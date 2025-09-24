Línea A del Metro CDMX: confirman proyecto de remodelación para evitar inundaciones en el tramo Los Reyes - La Paz

Confirman proyecto de remodelación para evitar inundaciones en el tramo Los Reyes - La Paz (Cuartoscuro)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) inició una evaluación a las condiciones en las que opera la Línea A, la cual va de Pantitlán a La Paz. Durante la temporada de lluvias, el tramo de Los Reyes - La Paz se ha visto afectado, al menos lo que va del 2025 ha tenido que suspender su servicio en ocho ocasiones, lo que ha provocado afectaciones a los usuarios.

Adrián Rubalcava, director general del STC Metro, confirmó que el Gobierno de la Ciudad de México junto con el del Estado de México iniciaron mesas de trabajo para definir las acciones para evitar afectaciones al servicio de la Línea A del Metro CDMX por inundaciones.

"Ante la problemática que han generado las inundaciones en la zona de Los Reyes-La Paz, en el oriente de la zona metropolitana, continúan las mesas de trabajo interinstitucionales para analizar y proyectar soluciones contundentes en materia de drenaje que eviten afectaciones a esas dos estaciones de la Línea A, las cuales son utilizadas por 62 mil usuarios diarios, así como a los habitantes del municipio de La Paz", publicó el Metro CDMX en un comunicado oficial.

Clara Brugada explicó que ya trabajan para diseñar el proyecto de remodelación de la Línea A del Metro CDMX Crédito: X/ @ClaraBrugadaM

Línea A del Metro CDMX será rehabilitada para evitar inundaciones por fuertes lluvias

De acuerdo con lo que compartieron las autoridades capitalinas, bajo la indicación de Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, están por iniciar el proyecto para la rehabilitación integral de la Línea A. Entre los principales puntos a tratar será las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias.

Junto con las autoridades mexiquenses, acordaron la colaboración de la Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Gestión Integral del Agua, Protección Civil, Municipio y STC Metro, en los casos de inundaciones en la zona. Por otra parte, realizarán una intervención en el drenaje y encauzamiento de las corrientes de agua.

Por otra parte, el titular del STC Metro destacó que en el proyecto para la rehabilitación integral de la Línea A se considerará una solución de fondo, no solo para mejorar la operación de los trenes, sino también para las colonias aledañas, ya que en época de lluvias el agua ingresa al cajón de vías, con impacto negativo en el servicio a usuarios y daños a los equipos eléctricos y electrónicos de las vías.

El titular del STC Metro destacó que en el proyecto para la rehabilitación integral de la Línea A se considerará una solución de fondo (X/ @MetroCDMX)

La mesa de trabajo, que se realizó en la Secretaría de Gobernación, fue convocada por Armando Quintero, titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, y contó con la participación de autoridades federales, del Estado de México, de la Ciudad de México y del municipio, así como del Instituto Mexicano del Seguro Social.