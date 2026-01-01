Gustavo Adolfo Infante recordará 2025 como el año en que las demandas no le dieron tregua: “Muy complicado”

Gustavo Adolfo Infante podría ser arrestado. (Cuartoscuro)

El periodista Gustavo Adolfo Infante atravesó en 2025 uno de los años más complejos de su carrera, marcado por una serie de demandas y conflictos legales que involucraron a figuras del espectáculo mexicano y argentino.

A pesar del entorno adverso, el conductor de “De primera mano” cerró el año con un mensaje de gratitud y resiliencia.

“Fue un año complicado, de un montón de demandas”: el balance de Gustavo Adolfo Infante al cierre de 2025

El 31 de diciembre, durante la última emisión de su programa anual en Imagen Televisión, Gustavo Adolfo Infante ofreció un mensaje personal sobre los desafíos de los últimos meses.

“Yo nada más les tengo que agradecer, fue un año complicado, de un montón de demandas, pero haciendo un balance fue un año maravilloso, con mis hijos universitarios, enamorado de mi esposa, con mi mamá, con salud, un equipo de trabajo sólido. Feliz año 2025”, expresó el conductor al aire.

Gustavo Adolfo Infante denuncia el robo de la señal durante la grabación de su programa: “Recibimos un ataque en vivo” (YouTube)

Las declaraciones de Infante reflejaron el clima de presión mediática y judicial que lo acompañó durante los últimos doce meses, al tiempo que subrayó su estabilidad familiar y profesional a pesar de las controversias.

La disputa con Javier Ceriani: orden de restricción y acusaciones cruzadas

Uno de los episodios más sonados de 2025 involucró la confrontación entre Gustavo Adolfo Infante y el conductor argentino Javier Ceriani.

El 26 de agosto, el periodista mexicano anunció en su canal de YouTube que tanto él como su esposa solicitaron una orden de restricción contra Ceriani, después de que el argentino difundiera señalamientos sobre una supuesta infidelidad con Mayela Laguna.

Foto: Instagram / @javierceriani // Twitter / @CarLon_2020

“Todo tiene un principio y un fin, a la gente hay que ponerles un alto cuando se pasan de mentirosos, malosos, extorsionadores, delincuentes, rateros algunos, abusivos, infelices otro. Lo tengo absolutamente todo con papeles”, afirmó Infante frente a sus seguidores.

El conductor explicó que la medida judicial buscaba frenar lo que consideró un ataque directo a su vida personal y profesional.

Infante también sostuvo que Ceriani ya no puede referirse ni a él ni a su esposa públicamente.

“A partir de hoy Javier Ceriani tiene una orden de restricción y no puede hablar de mí, ni de mi esposa. Lo voy a llevar legalmente, porque él decidió que fuera una guerra tope donde tope y estoy dispuesto a llegar a donde sea, porque voy a defender mi trabajo y mi familia”, sentenció.

Maribel Guardia y la orden de arresto contra Gustavo Adolfo Infante

El conflicto judicial más relevante del año para Gustavo Adolfo Infante ocurrió en noviembre, cuando un juez de la Ciudad de México ordenó 12 horas de arresto administrativo contra el periodista por violar las medidas de restricción dictadas a solicitud de la actriz Maribel Guardia.

Gustavo Adolfo Infante celebró que Imelda Tuñón recuperara la custodia de su hijo. (Fotos: @saleelsoltv, @imetunon, @maribelguardia, Instagram)

De acuerdo con la información divulgada por el periodista Carlo Uriel, la resolución judicial se emitió el 13 de noviembre, luego de que se determinó que el conductor volvió a referirse a la artista de manera despectiva en redes sociales.

La justicia local prohibió a Infante cualquier contacto o mención hacia Guardia y su esposo, incluso a través de programas televisivos o plataformas digitales bajo su administración.

La sanción incluyó la eliminación de videos, imágenes o publicaciones relacionadas con la pareja y la notificación a plataformas como YouTube para el retiro del contenido.