¿Quieres viajar en 2026? te decimos cuál es el mejor mes para hacerlo

Escoger el mes para viajar por vacaciones, podría ahorrarte mucho dinero

Viajar no siempre es más caro por el destino, sino por el momento en el que se decide hacerlo. En el caso de México, la estacionalidad juega un papel determinante en el precio de los hoteles, al grado de que elegir el mes equivocado puede disparar el gasto en alojamiento, mientras que planear el viaje en temporada baja puede representar ahorros de miles de pesos.

De acuerdo con la información analizada por Go2Africa, el precio de una habitación de hotel puede variar drásticamente a lo largo del año. En términos generales, viajar en el mes más barato puede generar un ahorro de hasta 850 euros, lo que equivale aproximadamente a 16 mil 150 pesos mexicanos, mientras que hacerlo en el mes más caro puede elevar la tarifa hasta 335 por ciento por encima del promedio.

En México, estas variaciones se hacen especialmente evidentes debido a la alta demanda turística internacional, los periodos vacacionales y las festividades de fin de año, factores que presionan los precios del alojamiento.

México: el contraste entre viajar barato o caro

Los datos muestran que México se encuentra entre los países donde la diferencia entre el mes más barato y el más caro para viajar es más pronunciada.

Septiembre se posiciona como el mes más económico para hospedarse en el país

Diciembre registra los precios más altos del año

La diferencia entre ambos meses supera los 150 euros por noche, es decir, alrededor de 2 mil 850 pesos mexicanos

Este comportamiento responde principalmente a la temporada baja posterior al verano y previa a las vacaciones decembrinas, cuando disminuye la llegada de turistas y los hoteles ajustan tarifas para mantener ocupación.

Tarifas hoteleras en México por temporada

Viajar en diciembre en México implica pagar alrededor de 2 mil 960 pesos más por noche en comparación con septiembre (REUTERS/Paola Chiomante)

De acuerdo con el análisis:

En septiembre , el precio promedio de una habitación en México es de 191 euros por noche , equivalentes a aproximadamente 3 mil 630 pesos

En diciembre , la tarifa promedio se eleva hasta 347 euros , es decir, cerca de 6 mil 590 pesos

Viajar en diciembre implica pagar alrededor de 2 mil 960 pesos más por noche en comparación con septiembre

Este incremento coincide con las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, cuando millones de personas disponen de más tiempo libre y la demanda hotelera alcanza su punto máximo.

¿Por qué diciembre es el mes más caro?

Diciembre se posiciona como el mes más costoso para viajar no solo en México, sino a nivel global. En este periodo, 38 países registran sus tarifas hoteleras más elevadas del año.

Incremento promedio de 9 por ciento en el precio del alojamiento

En algunos destinos, las tarifas llegan a dispararse hasta 198 por ciento

Alta demanda por vacaciones decembrinas

Mayor afluencia de turismo nacional e internacional

Eventos festivos y celebraciones de fin de año

En destinos mexicanos de playa y ciudades con fuerte vocación turística, estos factores se reflejan de manera directa en los precios.

El mes más barato para viajar

Noviembre es el mes más barato para poder viajar, ya que se reducen los costos de hospedaje

En contraste, noviembre destaca como el mes más barato para viajar a nivel internacional, con una reducción promedio del 3 por ciento en las tarifas hoteleras. Aunque en México septiembre sigue siendo el mes más accesible, noviembre también ofrece precios competitivos antes del repunte decembrino.

Además, junio registra el mayor descenso promedio en precios hoteleros, con una baja del 4 por ciento, al ubicarse justo antes de los meses más concurridos del verano.

Claves para ahorrar al viajar dentro de México

Elegir meses de temporada baja , como septiembre o noviembre

Evitar viajes en diciembre , cuando las tarifas alcanzan su máximo

Considerar que una mala elección de fechas puede encarecer el hospedaje hasta 83 por ciento

Planear con anticipación para aprovechar tarifas más bajas

Tomar en cuenta que festividades y vacaciones influyen directamente en los precios

Elegir el mes adecuado para viajar en México no solo mejora la experiencia, sino que puede representar un ahorro significativo. En un contexto donde una decisión de calendario puede costar casi 3 mil pesos más por noche, planear con estrategia se vuelve una herramienta clave para cuidar el presupuesto sin renunciar a las vacaciones.