Morena se perfila como el partido con mayor financiamiento público en Edomex para 2026

El partido de la gobernadora Delfina Gómez será el partido político que más presupuesto reciba en 2026 (Imagen: Morena Edomex)

El partido Morena se perfila como el partido político con mayor financiamiento público en el Estado de México (Edomex)para el ejercicio fiscal 2026, de acuerdo con las proyecciones preliminares realizadas por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).

La fuerza política que actualmente gobierna la entidad con Delfina Gómez, recibiría una asignación estimada de 360 millones 615 mil 819 pesos, lo que la coloca muy por encima del resto de los partidos con registro local.

El monto proyectado para Morena no solo consolida su posición como la principal fuerza política en la entidad, sino que también resulta superior al presupuesto anual de algunos organismos públicos descentralizados del Gobierno del Estado de México, lo que ha generado debate en torno al costo del sistema de partidos y el uso de recursos públicos.

Segundo lugar para el PRI

EL PRI Edomex obtendría 175 mdp para 2026 (Foto: PRI Edomex)

En segundo lugar, en la distribución de prerrogativas se ubica el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que recibiría 175 millones 302 mil 645 pesos, equivalentes al 16.56 por ciento del total del financiamiento público destinado a los partidos políticos. Aunque lejos de la cifra asignada a Morena, el PRI se mantiene como una de las fuerzas con mayor acceso a recursos en la entidad.

El Partido Acción Nacional (PAN) ocuparía la tercera posición, con una asignación estimada de 130 millones 279 mil 015 pesos, lo que representa el 12.31 por ciento del total.

Muy cerca aparece Movimiento Ciudadano (MC), que recibiría 124 millones 47 mil 726 pesos, equivalente al 11.72 por ciento, consolidándose como una de las fuerzas emergentes con mayor crecimiento en los últimos procesos electorales.

Partidos pequeños pero con gran presupuesto

El PVEM Edomex recibirá más de 100 mdp para 2026 (Eruviel Ávila/Facebook)

Otros partidos que también recibirán montos significativos son el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), ambos aliados frecuentes de Morena en procesos electorales recientes. El PVEM tendría acceso a 104 millones 69 mil 736 pesos, es decir, el 9.83 por ciento, mientras que el PT recibiría 86 millones 677 mil 579 pesos, lo que representa el 8.19 por ciento.

En el caso del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Estado de México, que recientemente perdió su registro a nivel federal pero logró conservarlo en el ámbito local, la proyección indica que para 2026 recibiría 77 millones 326 mil 506 pesos en financiamiento público, recursos que le permitirían mantener su estructura partidista y participación política en la entidad.

Distribución estimada de financiamiento público 2026 en Edomex:

Morena: 360 millones 615 mil 819 pesos

PRI: 175 millones 302 mil 645 pesos

PAN: 130 millones 279 mil 015 pesos

Movimiento Ciudadano: 124 millones 47 mil 726 pesos

PVEM: 104 millones 69 mil 736 pesos

PT: 86 millones 677 mil 579 pesos

PRD Edomex: 77 millones 326 mil 506 pesos

En conjunto, las prerrogativas para los partidos políticos en el Estado de México ascienden a 1 mil 058 millones 319 mil 026 pesos, monto que forma parte del presupuesto global asignado al IEEM para el próximo año.

No obstante, cabe aclarar que estos montos corresponden a proyecciones preliminares, ya que el cálculo se realizó con base en una estimación anticipada del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para 2026, multiplicada por el padrón electoral.

Una vez que el valor oficial de la UMA sea publicado, el IEEM deberá recalcular la cantidad base, aplicar los factores legales correspondientes y realizar los ajustes finales para definir la distribución definitiva del financiamiento público.