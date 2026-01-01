México

Estas son las marcas mexicanas, económicas y biodegradables, que Profeco recomienda para cuidar tu ropa y el ambiente

Además de ser biodegradables estas marcas no se prueban en animales, requieren menos agua durante el lavado y generan menores emisiones de dióxido de carbono

Profeco identifica cinco marcas 100%
Profeco identifica cinco marcas 100% mexicanas de detergente en polvo que ayudan a reducir el impacto ambiental en los hogares gracias a su biodegradabilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo excesivo de agua durante el lavado de ropa puede mitigarse eligiendo detergentes formulados para reducir residuos y facilitar su reutilización, una práctica que, de acuerdo con la Procuraduria Federal del Consumidor (Profeco) representa un ahorro sustancial en contextos de escasez y beneficia directamente al medio ambiente en los hogares mexicanos.

El organismo, a través de la Revista del Consumidor y análisis comparativos, identificó cinco marcas 100% mexicanas cuya composición posibilita el uso eficiente del agua y reduce la carga de químicos en las aguas residuales.

Dentro de los resultados más recientes y destacados, Profeco resalta que el agua utilizada con estos detergentes puede destinarse a actividades adicionales, ya que contiene menos residuos químicos agresivos.

La opción de reaprovechar el agua jabonosa para lavar pisos, vehículos o incluso para riego es viable, en particular porque esta agua ayuda a combatir algunas plagas sin causar daños a la vegetación, según lo establecido en el informe consultado.

Los detergentes mexicanos recomendados por
Los detergentes mexicanos recomendados por Profeco son biodegradables, libres de pruebas en animales y generan menores emisiones de dióxido de carbono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los mejores detergentes, biodegradables, económicos y de marcas mexicanas, según Profeco

El análisis de Profeco se concentra en detergentes en polvo comprobando su calidad, eficiencia en lavado y biodegradabilidad.

En este sentido, y tras uno de sus minuciosos análisis, la institución concluyó que las mejores opciones, todas mexicanas y ampliamente accesibles en supermercados y tiendas de conveniencia, son: Foca, Carisma, Blancanieves, Roma y Puro Sol.

Estas marcas sobresalieron en pruebas vinculadas a limpieza, remoción de manchas y rendimiento general, demostrando una capacidad de eliminar suciedad desde el primer ciclo, lo que incide directamente en el menor uso de agua por reducir la necesidad de enjuagues adicionales.

Uno de los datos fundamentales que aporta Profeco es el volumen de agua utilizado habitualmente en una carga de lavadora: hasta 67 litros por ciclo completo.

Cuando el detergente no se disuelve adecuadamente, la cantidad de enjuagues crece y, con ello, el gasto de agua y la generación de aguas residuales con mayor carga química. Por esta razón, la rápida disolución y biodegradabilidad de estos productos cobra relevancia no solo para el usuario sino para el entorno.

Además de la eficiencia, Profeco valora que estas cinco marcas cumplen criterios ambientales: son biodegradables, no se prueban en animales, requieren menos agua durante el lavado y generan menores emisiones de dióxido de carbono, posicionándose como referentes en el sector.

Para fortalecer esta recomendación, organismos como INTERAPAS han sugerido también el uso de detergentes biodegradables al facilitar el reúso doméstico del agua.

Frente a propuestas internacionales como Ariel, Persil, Ace o Más Color —que sostienen una diferencia de precio significativa— los detergentes mexicanos no solo igualan e incluso superan según múltiples rubros de calidad, sino que resultan más económicos.

Esta doble ventaja —desempeño y
Esta doble ventaja —desempeño y precio accesible— ha impulsado la preferencia de los consumidores conscientes del impacto ambiental y económico de su elección. (Pinterest)

Profeco destaca la importancia de acompañar la compra del detergente adecuado con hábitos responsables. Aconsejan evitar el exceso de producto, preferir cargas completas y aprovechar la posibilidad de reutilización para maximizar el ahorro hídrico y económico.

Entre las recomendaciones clave de Profeco sobresale que, al seleccionar productos como Foca, Carisma, Blancanieves, Roma y Puro Sol, los mexicanos no solo logran prendas limpias, sino también una contribución significativa al ahorro de agua, reducción de químicos nocivos y protección del medio ambiente.

