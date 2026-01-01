Año nuevo 2026: 5 consejos para empezar a entrenar y lograr tu propósito de hacer más ejercicio

El inicio de año motiva a muchas personas a establecer objetivos de ejercicio físico para mejorar su salud y bienestar general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el inicio del año, muchas personas se proponen incorporar el ejercicio físico a su rutina diaria.

Este propósito suele figurar entre las principales metas de enero, motivado por el deseo de mejorar la salud y el bienestar general. Sin embargo, transformar la intención en un hábito sostenible representa un desafío.

A continuación, se presentan recomendaciones prácticas para dar los primeros pasos hacia una vida más activa y mantener el impulso a lo largo del tiempo.

Convertir el propósito de hacer más ejercicio en un hábito sostenible representa uno de los mayores desafíos de enero. Crédito: Infobae / Gemini / Imagen Ilustrativa

5 consejos para empezar a entrenar y lograr tu propósito de hacer más ejercicio

Adoptar el hábito de entrenar requiere constancia, organización y una actitud positiva. Aquí tienes cinco recomendaciones para iniciar el camino hacia una vida más activa:

1. Define objetivos claros y realistas: El primer paso consiste en establecer metas alcanzables. Es preferible comenzar con pequeños desafíos, como caminar 20 minutos al día o realizar tres sesiones semanales de ejercicios. Objetivos concretos permiten medir avances y mantener la motivación.

2. Elige una actividad que disfrutes: Resulta fundamental seleccionar ejercicios que generen placer. Ya sea bailar, nadar, correr o practicar yoga, la clave radica en encontrar una disciplina que se adapte a tus gustos. Esto facilita la constancia y reduce el riesgo de abandonar.

3. Reserva un horario fijo: Incorporar el ejercicio a la rutina diaria ayuda a convertirlo en un hábito. Escoge un momento del día en el que puedas entrenar sin interrupciones. La regularidad fomenta el compromiso y la disciplina.

4. Prepara tu equipamiento con anticipación: Contar con ropa y accesorios listos elimina excusas y ahorra tiempo. Dejar preparado el bolso de entrenamiento o la ropa deportiva la noche anterior facilita el inicio de la actividad.

5. Escucha tu cuerpo y progresa gradualmente: Evita exigir un esfuerzo excesivo en las primeras sesiones. El cuerpo necesita adaptarse a la nueva rutina. Aumenta la intensidad de los ejercicios de manera progresiva para prevenir lesiones y favorecer el rendimiento.

Estos consejos permiten desarrollar el hábito del ejercicio y aumentar las probabilidades de mantener la actividad física a largo plazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las mejores actividades físicas para empezar a hacer ejercicio si soy una persona sedentaria

Las personas con una vida sedentaria pueden comenzar a hacer ejercicio con actividades de bajo impacto que ayuden al cuerpo a adaptarse sin riesgo de lesiones. Estas son algunas de las opciones más recomendadas para quienes inician desde cero:

Caminatas

Caminar es una de las actividades más accesibles, no requiere equipamiento especial y se puede ajustar el ritmo según la condición física. Permite mejorar la resistencia cardiovascular y fortalecer músculos sin sobrecargar las articulaciones.

Natación

La natación resulta ideal porque el agua reduce el impacto sobre las articulaciones. Favorece el trabajo de todos los grupos musculares y mejora la capacidad respiratoria.

Bicicleta (estática o al aire libre)

Andar en bicicleta permite controlar la intensidad y es amigable con las articulaciones. Además, puede practicarse en interiores con una bicicleta fija.

Yoga o pilates

Estas disciplinas contribuyen a mejorar la flexibilidad, el equilibrio y la fuerza muscular. También ayudan a reducir el estrés, lo que facilita la adaptación a una nueva rutina.

Ejercicios de bajo impacto en casa

Rutinas simples, como sentadillas, estiramientos, o ejercicios con el propio peso corporal, permiten empezar de forma segura y a ritmo personal.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de comenzar cualquier programa de ejercicios, se recomienda consultar a un profesional de la salud, especialmente si existen condiciones médicas preexistentes. La clave está en avanzar de manera gradual y constante, priorizando la regularidad sobre la intensidad.