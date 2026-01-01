Cómo cambiará el transporte público en CDMX para 2026 (RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO)

El gobierno de la Ciudad de México encabezado por Clara Brugada inició una serie de proyectos y programas para mejorar las condiciones del transporte público para 2026. Debido a que la capital recibirá a visitantes nacionales y extranjeros por la realización de la Copa Mundial 2026, las autoridades apostaron por el fortalecimiento del transporte público.

Pero, uno de los cambios más importantes y que afectaron directamente a la población es el aumento a la tarifa del transporte público. En noviembre entró en vigor el costo actualizado para los traslados en autobuses y microbuses concesionados.

Clara Brugada confirmó que la remodelación de la Línea 3 empezará en 2026. Crédito: YouTube/ Clara Brugada Molina

El ajuste de 1.50 pesos ($1.50) a la tarifa del transporte público concesionado en la Ciudad de México generó debate al modificar directamente el gasto mensual de los usuarios y establecer nuevas condiciones para las unidades y conductores, según confirmó la Secretaría de Movilidad de la CDMX (Semovi).

En consecuencia, las nuevas tarifas 2026 quedaron de la siguiente manera:

Microbuses y vagonetas: 7.50 pesos de 5 kilómetros, 9 pesos por 12 kilómetros de distancia.

Autobuses: 8.50 pesos los primeros 5 kilómetros y hasta 9.50 pesos.

Corredores: 9.50 pesos.

Línea 4 del Cablebús será financiado por el gobierno federal de Claudia Sheinbaum (X/ @MICablebusCDMX)

Así cambiará el transporte en CDMX

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) emprenderá una segunda modernización integral en una de sus rutas, la Línea 3 Universidad - Indios Verdes recibirá una inversión millonaria para mejorar sus condiciones de operación. Hasta el momento se desconoce si habrá cierres de estaciones.

Las autoridades apostarán por la movilidad eléctrica, principalmente en el sur de la capital, por ello la construcción del Cablebús Tlalpan - Coyoacán, la cual será la cuarta ruta de este transporte.

Así son los nuevos torniquetes del Metro CDMX en la Línea 2 (X/ @MetroCDMX)

Para 2026, el transporte público de la Ciudad de México experimentará varias modificaciones y mejoras, dentro de las cuales resaltan los siguientes proyectos:

Se invertirán 25 mil millones de pesos en la rehabilitación y modernización del Metro, destacando la renovación de la Línea 3 y la modernización de sistemas eléctricos y electrónicos. La tarifa del Metro se mantendrá en 5 pesos por viaje, subsidiada por el gobierno local, aunque el costo real estimado es de 13 pesos.

De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, se contempla la intervención en la Línea 2 del Metro, que conecta con el Estadio Azteca, y la rehabilitación de los Centros de Transferencia Modal (Cetram) Huipulco, Universidad y Tasqueña.

La Línea 3 del Metro CDMX será modernizada en 2026 ( DAVID POLO /CUARTOSCURO.COM)

Cablebús : se construirán tres nuevas líneas de Cablebús y una Línea 14 del Trolebús, que conectará Chapultepec con Ciudad Universitaria, atravesando varias alcaldías.

El programa de modernización de taxis incluye la sustitución de unidades obsoletas, fomento de electromovilidad y el desarrollo de una nueva aplicación de servicio.

Está prevista la inauguración del ramal del Tren Suburbano que conectará Lechería con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), con una proyección de hasta 165 mil usuarios diarios.