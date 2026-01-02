Estos son los mejores memes que dejó el primer sismo del 2026 en CDMX

Se registró un sismo de magnitud preliminar 6.5 con epicentro en Guerrero y percepción en la CDMX hoy viernes 2 de enero 2026.

La mañana de este viernes 2 de enero de 2026, la Ciudad de México arrancó el 2026 con un sobresalto luego de que se registrara un sismo de magnitud 6.5, cuyo epicentro se localizó en San Marcos, Guerrero, de acuerdo con información oficial. El movimiento telúrico fue perceptible en distintas zonas del Valle de México y activó de inmediato la alerta sísmica, provocando reacciones tanto en las calles como en plataformas digitales.

Según los reportes preliminares, el temblor ocurrió a las 7:58 de la mañana, sorprendiendo a miles de capitalinos que apenas iniciaban sus actividades cotidianas tras las celebraciones de Año Nuevo.

(X @SismologicoMX)

En cuestión de minutos, usuarios de redes sociales comenzaron a compartir su experiencia, mientras confirmaban la intensidad del sismo y la activación de las alarmas en distintos puntos de la ciudad.

(Especial)

Como ya se ha vuelto una constante en eventos de este tipo, las redes sociales se transformaron rápidamente en un espacio de expresión colectiva. Junto a mensajes de preocupación y reportes ciudadanos, aparecieron memes y publicaciones humorísticas que hicieron referencia al inesperado inicio del año, los cuales se viralizaron en cuestión de minutos.

Algunos internautas señalaron que el 2026 comenzó de manera poco alentadora, al considerar que el primer fenómeno relevante del año fuera un sismo perceptible en la capital del país. Otros, en contraste, optaron por tomar el momento con humor y compartieron imágenes y comentarios irónicos relacionados con el susto matutino y la activación de la alerta sísmica.

(Especial)

Una parte importante de las reacciones estuvo relacionada con las notificaciones enviadas a los teléfonos celulares, las cuales alertaron sobre el movimiento. Usuarios explicaron que el sonido y el mensaje recibido les generaron miedo e incertidumbre, ya que muchos no tenían claridad inmediata sobre la magnitud del sismo ni su ubicación exacta.

Pese al impacto del temblor y la intensa conversación digital, hasta el momento no se reportaron daños mayores en la Ciudad de México, aunque las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse informados por canales oficiales y seguir los protocolos de protección civil ante cualquier réplica.

(Especial)

El sismo del 2 de enero no solo marcó el primer movimiento telúrico relevante del año, sino que también volvió a mostrar cómo, en cuestión de minutos, las redes sociales se convierten en un termómetro emocional colectivo, donde el miedo, la información y el humor conviven en tiempo real tras un evento natural de alto impacto.

(Especial)

(Especial)