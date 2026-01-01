México

Detienen a exalcalde de Atoyac, Veracruz, por homicidio doloso calificado tras concluir su gestión

El exfuncionario morenista iba saliendo del Palacio Municipal cuando fue interceptado

Guardar
Tras su detención, Carlos Alberto
Tras su detención, Carlos Alberto “N” fue trasladado al penal de mediana seguridad “La Toma”, ubicado en el municipio de Amatlán de los Reyes, en la zona centro montañosa de Veracruz. (FOTO: FGE Veracruz)

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó la detención de Carlos Alberto “N”, ex presidente municipal de Atoyac, como presunto responsable del delito de homicidio doloso calificado, cometido en abril de 2025, informó la dependencia este 1 de enero de 2026.

De acuerdo con el comunicado oficial, la orden de aprehensión fue cumplimentada a las 00:05 horas de este 1 de enero por elementos de la Policía Ministerial, en estricto apego a los derechos humanos, al debido proceso y a la presunción de inocencia.

El ex edil será presentado ante un juez de control, quien definirá su situación jurídica durante la audiencia inicial correspondiente al proceso penal 427/2025.

Detención ocurrió tras perder el fuero institucional

La captura se realizó poco después de que Carlos Alberto “N” concluyera su administración municipal, con lo que perdió el fuero institucional del cargo. De acuerdo con versiones locales, el ex alcalde (identificado como militante de Morena) fue detenido cuando salía del Palacio Municipal de Atoyac.

La captura se realizó poco
La captura se realizó poco después de que Carlos Alberto “N” concluyera su administración municipal. (FOTO: FGE Veracruz)

Horas antes de su detención, el ex presidente municipal publicó en redes sociales una fotografía desde su oficina en la presidencia, acompañada de un mensaje en el que se despedía del cargo y agradecía la oportunidad de haber encabezado la administración 2022–2025, sin hacer referencia a la investigación en su contra.

Investigación se relaciona con un crimen ocurrido en abril

La Fiscalía estatal precisó que los hechos por los que se le señala ocurrieron el 18 de abril de 2025, en agravio de una víctima cuya identidad se mantiene reservada. Aunque trascendieron versiones que lo vinculan con un enfrentamiento armado ocurrido en octubre en la comunidad de Potrero Nuevo, donde murieron cuatro personas, la autoridad aclaró que la orden de aprehensión corresponde exclusivamente a un homicidio registrado en abril.

El exfuncionario morenista iba saliendo
El exfuncionario morenista iba saliendo del Palacio Municipal cuando fue interceptado. (FOTO: Especial)

Tras su detención, Carlos Alberto “N” fue trasladado al penal de mediana seguridad “La Toma”, ubicado en el municipio de Amatlán de los Reyes, en la zona centro montañosa de Veracruz.

Un antecedente similar en Veracruz

El caso recordó la detención de la ex alcaldesa de Alvarado, Sara Luz Herrera Cano, quien fue arrestada en enero de 2014 al término de su administración por el homicidio de su asistente Michell Martínez Corro, crimen por el cual fue sentenciada a 20 años de prisión.

La Fiscalía reiteró que continuará actuando conforme a la ley para garantizar el acceso a la justicia y el combate a la impunidad, independientemente del cargo que hayan ocupado las personas investigadas.

Temas Relacionados

VeracruzAtoyacHomicidioNarcotráfico en MéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

¿Vendrán a México? BTS confirma su regreso con álbum y gira mundial en 2026

El grupo surcoreano confirma nueva música y un tour global tras cumplir por completo con el servicio militar

¿Vendrán a México? BTS confirma

Gustavo Adolfo Infante recordará 2025 como el año en que las demandas no le dieron tregua: “Muy complicado”

El periodista de Imagen Televisión habló sobre su recuento anual

Gustavo Adolfo Infante recordará 2025

Sandra Cuevas comparte sus propósitos de Año Nuevo 2026, buscará estudiar para ser periodista y “cuidar de su futuro esposo”

La exalcaldesa destacó la inauguración de sus diversos negocios y sus apiraciones políticas en contra de la oposición

Sandra Cuevas comparte sus propósitos

Fátima Bosch se sincera sobre su deseo de ser madre: “Los bebés me aman”

La Miss Universo mantiene la esperanza de que muy pronto encontrará a una pareja con sus mismos valores y metas

Fátima Bosch se sincera sobre

Aseguran armas de grueso calibre, equipo táctico y municiones en Culiacán, Sinaloa

Las autoridades reportaron su primer cateo del 2026 en territorio del Cártel de Sinaloa

Aseguran armas de grueso calibre,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran armas de grueso calibre,

Aseguran armas de grueso calibre, equipo táctico y municiones en Culiacán, Sinaloa

Edomex recuperó más de 3 mil 500 vehículos, medio millón de huachicol y mercancía valuada en casi 268 millones de pesos en 2025

Operación Frontera Norte deja más de 10 mil detenidos y 116 toneladas de droga asegurada en 2025

Helicópteros, autos blindados, bloqueos y armas largas: así fue la detención de “El Sagitario”, allegado de “El Chapo Isidro”

La llegada de expandilleros de los Maras reforzó al CJNG en México

ENTRETENIMIENTO

¿Vendrán a México? BTS confirma

¿Vendrán a México? BTS confirma su regreso con álbum y gira mundial en 2026

Gustavo Adolfo Infante recordará 2025 como el año en que las demandas no le dieron tregua: “Muy complicado”

Fátima Bosch se sincera sobre su deseo de ser madre: “Los bebés me aman”

Eduardo Salazar desata polémica al comparar al fallecido Juan Pedro Franco con un toro de lidia

El final de Stranger Things explota las redes sociales y divide a los fans mexicanos: “Como cierre de telenovela”

DEPORTES

Hombres y mujeres que marcaron

Hombres y mujeres que marcaron la lucha libre mexicana en 2025

Pumas vs Querétaro: estos serán los costos de los boletos para ver el primer juego de la temporada en CU

La Liga MX registra una inversión récord en transferencias durante el Apertura 2025

Alejandro Kirk representará a México en el Clásico Mundial de Béisbol

Gignac se presenta a entrenamiento opcional de Tigres rumbo al Clausura 2026