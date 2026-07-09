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Gobernador de Jalisco reaparece tras cirugía de apendicitis: retomará actividades el próximo lunes

Pablo Lemus informó que permanecerá en reposo parcial este fin de semana, aunque ya retomó la atención de los asuntos más urgentes del estado

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Pablo Lemus informó que su recuperación avanza favorablemente tras la cirugía de urgencia por apendicitis y prevé retomar su agenda pública el próximo lunes.
Pablo Lemus informó que su recuperación avanza favorablemente tras la cirugía de urgencia por apendicitis y prevé retomar su agenda pública el próximo lunes.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que su recuperación evoluciona de manera favorable luego de haber sido sometido a una cirugía de urgencia por apendicitis aguda.

A través de un mensaje difundido este jueves en redes sociales, el mandatario estatal aseguró que ya regresó a revisar los asuntos prioritarios de su administración, aunque continuará en reposo parcial durante el fin de semana por recomendación médica.

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Desde Casa Jalisco, Lemus explicó que, tras recibir el alta médica, comenzó a atender temas considerados urgentes para el estado, al tiempo que agradeció las muestras de apoyo y solidaridad que recibió luego de darse a conocer su estado de salud.

“Después de la operación que salió bien, gracias a Dios, estamos de regreso para atender pendientes urgentes”, expresó el gobernador, quien también señaló que espera retomar su agenda pública de manera habitual a partir del próximo lunes, siempre que continúe con una evolución favorable.

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Cirugía de emergencia por apendicitis aguda fue exitosa

La noche del miércoles, Pablo Lemus dio a conocer que fue trasladado de emergencia a un hospital tras presentar un intenso dolor abdominal al concluir una reunión con niñas, niños y jóvenes que representarán a México en la Olimpiada Internacional de Matemáticas que se celebrará en Singapur.

Luego de ser valorado por especialistas, los médicos le diagnosticaron apendicitis aguda y determinaron que era necesaria una intervención quirúrgica inmediata para evitar complicaciones.

El gobernador informó que la operación se realizó con éxito y que permanecería en reposo durante algunos días antes de reincorporarse gradualmente a sus actividades oficiales, siguiendo las indicaciones de su equipo médico.

¿Qué ocurrió con el gobernador de Jalisco?

De acuerdo con la información difundida por el propio mandatario y por el Gobierno estatal, los hechos ocurrieron de la siguiente manera:

  • Pablo Lemus presentó un fuerte dolor abdominal al finalizar una reunión oficial.
  • Fue trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención médica.
  • Los especialistas confirmaron el diagnóstico de apendicitis aguda.
  • Se le practicó una cirugía de urgencia que concluyó sin complicaciones.
  • Permanecerá en reposo parcial durante el fin de semana.
  • Tiene previsto reanudar su agenda normal de trabajo el próximo lunes.

Gobernador mantiene seguimiento a temas prioritarios del estado

En el video compartido este jueves, el mandatario aseguró que, pese al periodo de recuperación, ya revisa los asuntos más relevantes de la administración estatal desde su oficina.

Indicó que continuará trabajando de forma limitada mientras cumple con las recomendaciones médicas, con el objetivo de evitar contratiempos en su recuperación.

Asimismo, agradeció los mensajes de apoyo enviados por ciudadanos, funcionarios, legisladores y representantes de distintos sectores, quienes le desearon una pronta recuperación tras conocerse la intervención quirúrgica.

Hasta el momento, el Gobierno de Jalisco no ha informado sobre modificaciones en la agenda oficial ni sobre la designación temporal de algún funcionario para asumir las actividades del titular del Ejecutivo durante estos días.

¿Qué es la apendicitis aguda y por qué requiere atención inmediata?

La apendicitis aguda es una inflamación del apéndice, un órgano ubicado en la parte inferior derecha del abdomen. Se trata de una de las emergencias quirúrgicas más comunes y requiere atención médica oportuna para prevenir complicaciones graves.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran dolor abdominal intenso, náuseas, vómito, fiebre y pérdida del apetito. Cuando se confirma el diagnóstico, el tratamiento habitual consiste en realizar una apendicectomía, procedimiento mediante el cual se retira el apéndice inflamado.

Si no se atiende a tiempo, el apéndice puede perforarse y provocar infecciones en la cavidad abdominal, por lo que la intervención inmediata resulta fundamental.

Con el reporte favorable sobre su estado de salud, Pablo Lemus reiteró que continuará recuperándose durante los próximos días y confió en reincorporarse plenamente a sus actividades públicas el lunes.

El mandatario concluyó su mensaje agradeciendo las muestras de cariño recibidas y aseguró que seguirá atendiendo los temas prioritarios para Jalisco mientras completa su recuperación.

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