Santa Fe Klan anuncia fiesta gratis en Guanajuato para recibir el 2026: “Vengan a cenar al barrio”

El rapero ofrecerá tamales y pozole a los asistentes

(Foto AP/Eduardo Verdugo, archivo)
¡Santa Fe Klan lo volvió a hacer! El rapero mexicano anunció una fiesta de fin de año completamente gratis en su natal Guanajuato.

A continuación te compartimos todos los detalles, desde el menú hasta la música que amenizará el ambiente.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
¿Dónde y a qué hora comenzará la fiesta de Año Nuevo de Santa Fe Klan?

De acuerdo con la información que compartió el cantante en su cuenta verificada de Facebook, la celebración se llevará a cabo el miércoles 31 de diciembre afuera de su casa, ubicada en el barrio de Santa Fe, Guanajuato.

El convivio arrancará a partir de las 17:00 horas y será completamente gratis. No obstante, el rapero pidió que los asistentes lleven algo de comida para compartir.

“Voy a hacer baile aquí afuera de mi casa pa’ que se vengan a cenar acá al barrio. Yo pongo los tamales y el pozole, tráiganse las tostadas, los limones y el ponche, o lo que quieran traer de cenar”, publicó.

(FB: Santa Fe Klan)
Según Santa Fe Klan, la fiesta será amenizada por un sonidero: “Pa’ juntarnos todos aquí en el barrio y recibir el año bailando cumbia va tocar sonido Charly, la cumbita y creo que también Los hijos del Kiss".

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el intérprete de “Te iré a buscar” ofrece una fiesta gratuita en su casa, pues tan solo en diciembre hizo dos eventos: uno por su cumpleaños, otro por el Día de la Virgen de Guadalupe.

La fiesta en Guanajuato terminó
La fiesta en Guanajuato terminó en pelea Crédito: tiktok/guanajuatoculturalmx

Fiesta de Santa Fe Klan termina en pelea

El 11 de diciembre, Santa Fe Klan anunció en sus redes sociales una fiesta gratis en Santa Fe, Guanajuato, en honor a la Virgen de Guadalupe.

La celebración inició a las 00:00 horas del 12 de diciembre; vecinos y fans del rapero se reunieron frente a un altar para entonar Las Mañanitas.

Aunque el objetivo era rendir homenaje con una fiesta comunitaria, un incidente violento interrumpió el evento durante la madrugada.

La fiesta se tornó violenta en Guanajuato Crédito: tiktok/guanajuatoculturalmx

Y es que al comienzo de Las Mañanitas, algunos asistentes iniciaron una pelea a espaldas de Santa Fe Klan, justo cuando él estaba entonando el tradicional canto.

En los videos grabados por los asistentes, se observa que uno de los involucrados fue retirado del lugar, aunque la disputa persistió entre la multitud.

Santa Fe Klan intervino personalmente para calmar los ánimos, pero sus esfuerzos no lograron restablecer el orden de inmediato.

Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores.

