Juez ordena arresto de Gustavo Adolfo Infante por menciones a Maribel Guardia

Gustavo Adolfo Infante podría ser arrestado. (Cuartoscuro)

Un juez de la Ciudad de México ordenó 12 horas de arresto al periodista Gustavo Adolfo Infante por infringir las medidas de restricción dictadas a solicitud de la actriz Maribel Guardia.

Según información dada a conocer en el programa “Dulce y picosito” de Flor Rubio, la resolución judicial se emitió la tarde del jueves 13 de noviembre tras determinarse que el comunicador volvió a referirse a la artista de forma despectiva en sus plataformas digitales, violando la prohibición absoluta de contacto o mención que ya se había dictado hace unos meses.

El periodista Carlo Uriel, invitado en el programa “Dulce y picosito”, indicó que la audiencia decisiva tuvo lugar a las 15:00 horas del jueves, donde el juez dictó el arresto administrativo.

Gustavo Adolfo Infante aún no ha emitido ninguna opinión. (YouTube)

Según el comunicador, la defensa legal de Gustavo Adolfo Infante intentó promover la nulidad de la notificación del arresto, aunque no obtuvo resultado favorable.

Por su parte, el periodista aseguró que le envió un mensaje a Gustavo Adolfo Infante para saber su versión de los hechos, a lo que el conductor de De primera mano contestó: “No me ha notificado nada, pero tengo un amparo. Muchas gracias”.

Ante este panorama Carlo Uriel dijo: “Está curioso, porque ¿para qué tienes un amparo si no te han notificado de nada? Está muy extraño".

Presuntamente, al contar con el amparo no se ha podido ejecutar la orden de aprehensión, por lo que la orden judicial está sujeta a los próximos procesos presentados por su defensa.

La sanción incluye la obligación de retirar de redes sociales cualquier video, imagen o publicación relacionada con Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón, abarcando tanto los programas del periodista como los espacios bajo su administración.

El periodista Javier Ceriani ventiló en sus redes sociales que la Policía Cibernética recibió la instrucción de resguardar el contenido en donde Gustavo Adolfo Infante habría hecho dichas menciones contra Guardia y notificó a la plataforma de YouTube sobre el retiro obligatorio de ese material.

El origen de la disputa

La disputa se originó a raíz del problema entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón. (Fotos: @saleelsoltv, @imetunon, @maribelguardia, Instagram)

La orden de restricción vigente, solicitada por Maribel Guardia, se desencadenó a raíz de la emisión de opiniones y publicaciones identificadas como peyorativas por la justicia local, en medio de la disputa que la actriz sostiene con Imelda Garza Tuñón, exnuera de Guardia.

En septiembre un juez le prohibió contactarla, acercarse a ella o mencionarla a través de cualquier medio, lo que incluye publicaciones en televisión, radio, redes sociales y cualquier formato digital. La orden también vetó a otros conductores del espacio “De Primera Mano” de mencionar o comentar sobre la pareja.

La determinación judicial marca una intervención directa de la autoridad sobre el tratamiento mediático de figuras públicas en México, vinculando la aplicación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con las acciones y contenidos divulgados por periodistas de espectáculos.

A pesar de la repercusión mediática tras el anuncio, hasta la noche del jueves Gustavo Adolfo Infante no había compartido mensaje alguno en sus redes sociales sobre el tema.