Detienen a exalcalde de Atoyac, Veracruz, por homicidio doloso calificado tras concluir su gestión

Tras su detención, Carlos Alberto “N” fue trasladado al penal de mediana seguridad “La Toma”, ubicado en el municipio de Amatlán de los Reyes, en la zona centro montañosa de Veracruz. (FOTO: FGE Veracruz)

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó la detención de Carlos Alberto “N”, ex presidente municipal de Atoyac, como presunto responsable del delito de homicidio doloso calificado, cometido en abril de 2025, informó la dependencia este 1 de enero de 2026.

De acuerdo con el comunicado oficial, la orden de aprehensión fue cumplimentada a las 00:05 horas de este 1 de enero por elementos de la Policía Ministerial, en estricto apego a los derechos humanos, al debido proceso y a la presunción de inocencia.

El ex edil será presentado ante un juez de control, quien definirá su situación jurídica durante la audiencia inicial correspondiente al proceso penal 427/2025.

Detención ocurrió tras perder el fuero institucional

La captura se realizó poco después de que Carlos Alberto “N” concluyera su administración municipal, con lo que perdió el fuero institucional del cargo. De acuerdo con versiones locales, el ex alcalde (identificado como militante de Morena) fue detenido cuando salía del Palacio Municipal de Atoyac.

La captura se realizó poco después de que Carlos Alberto “N” concluyera su administración municipal. (FOTO: FGE Veracruz)

Horas antes de su detención, el ex presidente municipal publicó en redes sociales una fotografía desde su oficina en la presidencia, acompañada de un mensaje en el que se despedía del cargo y agradecía la oportunidad de haber encabezado la administración 2022–2025, sin hacer referencia a la investigación en su contra.

Investigación se relaciona con un crimen ocurrido en abril

La Fiscalía estatal precisó que los hechos por los que se le señala ocurrieron el 18 de abril de 2025, en agravio de una víctima cuya identidad se mantiene reservada. Aunque trascendieron versiones que lo vinculan con un enfrentamiento armado ocurrido en octubre en la comunidad de Potrero Nuevo, donde murieron cuatro personas, la autoridad aclaró que la orden de aprehensión corresponde exclusivamente a un homicidio registrado en abril.

El exfuncionario morenista iba saliendo del Palacio Municipal cuando fue interceptado. (FOTO: Especial)

Tras su detención, Carlos Alberto “N” fue trasladado al penal de mediana seguridad “La Toma”, ubicado en el municipio de Amatlán de los Reyes, en la zona centro montañosa de Veracruz.

Un antecedente similar en Veracruz

El caso recordó la detención de la ex alcaldesa de Alvarado, Sara Luz Herrera Cano, quien fue arrestada en enero de 2014 al término de su administración por el homicidio de su asistente Michell Martínez Corro, crimen por el cual fue sentenciada a 20 años de prisión.

La Fiscalía reiteró que continuará actuando conforme a la ley para garantizar el acceso a la justicia y el combate a la impunidad, independientemente del cargo que hayan ocupado las personas investigadas.