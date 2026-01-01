México

Ángela Aguilar se despide del 2025 con polémico mensaje: “Decidí no negociar quién soy para encajar en una narrativa”

A través de un video y un mensaje en redes sociales, la cantante afirmó que vivió un año marcado por momentos difíciles

Ángela Aguilar publicó un mensaje en sus redes sociales al finalizar el año, donde destaca que 2025 fue un año intenso marcado por desafíos y aprendizajes personales. En un video que resume los momentos más relevantes de los últimos meses, la artista compartió imágenes de sus presentaciones, galardones y también de las controversias que acompañaron su gira “Libre Corazón”.

En la publicación, la hija de Pepe Aguilar incluyó con música de fondo el discurso que ofreció al recibir el Premio Revelación (Breakthrough Award) en los Billboard Women in Music 2025. Durante esa ceremonia, la cantante abordó el acoso mediático y dedicó el reconocimiento a las mujeres inmigrantes. “Este año casi me rompe”, afirmó la intérprete, quien pidió “seguridad, dignidad y el derecho a soñar” para quienes han cruzado fronteras en busca de mejores oportunidades.

La reacción en redes sociales ante ese premio generó debates y comparaciones con otras figuras del ámbito musical. Pese a las opiniones divididas, la artista optó por centrarse en su propia experiencia y publicó una extensa reflexión sobre lo que vivió durante 2025: “Este año puso a prueba muchas cosas: la paciencia, la fe y la capacidad de mantenerte firme. No todo lo que circula merece espacio en tu vida”, escribió la menor de la dinastía Aguilar.

“Tiene la realidad alterada”, “Lecciones que se buscó”, “¿A quién le copio el discurso?“, ”Aquí todos somos adultos", son algunos de los comentarios que usuarios han dejado en redes.

En el mensaje, Ángela Aguilar subrayó las dificultades que enfrentó en el ámbito profesional y personal: “Decidí no negociar quién soy para encajar en una narrativa ajena. Mantenerte de pie cuando quieren verte caer también es una forma de decir la verdad, sin levantar la voz”. Además, reconoció el apoyo de su familia y de sus seguidores en los momentos más complejos.

La publicación también incluyó un agradecimiento particular: “Nada de esto lo atravesé sola. Mi familia fue el sostén cuando el piso se movía. Mis angelitos fueron el recordatorio de que hacer las cosas con respeto todavía importa. Y mi fe fue el lugar donde encontré fuerza cuando no había explicaciones”.

Las palabras de la cantante provocaron una nueva oleada de comentarios por parte de internautas, quienes dudaron sobre la autoría del texto y recordaron episodios polémicos recientes. Pese a las críticas, Ángela Aguilar concluyó su mensaje afirmando: “Hoy no hablo desde la herida. Hablo desde la claridad. Desde haber visto lo peor y aun así elegir no convertirme en eso. Gracias 2025, por las lecciones que no pedí y la fuerza que me dejaste. Año intenso... Bienvenido 2026”, escribió en su cuenta de Instagram.

