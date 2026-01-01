Edomex recuperó más de 3 mil 500 vehículos, medio millón de huachicol y mercancía valuada en casi 268 millones de pesos en 2025

La SSEM implementará operativo de seguridad por el Buen fin 2025 en el Edomex (SSEM/FB)

Durante 2025, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) logró la recuperación de 3 mil 534 vehículos y unidades de carga, así como mercancía valuada en más de 267 millones de pesos, como resultado de operativos y acciones coordinadas en la entidad, informó la dependencia estatal.

De acuerdo con el balance presentado del 1 de enero al 25 de diciembre de 2025, del total de unidades recuperadas, 2 mil 362 corresponden a vehículos y mil 172 a cajas secas, remolques, montacargas y otros equipos de carga, derivados de despliegues operativos y del seguimiento a los trabajos de las Mesas de Paz.

Mercancía, armas y detenidos

En este mismo periodo, las autoridades estatales recuperaron mercancía diversa, entre ella baterías de litio, productos de paquetería, bobinas de papel industrial y materias primas, cuyo valor comercial asciende a 267 millones 774 mil 897 pesos, según estimaciones oficiales.

Las autoridades reconocieron que hubo avances en materia de seguridad en el Edomex. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Las acciones permitieron además la detención de 828 personas, presuntamente vinculadas con distintos hechos delictivos; de ellas, 806 fueron hombres y el resto mujeres. Asimismo, se aseguraron 32 armas de fuego, de las cuales 19 eran cortas y 13 largas, además del decomiso de drogas como marihuana, cocaína y cristal.

Aseguran más de 529 mil litros de hidrocarburos

Como parte de los operativos contra delitos de alto impacto, los elementos de la SSEM también aseguraron 529 mil 70 litros de hidrocarburos. Del total, 291 mil 640 litros correspondieron a gasolina, 53 mil 500 litros a diésel y 183 mil 830 litros a gas licuado de petróleo (Gas LP).

En estas intervenciones se decomisaron además 52 pastillas de metanfetamina y 240 mil 500 pesos en efectivo, presuntamente relacionados con actividades ilícitas.

Refuerzan seguridad en la entidad

La Secretaría de Seguridad del Estado de México aseguró que estos resultados forman parte de los compromisos para garantizar la seguridad de quienes habitan y transitan por la entidad, protegiendo su integridad y patrimonio mediante acciones permanentes y coordinadas.

Finalmente, la dependencia recordó que los números 089 de Denuncia Anónima y 911 para emergencias se encuentran disponibles las 24 horas del día, así como sus canales oficiales en redes sociales.

A Fin de Año, atacan a balazos a directora del DIF Tecámac

Tania Avendaño Servín, directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del municipio de Tecámac, fue víctima de un ataque con arma de fuego cerca de su domicilio, mientras se encontraba a bordo de un vehículo oficial, según informó la administración local.

Así quedó el vehículo de la funcionaria. Crédito: Gobierno de Tecámac

De acuerdo con el comunicado emitido por el Gobierno Municipal de Tecámac, perteneciente al Edomex, los hechos ocurrieron cerca de las 11 de la mañana de este 31 de diciembre en la zona sur del municipio.

Tras los hechos, la autoridad confirmó que la agresión no logró ser consumada en su totalidad, ya que la funcionaria resultó herida en un brazo por un proyectil, pero se reporta fuera de peligro.