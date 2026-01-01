¿Liberado, sentenciado o extraditado? Sin rastro en EEUU del paradero de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont

Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga: cronología del polémico caso a una semana de su detención en EEUU (Foto: Infobae México)

El paradero del abogado mexicano Víctor Manuel Álvarez Puga volvió a encender las alertas tanto en México como en Estados Unidos.

Buscado por la Fiscalía General de la República (FGR) por delincuencia organizada, lavado de dinero y evasión fiscal, el nombre del litigante dejó de aparecer en los registros públicos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), sin que exista una explicación oficial sobre si fue liberado, extraditado o trasladado a otra autoridad.

De acuerdo con una investigación publicada por El País México, ni el Gobierno mexicano ni la defensa del abogado han aclarado su situación jurídica actual, lo que mantiene el caso envuelto en incertidumbre.

Desaparición del registro de ICE y silencio oficial

Álvarez Puga fue detenido por ICE el 24 de septiembre pasado por irregularidades migratorias, hecho que México aprovechó para insistir en su extradición. Sin embargo, a inicios de diciembre su nombre desapareció del Sistema de Localización de Detenidos en Línea, una herramienta pública que permite rastrear a personas bajo custodia migratoria en Estados Unidos.

Según dicho medio, se enviaron solicitudes de información a la FGR, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Gobernación, así como a los abogados del acusado, John Patrick Pratt y Edward Fortunato Ramos, sin obtener respuesta. Tampoco la embajada de Estados Unidos en México ofreció una postura oficial.

Acusaciones en México y red de corrupción

Víctor Álvarez Puga y su esposa, la conductora Inés Gómez Mont, son señalados por la Fiscalía de encabezar una red de empresas factureras utilizada para simular servicios y desviar recursos públicos. La investigación apunta a un presunto desfalco cercano a 3 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación en 2016, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con la indagatoria, parte del dinero —al menos 18 millones de pesos— habría llegado directamente a las cuentas del matrimonio. Por estos hechos, en septiembre de 2021 un juez libró órdenes de aprehensión y la Interpol emitió una ficha roja para su localización internacional.

Presión del Gobierno mexicano por su extradición

Tras conocerse la detención migratoria del abogado en Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó el interés de su administración en que el caso no quede impune.

“Nos interesa mucho que no haya impunidad en esto”, afirmó la mandataria al referirse al proceso de extradición.

No obstante, hasta ahora no existe confirmación oficial de que Álvarez Puga haya sido entregado a México.

Solicitud de asilo y argumento de persecución política

Durante su proceso migratorio, Álvarez Puga solicitó asilo en Estados Unidos. En documentos judiciales citados por medios estadounidenses, el abogado aseguró que teme regresar a México por una supuesta persecución relacionada con sus “posturas políticas conservadoras”, y argumentó pertenecer a un “grupo social particular”.

Mientras su defensa impugnaba la orden de deportación dictada por un juez migratorio en octubre, el caso avanzó lentamente. La Fiscalía mexicana informó que dicha resolución fue apelada, lo que permitió retrasar su entrega.

Un rastro que se desvanece

A la fecha, no hay confirmación de si Víctor Álvarez Puga fue liberado, extraditado a México o transferido a otra instancia estadounidense. Su desaparición de los registros oficiales de ICE mantiene abierto uno de los expedientes más sensibles de presunta corrupción de alto nivel en México, mientras el paradero de Inés Gómez Mont continúa siendo desconocido.