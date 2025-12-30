México

Caso de Nataly Montserrat González Barro da giro de presunto feminicidio a posible suicidio

La veterinaria, familiar de la esposa del conductor “Capi” Pérez, fue localizada sin vida el 28 de diciembre en Benito Juárez, Quintana Roo

Nataly Barro fue localizada sin
Nataly Barro fue localizada sin vida el 28 de diciembre en Cancún. (@holaenfermera, Instagram / Facebook)

Las investigaciones en torno a la muerte de la veterinaria Nataly Montserrat González Barro dieron un giro en las horas posteriores al hallazgo de su cadáver en un predio aledaño al fraccionamiento Jardines del Sur 6, en el municipio de Benito Juárez.

El caso, indagado en un inicio bajo perspectiva de género, cambió a un probable suicidio, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo consultadas por Infobae México.

Familiares de la zootecnista incluso habrían aceptado la causa del deceso y determinado no continuar con las investigaciones para que el cuerpo les fuera entregado, versión reportada por medios locales la noche del lunes.

El caso atrajo la atención
El caso atrajo la atención pública debido al parentesco entre Nataly Montserrat González Barro con la influencer Itzel Barro, esposa del "Capi" Pérez. (@holaenfermera, Instagram)

Fiscalía tendría acceso a videos de vigilancia

La desaparición de Nataly Montserrat González Barro atrajo la atención pública debido a su relación con la creadora digital Itzel Barro —más conocida como Hola Enfermera—, esposa del conductor de televisión “Capi” Pérez.

Mediante una serie de publicaciones y un video difundido en sus redes sociales, Itzel Barro solicitó apoyo a su comunidad para ayudar a la localización de la joven de 30 años.

Según datos de la ficha de búsqueda, Nataly Montserrat González Barro salió de su domicilio el 25 de diciembre y su desaparición fue reportada oficialmente dos días después.

Por Esto!, un diario de circulación local, informó que familiares de la occisa declararon que padecía problemas psicológicos. La noche de su desaparición, González Barro discutió con su pareja y dejó el hogar que compartían vistiendo un camisón color beige y sandalias de pata de gallo.

El domingo 28 de diciembre, en medio de una intensa campaña de búsqueda a través de redes sociales, el cadáver de Nataly Montserrat González Barro fue localizado en una área de maleza del fraccionamiento Jardines del Sur 6, “sin signos de violencia”, indicó la Fiscalía local en un comunicado.

A pesar de las circunstancias, la dependencia trazó como primera línea de investigación un posible feminicidio. Sin embargo, las pruebas recopiladas durante la indagatoria, que incluían videos de cámaras de vigilancia, la occisa incursionó por su cuenta a la zona donde posteriormente fue localizada sin vida.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Familiares piden respeto en medio de las investigaciones

En medio del hermetismo de autoridades locales, la creadora digital Itzel Barro agradeció el apoyo de su comunidad y, a nombre de su familia, pidió respeto para llevar su duelo en privado.

“Por indicaciones de la familia no se compartirán detalles. Agradecemos su compresión y discreción”, indicó. Su postura adquirió un nuevo sentido tras la divulgación de versiones extraoficiales que indicaban que el caso había sido cerrado.

¿Quién era Nataly Montserrat González Barro?

Nataly Montserrat González Barro cursó la licenciatura de Médico Veterinario Zootecnista en la Universidad Nacional Autónoma de México entre 2015 y 2021. Posteriormente, se inscribió en Psicología en la Universidad Tecnológica de México.

Complementó su formación con un diplomado en Seguridad e Inocuidad Alimentaria por la Universidad Anáhuac Mayab. Su experiencia laboral incluye colaboraciones con el Colegio Mexicano de Médicos Veterinarios Zootecnistas Quintanarroenses AC y en empresas del sector privado.

En 2023 asumió la dirección ejecutiva de cuentas en Fielko de México y luego trabajó como auxiliar de ventas en Altta Homes Centro Sur, posición que ocupó hasta su desaparición.

El objeto que deberías poner

Sheinbaum reitera llamado a la

¿Mía Rubín se casa? La

México y EE.UU. fortalecen coordinación

Cuál es el tiempo de
Fiscalía de Jalisco confirma que

Investigación contra Raúl Rocha y

Así se movió el valor

