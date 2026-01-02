Funcionario es herido dentro del Palacio Municipal de Tuxpan por una bala perdida

El funcionario fue herido en el hombro Texto alternativo: Bala perdida en Veracruz Crédito:Google Maps

Durante las primeras horas de 2026, un proyectil de arma de fuego atravesó una oficina del Palacio Municipal de Tuxpan impactando a un funcionario durante las labores de entrega-recepción en el centro de la ciudad.

Las autoridades sospechan que el disparo pudo estar vinculado con detonaciones celebratorias por el Año Nuevo en la ribera del río, ubicando el posible origen en el sector de Santiago de la Peña.

¿A quién hirió la bala?

El incidente se registró alrededor de las 00:40 horas del jueves 1 de enero. El proyectil ingresó a través de una ventana situada en la avenida Benito Juárez e hirió en el hombro a quien ha sido identificado de manera extraoficial como Juan Pablo Alcántar Alvarado, exsecretario técnico del Ayuntamiento de Tuxpan.

De acuerdo con los datos preliminares, las autoridades locales descartan que se tratara de un ataque directo.

El lesionado recibió atención inmediata de elementos de la Marina, quienes lo trasladaron al Centro Médico Tuxpan. Su estado de salud se estabilizó y se encuentra fuera de peligro.

Abren carpeta de investigación

Personal criminalista de la Fiscalía local intervino el lugar para sumar pruebas a la carpeta de investigación. Al mismo tiempo, fuerzas de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo especial de seguridad.

La acción incluyó la participación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz en la zona centro de Tuxpan.

Las hipótesis iniciales sugieren que el disparo se habría producido durante los festejos de Año Nuevo en la ribera del río, y que terminó accidentalmente en las oficinas municipales. El origen exacto del proyectil y la asignación de responsabilidades permanecen bajo investigación, mientras las medidas de vigilancia se mantuvieron reforzadas en el centro de Tuxpan durante las primeras horas del año.

¿Qué tan peligrosa es una bala perdida?

Conoce los riesgos de encontrarte con una bala perdida (Archivo)

Una bala perdida representa un riesgo grave para la vida y la integridad física de las personas. Este tipo de proyectil, disparado sin un blanco definido o como resultado de disparos al aire, puede recorrer distancias considerables y mantener suficiente velocidad para causar heridas graves o letales al impactar contra un cuerpo. Las estadísticas muestran que las balas perdidas afectan tanto a adultos como a menores de edad, muchas veces en contextos ajenos a situaciones de violencia directa.

La energía cinética que conserva una bala tras ser disparada le permite penetrar la piel, dañar órganos vitales y atravesar huesos, incluso después de recorrer varios cientos de metros. Las lesiones provocadas pueden abarcar desde heridas superficiales hasta traumatismos severos en cabeza, tórax o abdomen, muchas veces con desenlace fatal. En zonas urbanas densamente pobladas, el riesgo aumenta debido a la proximidad de personas y viviendas.

Además del peligro físico, las balas perdidas generan un impacto psicológico significativo en las comunidades afectadas, incrementando la percepción de inseguridad e incertidumbre. Las autoridades recomiendan evitar disparos al aire y reforzar controles sobre el uso de armas de fuego para prevenir incidentes de este tipo.