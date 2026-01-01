Junior H sorprende en Guadalajara: el cantante visita casas hogar para ayudar a niños vulnerables

(BrigaSAD)

Lejos de los reflectores y del bullicio de los conciertos, Junior H regresó a Guadalajara, pero no para presentar sus corridos tumbados ni para firmar autógrafos en un evento masivo.

Esta vez, el cantante eligió una ruta diferente: visitar tres casas hogar de la ciudad y compartir momentos de apoyo y alegría con decenas de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

La jornada, organizada como parte de la iniciativa social BrigaSAD, dejó claro que el alcance de un artista puede ir mucho más allá del escenario.

Un día de convivencia y ayuda

El intérprete de “Las Noches” llegó a la Perla Tapatía acompañado de colaboradores y voluntarios bajo la consigna de brindar compañía, donativos y una experiencia memorable a jóvenes de Ministerios de Amor, A.C. y Casa Hogar Kamami, A.C. La actividad incluyó la entrega de juguetes, libros y tenis, además de una convivencia donde no faltó la carne asada, la música y los juegos.

El artista de corridos tumbados no sólo llevó objetos, sino que convivió, jugó y se divirtió con todos los pequeños. Organizó una carne asada para poder estar con todos ellos, más allá de alguna presentación musical.

Durante la visita, Junior H no sólo repartió obsequios: se dedicó a fortalecer la operación diaria de las instituciones y a brindar acompañamiento emocional.

La jornada estuvo marcada por risas, fotografías, autógrafos y la oportunidad de que los menores sintieran el respaldo genuino de uno de los máximos exponentes del regional mexicano.

¿Qué es BrigaSAD de Junior H?

La iniciativa BrigaSAD nació tras las inundaciones que azotaron Poza Rica, Veracruz. En aquella ocasión, Junior H y su equipo activaron una campaña de ayuda que movilizó voluntarios y recursos para limpiar hogares y apoyar a familias damnificadas.

Más de 130 hogares apoyados con la #BrigaSAD reportó Rotaract Poza Rica, destacando el trabajo realizado en colonias como Floresta, Gaviotas, Independencia, Palma Sola, Ignacio de la Llave, Morelos y Granjas.

El proyecto, ahora replicado en Guadalajara, no sólo busca entregar donativos, sino también establecer lazos de empatía y solidaridad. La participación del cantante ha sido reconocida por voluntarios y organizaciones aliadas, quienes subrayan su capacidad para inspirar y movilizar a la ciudadanía.

“Agradecemos a @juniorh por todo el apoyo brindado en estos días para poder concretar este apoyo y que esta acción sirva de inspiración para que más personas se sumen en favor de los que más lo necesitan”, expresó Rotaract.

Una apuesta por el bienestar

La presencia de Junior H en casas hogar tapatías demuestra que la influencia social de la música puede convertirse en un motor de cambio. Más allá de las críticas y controversias que rodean al género, el artista ha optado por utilizar su plataforma para “impulsar iniciativas que visibilizan el trabajo de organizaciones sociales y fortalecen el bienestar de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad”.

La actividad en Guadalajara no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia para “generar un impacto positivo fuera de los escenarios”. La colaboración resulta en una sinergia donde cada granito de arena suma en la construcción de nuevas oportunidades y esperanza para quienes más lo necesitan.