Impulsan campaña nacional para concientizar sobre la cetoacidosis diabética

Campaña nacional para concientizar sobre la cetoacidosis diabética

La Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología (SMNE) impulsa una campaña de concientización sobre la cetoacidosis diabética (CAD), una de las complicaciones agudas más graves de la diabetes y que puede poner en riesgo la vida si no se identifica y trata de manera oportuna.

Especialistas alertaron que, pese a los avances en el manejo de la enfermedad, la CAD sigue presentándose con frecuencia en México, incluso como primera manifestación de la diabetes en algunos pacientes.

La cetoacidosis diabética ocurre cuando el organismo no cuenta con suficiente insulina para utilizar la glucosa como fuente principal de energía.

Ante esta carencia, el cuerpo recurre a la descomposición acelerada de grasas, lo que provoca la producción excesiva de cetonas. La acumulación de estas sustancias en la sangre genera un desequilibrio metabólico que puede evolucionar rápidamente hacia un cuadro grave.

Incidencia del CAD

cetoacidosis diabética

De acuerdo con estimaciones científicas, la incidencia anual de CAD en el país se ubica entre 4.6 y 8 episodios por cada mil personas que viven con diabetes, con un ligero predominio en mujeres y adolescentes.

Especialistas señalaron que, en el caso de la diabetes tipo 1, entre 30 y 40 por ciento de los episodios de CAD pueden corresponder a la forma de presentación inicial de la enfermedad, aunque también se registra en personas con diabetes tipo 2.

La SMNE destacó que una de las principales causas asociadas a la CAD es la presencia persistente de niveles elevados de glucosa en sangre, situación que con frecuencia se relaciona con la suspensión del tratamiento, omisiones en la aplicación de insulina o errores en las dosis prescritas.

A ello se suman otros factores clínicos que pueden detonar el cuadro, como infecciones graves, infarto agudo al miocardio, enfermedad cerebrovascular, traumatismos, consumo de alcohol o drogas, así como el uso de ciertos medicamentos, entre ellos diuréticos y corticosteroides.

Cetoacidosis diabética (especial)

Uno de los principales retos, subrayaron los especialistas, es que la CAD puede iniciar con signos que pasan desapercibidos o se confunden con malestares comunes. Por ello, el reconocimiento temprano resulta clave para evitar complicaciones mayores. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran aumento excesivo de la orina y de la sed, fatiga intensa, dolor abdominal, náuseas y vómitos.

En etapas más avanzadas puede aparecer respiración rápida o profunda, conocida como respiración de Kussmaul, así como confusión, desorientación y aliento con olor afrutado.

Ante la sospecha de CAD, los expertos recomiendan medir de inmediato la glucosa capilar con un glucómetro y, en caso de estar elevada, verificar los niveles de cetonas cuando sea posible. En estos escenarios, la referencia urgente a un servicio hospitalario resulta indispensable, ya que la CAD requiere atención médica inmediata.

Las guías clínicas coinciden en que el tratamiento debe realizarse en un entorno hospitalario y bajo estricta supervisión médica. El manejo incluye hidratación intravenosa, corrección de alteraciones electrolíticas y administración controlada de insulina, con el objetivo de restablecer el equilibrio metabólico del paciente.

En materia de prevención, la SMNE enfatizó la importancia de la educación continua en diabetes, así como de la adherencia al tratamiento y el seguimiento médico regular. La detección oportuna de infecciones y otros factores de estrés metabólico también juega un papel fundamental para reducir el riesgo de desarrollar CAD.

Como parte del ecosistema de atención a la diabetes, la compañía global embecta™, especializada en dispositivos para la administración de insulina, se sumó a la difusión de esta campaña educativa. Mariana Buss, PhD, del área de asuntos médicos de Embecta, señaló que la compañía reafirma su compromiso con el acceso a información confiable y con iniciativas que fortalecen la educación y la concientización en diabetes, subrayando que cualquier decisión terapéutica corresponde exclusivamente al médico tratante.

Puntos clave sobre la cetoacidosis diabética:

Es una complicación aguda que puede poner en riesgo la vida.

Se presenta con mayor frecuencia en diabetes tipo 1, pero también afecta a personas con tipo 2.

La suspensión del tratamiento y el mal control glucémico son factores determinantes.

Requiere atención hospitalaria inmediata.

La educación, el apego al tratamiento y la vigilancia constante ayudan a prevenirla.