevo equipo tras salir de Chivas