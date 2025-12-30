Ataque armado en un partido de futbol en Tuxpan deja dos muertos

Dos personas murieron en un encuentro armado durante un partido de futbol en Tuxpan (X/ @laopinionpr)

Dos personas murieron en un ataque armado durante un partido de futbol la tarde del lunes 29 de diciembre en el Parque Bicentenario de la colonia Azteca, municipio de Tuxpan, al norte de Veracruz.

La agresión, ocurrida cerca de las 15:30 horas, interrumpió el encuentro de cuartos de final entre los equipos Anáhuac Fuerza 16 y Reyes Heroles, cuando individuos armados abrieron fuego directamente contra un hombre y una mujer presentes entre el público. La violencia desató una estampida de pánico entre decenas de asistentes, incluidas familias completas, niños y adultos mayores, quienes acudían a una jornada de ambiente familiar.

El ataque se produjo mientras transcurría el “Torneo Invernal 2025”. De acuerdo con los hechos relatados por testigos, un grupo armado irrumpió en el parque y disparó contra quienes fueron posteriormente identificados como Alex Galindo, vinculado a un equipo local, y su esposa. Ambos se encontraban entre los espectadores al momento de la agresión.

Así fue el ataque armado durante un partido de futbol en Tuxpan

Dos personas murieron en un partido de futbol en Tuxpan (Captura pantalla)

Tras las detonaciones, la multitud intentó buscar refugio entre gradas y árboles, mientras el ambiente festivo se convertía en caos. Jugadores y público salieron del lugar para protegerse, abrumados por el pánico y la confusión que dominaron el entorno tras los disparos.

Elementos de la Policía Municipal, Estatal y fuerzas federales acudieron de inmediato al Parque Bicentenario, acordonaron la zona y comenzaron el desalojo de los asistentes, con la finalidad de preservar la escena y proteger los indicios. Posteriormente, personal de la Policía Ministerial y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el levantamiento de los cuerpos y la recolección de pruebas balísticas necesarias para la investigación.

Hasta el momento, no existe información oficial sobre la identidad de los responsables o el posible móvil del doble homicidio. Tampoco se han reportado arrestos ni avances en las investigaciones relacionadas con este ataque armado, lo que incrementa la inquietud social generada por el hecho.

La irrupción de la violencia en medio de un torneo tradicional, destinado al encuentro familiar, ha dejado una profunda huella entre quienes presenciaron la tragedia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto del atentado resuena en la comunidad deportiva de Tuxpan, acostumbrada a vivir el Parque Bicentenario como un espacio de convivencia y recreación. En los últimos meses, el municipio ha registrado otros episodios de violencia, incluidos ataques con víctimas mortales, alimentando la preocupación ciudadana por la seguridad en espacios públicos.

La irrupción de la violencia en medio de un torneo tradicional, destinado al encuentro familiar, ha dejado una profunda huella entre quienes presenciaron la tragedia. El ambiente que reunía a familias y aficionados para compartir su afición por el fútbol se ha visto marcado por la inseguridad y la pérdida.