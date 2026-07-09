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Haaland ya tiene su corrido duranguense: así suena la canción mexicana dedicada al goleador

El furor por el delantero noruego ha llegado a nuestro país y, en su honor, la canción más viral del Androide ya tiene su primera adaptación en México

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Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Octavos de final - Costa de Marfil contra Noruega - Estadio de Dallas, Arlington, Texas, EE. UU. - 30 de junio de 2026 El noruego Erling Haaland celebra el segundo gol de su equipo REUTERS/Hannah Mckay IMÁGENES DEL DÍA DE TPX
Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Octavos de final - Costa de Marfil contra Noruega - Estadio de Dallas, Arlington, Texas, EE. UU. - 30 de junio de 2026 El noruego Erling Haaland celebra el segundo gol de su equipo REUTERS/Hannah Mckay IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

El ingenio de las redes sociales mexicanas no conoce fronteras, y esta vez el objetivo fue el implacable delantero noruego, Erling Haaland, quien no solo ha conquistado a los fans del futbol, también a músicos, artistas y hasta a las personas que no tenían pensado seguir el Mundial 2026 este verano.

En las últimas horas, un video compartido en la plataforma de TikTok a través del usuario @brianmusic se ha vuelto completamente viral al presentar una adaptación musical inédita: los brutales goles del atacante del Manchester City musicalizados al más puro ritmo del pasito duranguense con la letra de la famosa canción que internet le dedicó en los últimos meses.

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Con los característicos sintetizadores rápidos y el característico redoble de tambora de este género regional, el clip combina las jugadas más letales del ariete con una letra pegajosa que celebra su frialdad frente al arco, transformando al “Androide” europeo en un auténtico ídolo de las pistas de baile del Bajío.

El futbolista del Manchester City se ha convertido en el más seguido durante la justa mundialista.

¿Qué dice la canción? (Traducción y letra al estilo mexicano)

Dado que originalmente la base juega con los cánticos tradicionales del fútbol europeo mezclados con samples locales, la letra adaptada al español de este pegajoso tema dice lo siguiente:

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“¡Ahí viene el Androide con su bota de oro! En el área te vacuna, no perdona a ningún toro. Viene desde el norte, mide más de dos metros, cuando arranca la carrera deja a todos sin alientos. ¡Báilale, báilale al ritmo del gol, que Haaland la clava y rompe el balón!”

El verdadero baile de Haaland: Su paso arrollador en el Mundial 2026

Más allá de los memes y la música, Erling Haaland está justificando toda la euforia a su alrededor con una actuación histórica en la Copa del Mundo 2026, donde ha llevado a la Selección de Noruega a planos que no veían en décadas.

El delantero escandinavo marcha firmemente como el líder de goleo del torneo con 7 anotaciones en apenas cuatro compromisos, destrozando por completo las defensas rivales:

  • Fase de Grupos: Arrancó con un doblete frente a Irak (2-1), anotó dos más ante Senegal (2-2) y rescató el gol en el empate contra Costa de Marfil (1-1).
  • Octavos de Final: Firmó una de las páginas más gloriosas del fútbol de su país al anotar dos goles de antología frente a Brasil, eliminando a la Canarinha por 2-1 en los minutos finales (79′ y 90′) para meter a Noruega entre los ocho mejores del planeta.

Con este rendimiento de leyenda, Haaland y el conjunto noruego ya se preparan para su siguiente gran desafío: enfrentar a la poderosa Inglaterra en los Cuartos de Final, en un duelo donde buscará mantener encendida la pólvora y seguir haciendo bailar a todo el mundo a su ritmo.

El delantero se ha convertido en la sensación del Mundial 2026. (Reuters/Sam Navarro)
El delantero se ha convertido en la sensación del Mundial 2026. (Reuters/Sam Navarro)

¿Cuándo juega Haaland?

El emocionante enfrentamiento de Cuartos de Final del Mundial 2026 entre Noruega e Inglaterra se llevará a cabo el próximo sábado 11 de julio a las 15:00 horas (Tiempo del Centro de México), teniendo como escenario el Estadio Miami (Hard Rock Stadium) en Florida.

Para los aficionados en México, las opciones para ver este encuentro en vivo son muy accesibles, ya que contará con transmisión en televisión abierta a través de Canal 5 (TUDN) y Canal 7 (TV Azteca), mientras que en plataformas digitales se podrá seguir por streaming mediante ViX.

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