Thalía, Dulce María y Lucero despiden el 2025 con un recorrido por sus icónicos personajes de telenovela

(IG: @thalia // @luceromexico // @dulcemaria)

Las aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA) no dejan de sorprender a los internautas. Ahora, surgió un nuevo trend en redes sociales que consiste en reunir virtualmente a una persona con sus versiones del pasado.

La propuesta es tan popular que algunas actrices mexicanas se sumaron y lo utilizaron para despedir el 2025 con un recorrido por sus trayectorias artísticas.

La actriz sorprendió a sus seguidores de redes sociales IG: @thalia.

Thalía posa con sus personajes más famosos

La actriz se subió al trend con un video, donde posó con todos los personajes que interpretó en icónicas telenovelas mexicanas, tales como “María la del Barrio”, “María Mercedes” y “Marimar”, por mencionar algunas.

“Imposible no terminar el año agradeciéndole a todas mis niñas preciosas. Gracias a mis hermosas protagonistas de sueños y alegrías. Ellas nos siguen uniendo generaciones enteras, sin fronteras, sin idiomas, solo guiadas por el amor y los deseos de que los sueños se pueden cumplir", escribió en su publicación de Instagram.

“Gracias a ellas que siguen más vigentes que nunca, adaptándose a todos los formatos existentes y por venir. Y a ustedes, mi amada ThalyFamilia por llevarlas en un rinconcito de sus corazones, porque con ellas… también voy yo."

La actriz se subió al trend de TikTok

Lucero revive a las trillizas de “Lazos de amor”

La actriz y cantante mexicana no se quedó atrás y también se subió al trend de redes sociales con un video en donde posó con algunos de sus personajes de telenovela más famosos: Chispita, las trillizas de “Lazos de amor”, María Hipólita de “Alborada” y Valentina de “Soy tu dueña”, por mencionar algunos.

"Persiguiendo a mis consentidas para abrazarlas y tomarme la fotito de fin de año con cada una. A todas las amo, a todas las llevo conmigo siempre, son parte muy importante de mi vida. Gracias a todas por existir y a mi público por quererlas tanto también“, escribió en Instagram.

La actriz posó con sus famosos personajes de telenovela

Dulce María posa con Roberta de “Rebelde”

La cantante reposteó un video que sus fans le hicieron con este trend. En este, posa con personajes como Delfina de “El vuelo del Águila”, Marcela de “Clase 406″ y Roberta de “Rebelde”.

“Algunos de mis guerreros me hicieron este video y me encantó! Nos vemos un poco raras porque está hecho con IA obvio! jeje pero está increíble! Es para recordar un poco algunos de los personajes más importantes en estos 35 años de carrera. Gracias por este video a #DMarchives y gracias a todos los que me han acompañado en mis diferentes etapas!”, comentó.

Los videos que compartieron las tres actrices mexicanas causaron sensación en redes sociales, pues sin lugar a dudas han dejado una huella imborrable en la televisión mexicana con los personajes que han interpretado a lo largo de su trayectoria.