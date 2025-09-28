Línea A del Metro CDMX restablece servicio de Santa Marta–La Paz: continúan trabajos de desazolve en Guelatao

Línea A del Metro sigue cerrada por inundaciones (X/ @AdrianRubalcava)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) suspendió el servicio de la Línea A debido a las afectaciones que dejó la fuerte lluvia de la noche del sábado 27 se septiembre. Una tormenta provocó la activación de la alerta púrpura debido a que se registraron precipitaciones mayores a los 70 milímetros.

La Línea A del Metro CDMX se vio perjudicada por la acumulación de agua, por lo que el servicio dejó de operar en el tramo de Guelatao a La Paz. Desde la noche del sábado y en la madrugada de este domingo 28 de septiembre, personal del servicio de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Seguiagua) y del STC Metro iniciaron trabajos para desazolvar.

Cerca de las 15:30 horas, el Metro CDMX informó que la Línea A abrió un segundo tramo de servicio, los trenes ya operan de Santa Marta a La Paz y de Pantitlán a Guelatao. El servicio aún no es directo en toda la línea debido a que aún hay afectaciones en Guelatao.

" Se amplía el servicio provisional en la Línea A en un segundo tramo: Santa Marta–La Paz. - Continúa el servicio provisional de Pantitlán–Guelatao.- No hay servicio de trenes de Guelatao a Santa Marta", publicaron.

Restablecen servicio en la Línea A del Metro CDMX en el tramo Santa Marta - La Paz (X/ @MetroCDMX)

**INFORMACIÓN EN DESARROLLO