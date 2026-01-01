México

Becas Benito Juárez enero 2026: ¿cuánto dinero depositan?

Se tiene previsto que el siguiente pago sea hasta el mes de febrero, correspondiente al primer bimestre del año

Se tiene previsto que el siguiente pago sea hasta el mes de febrero, correspondiente al primer bimestre del año. (Gobierno)

Con miras al cierre de año, miles de estudiantes y familias beneficiarias comienzan a preguntarse cuándo se realizará el siguiente pago de la Beca Benito Juárez 2026.

Esta incertidumbre se incrementa debido a que el último depósito de la Beca Benito Juárez se entregará en diciembre y los trámites administrativos entrarán en pausa por el periodo vacacional.

¿Habrá pago en enero?

El siguiente pago correspondiente al bimestre enero-febrero será en el mes del amor y la amistad. (Gobierno)

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), el programa mantendrá su esquema de pagos bimestrales durante el 2026, por lo que de seguir este sistema, el siguiente pago se realizará hasta febrero.

Según esta información, los beneficiarios recibirán cinco depósitos bimestrales en febrero, abril, junio, octubre y diciembre.

  • Enero-febrero (se entrega en febrero)
  • Marzo-abril (se entrega en abril)
  • Mayo-junio (se entrega en junio)
  • Julio-agosto (no hay por ser periodo vacacional)
  • Septiembre-octubre (se entrega en octubre)
  • Noviembre-diciembre (se entrega en diciembre)

Por ello se tiene previsto que el siguiente pago sea hasta el mes de febrero, correspondiente al primer bimestre del año y se realizará de forma escalonada a través de la tarjeta del Bienestar.

La CNBBBJ ha aclarado que no se requiere nuevo registro para recibir el pago de 2026, siempre que el estudiante siga inscrito en una escuela pública de media superior y mantenga su estatus activo en el padrón.

El apoyo se depositará directamente en la cuenta asignada, siguiendo el calendario oficial organizado por la primera letra de la CURP.

Cuánto pagará la Beca Benito Juárez 2026

Los tramites para las Becas Rita Cetina y Benito Juárez se reanudarán hasta el 5 de enero (X@BecasBenito)

El monto se mantendrá en 1,900 pesos bimestrales por estudiante de nivel medio superior. El apoyo se entrega durante 10 meses al año, cubriendo el periodo escolar y excluyendo julio y agosto.

Los pagos se realizan de forma ordenada tomando en cuenta la primera letra de la CURP de cada beneficiario. Además, las autoridades publican con anticipación el calendario de depósitos y recomiendan estar atentos a los avisos oficiales en redes sociales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y de Julio León, titular de la dependencia.

¿Cómo verificar si ya llegó tu pago de la Beca Benito Juárez?

Sheinbaum encabezó la entrega de la Beca Universal Benito Juárez en Querétaro. ( Presidencia)

Puedes consultar el saldo de tu Beca Benito Juárez en cajeros automáticos o ventanillas del Banco del Bienestar. Para un seguimiento constante, la aplicación móvil del banco te permite revisar depósitos y movimientos en tiempo real.

El primer paso es conocer tu fecha de pago asignada. Luego, accede al Buscador de Estatus en Línea o la app del Banco del Bienestar con la CURP del beneficiario.

Una vez ahí selecciona la opción Bancarización para ver detalles completos: método de entrega, estado del depósito, fechas y periodos correspondientes.

