¿Quieres viajar en 2026? te decimos cuál es el mejor mes para hacerlo

Viajar no siempre es más caro por el destino, sino por el momento en el que se decide hacerlo. En el caso de México, la estacionalidad juega un papel determinante en el precio de los hoteles, al grado de que elegir el mes equivocado puede disparar el gasto en alojamiento, mientras que planear el viaje en temporada baja puede representar ahorros de miles de pesos.
De acuerdo con la información analizada por Go2Africa, el precio de una habitación de hotel puede variar drásticamente a lo largo del año. En términos generales, viajar en el mes más barato puede generar un ahorro de hasta 850 euros, lo que equivale aproximadamente a 16 mil 150 pesos mexicanos, mientras que hacerlo en el mes más caro puede elevar la tarifa hasta 335 por ciento por encima del promedio.
En México, estas variaciones se hacen especialmente evidentes debido a la alta demanda turística internacional, los periodos vacacionales y las festividades de fin de año, factores que presionan los precios del alojamiento.
México: el contraste entre viajar barato o caro
Los datos muestran que México se encuentra entre los países donde la diferencia entre el mes más barato y el más caro para viajar es más pronunciada.
- Septiembre se posiciona como el mes más económico para hospedarse en el país
- Diciembre registra los precios más altos del año
- La diferencia entre ambos meses supera los 150 euros por noche, es decir, alrededor de 2 mil 850 pesos mexicanos
Este comportamiento responde principalmente a la temporada baja posterior al verano y previa a las vacaciones decembrinas, cuando disminuye la llegada de turistas y los hoteles ajustan tarifas para mantener ocupación.
Tarifas hoteleras en México por temporada
De acuerdo con el análisis:
- En septiembre, el precio promedio de una habitación en México es de 191 euros por noche, equivalentes a aproximadamente 3 mil 630 pesos
- En diciembre, la tarifa promedio se eleva hasta 347 euros, es decir, cerca de 6 mil 590 pesos
- Viajar en diciembre implica pagar alrededor de 2 mil 960 pesos más por noche en comparación con septiembre
Este incremento coincide con las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, cuando millones de personas disponen de más tiempo libre y la demanda hotelera alcanza su punto máximo.
¿Por qué diciembre es el mes más caro?
Diciembre se posiciona como el mes más costoso para viajar no solo en México, sino a nivel global. En este periodo, 38 países registran sus tarifas hoteleras más elevadas del año.
- Incremento promedio de 9 por ciento en el precio del alojamiento
- En algunos destinos, las tarifas llegan a dispararse hasta 198 por ciento
- Alta demanda por vacaciones decembrinas
- Mayor afluencia de turismo nacional e internacional
- Eventos festivos y celebraciones de fin de año
En destinos mexicanos de playa y ciudades con fuerte vocación turística, estos factores se reflejan de manera directa en los precios.
El mes más barato para viajar
En contraste, noviembre destaca como el mes más barato para viajar a nivel internacional, con una reducción promedio del 3 por ciento en las tarifas hoteleras. Aunque en México septiembre sigue siendo el mes más accesible, noviembre también ofrece precios competitivos antes del repunte decembrino.
Además, junio registra el mayor descenso promedio en precios hoteleros, con una baja del 4 por ciento, al ubicarse justo antes de los meses más concurridos del verano.
Claves para ahorrar al viajar dentro de México
- Elegir meses de temporada baja, como septiembre o noviembre
- Evitar viajes en diciembre, cuando las tarifas alcanzan su máximo
- Considerar que una mala elección de fechas puede encarecer el hospedaje hasta 83 por ciento
- Planear con anticipación para aprovechar tarifas más bajas
- Tomar en cuenta que festividades y vacaciones influyen directamente en los precios
Elegir el mes adecuado para viajar en México no solo mejora la experiencia, sino que puede representar un ahorro significativo. En un contexto donde una decisión de calendario puede costar casi 3 mil pesos más por noche, planear con estrategia se vuelve una herramienta clave para cuidar el presupuesto sin renunciar a las vacaciones.