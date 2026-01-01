México

Cómo cambiará el transporte público en CDMX para 2026

La Semovi junto con la Secretaría de Obras están realizando proyectos de movilidad, el sur de la capital la zona más beneficiada de las obras

Guardar
Cómo cambiará el transporte público
Cómo cambiará el transporte público en CDMX para 2026 (RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO)

El gobierno de la Ciudad de México encabezado por Clara Brugada inició una serie de proyectos y programas para mejorar las condiciones del transporte público para 2026. Debido a que la capital recibirá a visitantes nacionales y extranjeros por la realización de la Copa Mundial 2026, las autoridades apostaron por el fortalecimiento del transporte público.

Pero, uno de los cambios más importantes y que afectaron directamente a la población es el aumento a la tarifa del transporte público. En noviembre entró en vigor el costo actualizado para los traslados en autobuses y microbuses concesionados.

Clara Brugada confirmó que la remodelación de la Línea 3 empezará en 2026. Crédito: YouTube/ Clara Brugada Molina

El ajuste de 1.50 pesos ($1.50) a la tarifa del transporte público concesionado en la Ciudad de México generó debate al modificar directamente el gasto mensual de los usuarios y establecer nuevas condiciones para las unidades y conductores, según confirmó la Secretaría de Movilidad de la CDMX (Semovi).

En consecuencia, las nuevas tarifas 2026 quedaron de la siguiente manera:

  • Microbuses y vagonetas: 7.50 pesos de 5 kilómetros, 9 pesos por 12 kilómetros de distancia.
  • Autobuses: 8.50 pesos los primeros 5 kilómetros y hasta 9.50 pesos.
  • Corredores: 9.50 pesos.
Línea 4 del Cablebús será
Línea 4 del Cablebús será financiado por el gobierno federal de Claudia Sheinbaum (X/ @MICablebusCDMX)

Así cambiará el transporte en CDMX

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) emprenderá una segunda modernización integral en una de sus rutas, la Línea 3 Universidad - Indios Verdes recibirá una inversión millonaria para mejorar sus condiciones de operación. Hasta el momento se desconoce si habrá cierres de estaciones.

Las autoridades apostarán por la movilidad eléctrica, principalmente en el sur de la capital, por ello la construcción del Cablebús Tlalpan - Coyoacán, la cual será la cuarta ruta de este transporte.

Así son los nuevos torniquetes
Así son los nuevos torniquetes del Metro CDMX en la Línea 2 (X/ @MetroCDMX)

Para 2026, el transporte público de la Ciudad de México experimentará varias modificaciones y mejoras, dentro de las cuales resaltan los siguientes proyectos:

  • Se invertirán 25 mil millones de pesos en la rehabilitación y modernización del Metro, destacando la renovación de la Línea 3 y la modernización de sistemas eléctricos y electrónicos. La tarifa del Metro se mantendrá en 5 pesos por viaje, subsidiada por el gobierno local, aunque el costo real estimado es de 13 pesos.
  • De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, se contempla la intervención en la Línea 2 del Metro, que conecta con el Estadio Azteca, y la rehabilitación de los Centros de Transferencia Modal (Cetram) Huipulco, Universidad y Tasqueña.
La Línea 3 del Metro
La Línea 3 del Metro CDMX será modernizada en 2026 ( DAVID POLO /CUARTOSCURO.COM)
  • Cablebús: se construirán tres nuevas líneas de Cablebús y una Línea 14 del Trolebús, que conectará Chapultepec con Ciudad Universitaria, atravesando varias alcaldías.
  • El programa de modernización de taxis incluye la sustitución de unidades obsoletas, fomento de electromovilidad y el desarrollo de una nueva aplicación de servicio.
  • Está prevista la inauguración del ramal del Tren Suburbano que conectará Lechería con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), con una proyección de hasta 165 mil usuarios diarios.

Temas Relacionados

Metro CDMXtransporte públicoCablebúsTrolebúsmexico-noticias

Más Noticias

Superluna lobo: día y hora exacta de enero en que se verá la primera luna llena del 2026 en México

La Superluna de Lobo 2026 será un fenómeno astronómico visible hasta un 13% más brillante que la luna llena habitual en México

Superluna lobo: día y hora

Los poderosos trucos para evitar la cruda por las copas de Año Nuevo

Sigue estas recomendaciones para no empezar 2026 con resaca

Los poderosos trucos para evitar

El Atlético San Luis se encontraría negociando el fichaje de Santiago Muñoz

Las directivas trabajarían para cerrar un acuerdo antes de la pretemporada, buscando que el atacante refuerce se adapte pronto al esquema de juego del club potosino

El Atlético San Luis se

Beca Rita Cetina 2026: ¿Es necesario renovar el registro con el cambio de ciclo?

Habrá nuevos beneficiarios para el año en otro nivel escolar

Beca Rita Cetina 2026: ¿Es

Pensión Bienestar 2026: lanzan este aviso importante para todos los beneficiarios antes del pago de enero

En el primer mes del año se llevará a cabo el primer depósito de este programa social, correspondiente al primer bimestre del 2026

Pensión Bienestar 2026: lanzan este
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dos entregas de narcos a

Dos entregas de narcos a EEUU marcaron el 2025: estos son los 55 hombres que enfrentan la justicia en ese país

IA forense avanza ante la crisis de desaparecidos en México en Año Nuevo: “IdentIA” y “RAG” llegarán en 2026

De familiares a jefes de plaza: ellos son los líderes detenidos en medio del conflicto entre Los Mayos y Los Chapitos

Ellas son las famosas mexicanas señaladas de estar involucradas en el mundo del narcotráfico en este 2025

Policía de Michoacán localiza cilindro de gas cloro robado en Morelia

ENTRETENIMIENTO

Este es el récord que

Este es el récord que busca romper la Fiesta Electrónica de Año Nuevo en CDMX tras éxito de Polymarchs el año pasado

Daniel Bisogno, Paquita la del Barrio y más famosos mexicanos que fallecieron en 2025

De Rosalía a Shakira: los conciertos que definirán a México en 2026

Roxana Castellanos recuerda cuando perdió a su bebé por negligencia de un médico: “Tuve un sangrado importante”

Top de filmes imprescindibles para ver HOY en Netflix México

DEPORTES

El Atlético San Luis se

El Atlético San Luis se encontraría negociando el fichaje de Santiago Muñoz

Boxeo mexicano: esos don los campeones mundiales con lo que terminó México en el 2025

Reportan que el ascenso y el descenso volverían a la Liga MX en 2027

Este es el mensaje con el que Javier Aquino dio su último adiós a Tigres

México y la NFL: los jugadores que llegaron a ganar el Super Bowl