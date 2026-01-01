Maryjose Gamboa rinde protesta como primera alcaldesa de Boca del Río tras larga disputa con Morena por resultado en elecciones

Maryjose Gamboa rindió protesta como la primera alcaldesa dee Boca del Río. | X- Jorge Romero

Maryjose Gamboa, del Partido Acción Nacional (PAN), rindió protesta como la primera alcaldesa de Boca del Río, Veracruz, para el periodo 2025- 2029, tras varios meses de mantener una disputa legal con Morena por el resultado en las elecciones del 1 de junio pasado.

La alcaldesa tomó posesión del cargo la noche de este miercoles 31 de diciembre, lo cual fue celebrado por dirigentes y políticos del PAN, entre ellos el dirigente nacional del partido blanquiazul, Jorge Romero.

En su cuenta de X, Romero Herrera felicitó a Gamboa, afirmando que asume el cargo con responsabilidad y deseándole éxito durante su gestión.

En la misma publicación, el líder panista aseguró que el gobierno de la alcaldesa será cercano a la gente y tendrá buenos resultados, por lo que destacó que cuenta con su apoyo personal y con el del partido.

“Felicito con mucho gusto y orgullo a mi querida @maryjosegamboa por asumir hoy la responsabilidad como alcaldesa de Boca del Río, Veracruz. Le deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa.

“Estoy seguro de que su liderazgo se reflejará en un gobierno cercano a la gente y con resultados para las familias boqueñas. ¡Enhorabuena, alcaldesa! Cuentas siempre conmigo y con tu partido", escribió en la red social.

La alcaldesa agradeció la felicitación y el respaldo de Jorge Romero a través de un breve mensaje en la misma red social: “¡Gracias querido Presidente!”.

En noviembre pasado, Maryjose Gamboa fue confirmada como alcaldesa electa de Boca de Río, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal desestimó las impugnaciones que presentó Morena sobre el resultado de la elección, lo que puso fin a las disputas legales.

De acuerdo con medios locales, el proceso electoral permaneció en suspenso debido a denuncias sobre presuntas irregularidades en diversas casillas, como instalaciones no autorizadas y errores en las actas, pero todas las reclamaciones fueron desechadas por no proceder.

En su momento, el PAN también manifestó su respaldo total a Maryjose Gamboa, acusando a Morena de intentar desvirtuar el triunfo de la alcaldesa electa en las urnas y acusando que existen señalamientos sobre una posible falsificación de documentos y firmas en un recurso promovido por el partido guinda, así como intentos de presionar a los Magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz para que admitan una demanda que, aseguran, no fue presentada en tiempo y forma.

En el pronunciamiento, el PAN reiteró su respeto por las instituciones y la legalidad, subrayando que no permitirían que prácticas indebidas busquen modificar la voluntad ciudadana expresada el pasado 2 de junio.