México

¿Liberado, sentenciado o extraditado? Sin rastro en EEUU del paradero de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont

Aunque se esperaba una resolución clara sobre la situación legal del abogado mexicano, su paradero es un misterio

Guardar
Inés Gómez Mont y Víctor
Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga: cronología del polémico caso a una semana de su detención en EEUU (Foto: Infobae México)

El paradero del abogado mexicano Víctor Manuel Álvarez Puga volvió a encender las alertas tanto en México como en Estados Unidos.

Buscado por la Fiscalía General de la República (FGR) por delincuencia organizada, lavado de dinero y evasión fiscal, el nombre del litigante dejó de aparecer en los registros públicos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), sin que exista una explicación oficial sobre si fue liberado, extraditado o trasladado a otra autoridad.

De acuerdo con una investigación publicada por El País México, ni el Gobierno mexicano ni la defensa del abogado han aclarado su situación jurídica actual, lo que mantiene el caso envuelto en incertidumbre.

Desaparición del registro de ICE y silencio oficial

Álvarez Puga fue detenido por ICE el 24 de septiembre pasado por irregularidades migratorias, hecho que México aprovechó para insistir en su extradición. Sin embargo, a inicios de diciembre su nombre desapareció del Sistema de Localización de Detenidos en Línea, una herramienta pública que permite rastrear a personas bajo custodia migratoria en Estados Unidos.

Víctor Manuel Álvarez Puga cuando
Víctor Manuel Álvarez Puga cuando fue detenido. (X/Luis Chaparro)

Según dicho medio, se enviaron solicitudes de información a la FGR, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Gobernación, así como a los abogados del acusado, John Patrick Pratt y Edward Fortunato Ramos, sin obtener respuesta. Tampoco la embajada de Estados Unidos en México ofreció una postura oficial.

Acusaciones en México y red de corrupción

Víctor Álvarez Puga y su esposa, la conductora Inés Gómez Mont, son señalados por la Fiscalía de encabezar una red de empresas factureras utilizada para simular servicios y desviar recursos públicos. La investigación apunta a un presunto desfalco cercano a 3 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación en 2016, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

(Jesús Avilés/Infobae México)
(Jesús Avilés/Infobae México)

De acuerdo con la indagatoria, parte del dinero —al menos 18 millones de pesos— habría llegado directamente a las cuentas del matrimonio. Por estos hechos, en septiembre de 2021 un juez libró órdenes de aprehensión y la Interpol emitió una ficha roja para su localización internacional.

Presión del Gobierno mexicano por su extradición

Tras conocerse la detención migratoria del abogado en Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó el interés de su administración en que el caso no quede impune.

Nos interesa mucho que no haya impunidad en esto”, afirmó la mandataria al referirse al proceso de extradición.

No obstante, hasta ahora no existe confirmación oficial de que Álvarez Puga haya sido entregado a México.

Solicitud de asilo y argumento de persecución política

Durante su proceso migratorio, Álvarez Puga solicitó asilo en Estados Unidos. En documentos judiciales citados por medios estadounidenses, el abogado aseguró que teme regresar a México por una supuesta persecución relacionada con sus “posturas políticas conservadoras”, y argumentó pertenecer a un “grupo social particular”.

Mientras su defensa impugnaba la orden de deportación dictada por un juez migratorio en octubre, el caso avanzó lentamente. La Fiscalía mexicana informó que dicha resolución fue apelada, lo que permitió retrasar su entrega.

De acuerdo con reportes, el
De acuerdo con reportes, el paradero de Víctor Álvarez Puga fue revelado a las autoridades por su expareja . (Instagram)

Un rastro que se desvanece

A la fecha, no hay confirmación de si Víctor Álvarez Puga fue liberado, extraditado a México o transferido a otra instancia estadounidense. Su desaparición de los registros oficiales de ICE mantiene abierto uno de los expedientes más sensibles de presunta corrupción de alto nivel en México, mientras el paradero de Inés Gómez Mont continúa siendo desconocido.

Temas Relacionados

Víctor Álvarez PugaCaso querubinesInés Gómez MontGalilea MontijoVíctor Manuel Álvarez PugaICEmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Anthony Martial no terminó el entrenamiento y genera expectativa en Rayados

El atacante no completó la sesión realizada en El Barrial y su evolución será evaluada en las próximas horas

Anthony Martial no terminó el

Guardia Nacional y Marina “blindan” zona del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

Los pobladores de Chivela relataron que el perímetro de seguridad se extendió dos días después del accidente registrado en el corredor del Istmo de Tehuantepec

Guardia Nacional y Marina “blindan”

Ellas fueron las artistas más escuchadas del 2025 en México: ¿cuánto ganaron?

Mon Laferte, Belinda, Ha*Ash, Yuridia y Kenia Os lideraron las reproducciones en plataformas digitales y destacaron por su impacto cultural en el país

Ellas fueron las artistas más

Osmar Olvera va por la medalla que le falta en 2026: ¿cuál es?

La planificación del próximo año incluye competencias internacionales clave dentro de su proceso rumbo al siguiente ciclo olímpico

Osmar Olvera va por la

Critics Choice Awards 2026: cuándo y dónde ver desde México

Con una ceremonia llena de favoritos todos los cinéfilos mexicanos esperan los premios que darán inicio a la carrera por el Oscar

Critics Choice Awards 2026: cuándo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Helicópteros, autos blindados, bloqueos y

Helicópteros, autos blindados, bloqueos y armas largas: así fue la detención de “El Sagitario”, allegado de “El Chapo Isidro”

La llegada de expandilleros de los Maras reforzó al CJNG en México

Ellos son los líderes del crimen organizado que identificados como objetivos prioritarios en 2026

Capturan a Pedro Inzunza, “El Sagitario”, en Culiacán: segundo al mando en el cártel de “El Chapo Isidro”

Vinculan a proceso a Alejandro Baruc “N” en Michoacán: lo relacionan con el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

Ellas fueron las artistas más

Ellas fueron las artistas más escuchadas del 2025 en México: ¿cuánto ganaron?

Critics Choice Awards 2026: cuándo y dónde ver desde México

Violinista de Nodal y el video que aviva rumores de un romance: “Debí tirar más fotos de cuando te tuve”

Joanna Vega Biestro llora en “Sale el Sol” tras recordar el momento del 2025 que la rompió

Residente y J Balvin sellan la paz con una fotografía histórica: “Hace meses nos entendimos”

DEPORTES

Osmar Olvera va por la

Osmar Olvera va por la medalla que le falta en 2026: ¿cuál es?

Isaac del Toro en 2026: fechas, competencias y debut en el Tour de Francia

Chicharito admite que llegar a Chivas fue un retroceso en vez de progresar, así se despidió del 2025

Cuáles fueron los equipos campeones en cada una de las ligas mexicanas en el 2025

Partidos NBA: todos los enfrentamientos programados de este 1 de enero