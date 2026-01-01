Video muestra a policías de Ecatepec evitando que un hombre se suicide en la estación Ciudad Azteca del Metro

Un hombre intentó suicidarse en el Metro Ciudad Azteca de Ecatepec, Edomex. Crédito: Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec

La noche del pasado 31 de diciembre de 2025, un video captado en la estación Ciudad Azteca del Metro documentó el momento en que elementos de la Policía Municipal de Ecatepec lograron evitar que un hombre se suicidara sobre la Avenida Central, en el Estado de México.

De acuerdo con información oficial difundida por la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec, la intervención fue resultado de una rápida respuesta y del uso de técnicas de diálogo.

Policía de Ecatepec evitó el suicidio

Según el comunicado emitido por la autoridad local, la actuación de los policías del Sector 25 permitió contener la situación y poner a salvo a un ciudadano que intentaba quitarse la vida, cerca de la media noche.

El despliegue de los agentes incluyó la localización de los familiares del individuo, quienes acudieron posteriormente para hacerse cargo de su traslado.

“Los elementos mantuvieron un diálogo constante y profesional, lo que permitió resguardar la vida del hombre y canalizarlo a instancias de apoyo especializadas, garantizando su integridad física y emocional”, reportó la dependencia.

La instancia policial destacó que el hombre recibió atención médica especializada tras ser entregado a su red de apoyo.

Asimismo, la Policía Municipal de Ecatepec subrayó que en estos casos prioriza la protección de la vida y la atención inmediata en situaciones de riesgo, siguiendo protocolos de proximidad social y responsabilidad.

El intento de suicidio se registró durante la última noche del año, en una de las estaciones más transitadas del oriente del Estado de México.

En el video se puede ver al hombre sentado sobre un pilar alto que se encontraba cercano a dos puntos de riesgo, el carril de alta velocidad de la Avenida Central y las vías de la estación del Metro, Ciudad Azteca.

Los elementos municipales evitaron que un hombre se quitara la vida en la estación Ciudad Azteca del Metro. Crédito: Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec

De acuerdo con la información oficial, la célula de búsqueda de la policía municipal colaboró también en la localización y resguardo de los familiares, quienes acompañaron al hombre en el proceso de atención médica.

Las autoridades reiteraron que cuentan con protocolos de actuación para casos de crisis emocional o intentos de suicidio en espacios públicos. Además, recordaron la importancia de acudir a servicios de apoyo psicológico y líneas de emergencia en caso de detectar señales de alerta en personas cercanas.

Las autoridades no detallaron si el hombre se encontraba en estado inconveniente o cuál era la situación al momento del rescate, sin embargo, versiones extraoficiales han señalado que los familiares habrían revelado que padece de sus facultades mentales.

Prevención y apoyo: recursos ante crisis emocionales en México

En caso de necesitar apoyo, en México disponemos de la Línea de la Vida, un espacio de orientación telefónica especializado en salud mental y adicciones, operado por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA).

El servicio está disponible de manera gratuita las 24 horas del día, los 365 días del año, en el número 800-911-2000.

Entre los servicios que brinda se incluyen:

Información sobre el uso de sustancias y problemas de salud mental

Apoyo e intervenciones breves para individuos y familias ante situaciones como ansiedad, depresión, consumo de sustancias o comportamientos suicidas

Canalización a centros de salud especializados en casos graves, como riesgo suicida

Recepción y gestión de quejas relacionadas con la atención en salud mental o la violación de derechos humanos

Materiales descargables y guías para docentes, madres, padres y familias, orientados a la prevención del consumo de sustancias en jóvenes

Información sobre campañas de prevención, incluidas versiones en lenguas indígenas

Según información oficial, la Línea de la Vida está dirigida a cualquier persona que requiera orientación sobre adicciones, violencia de género, ideación suicida u otros problemas de salud mental, ya sea para sí misma o para alguien cercano.