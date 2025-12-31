México

Plan Michoacán: estos son los resultados de seguridad que ha dejado la iniciativa desde su arranque hasta el 29 de diciembre

Autoridades destacaron que hasta el momento se han asegurado más de 700 kilos de drogas

Las cifras han revelado la detención de 278 personas. (Jesús Avilés/ Infobae México)

La estrategia de seguridad desplegada bajo el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia ha derivado en decomisos y aseguramientos en el combate a la delincuencia organizada, los cuales fueron informados este 30 de diciembre por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Entre el 10 de noviembre y el 29 de diciembre, fuerzas federales y estatales llevaron a cabo acciones coordinadas en municipios estratégicos, con un despliegue que no solo apunta a la contención de grupos criminales, sino también a la recuperación de espacios productivos y la protección de actividades económicas clave para Michoacán, como la agricultura y la industria citrícola.

Resultados del Plan Michoacán

Las fuerzas federales y estatales han detenido a 278 personas y asegurado más de 700 kilos de droga en Michoacán durante los operativos coordinados en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, según datos oficiales.

De acuerdo con el reporte de la SSPC, los resultados del operativo conjunto incluyen el aseguramiento de los siguientes objetos:

  • 766 kilos de metanfetamina 
  • 77 kilos de marihuana 
  • 140 armas de fuego
  • 11 mil 204 cartuchos
  • 598 cargadores 
  • 238 vehículos 
  • 190 artefactos explosivos caseros
  • 53 kilos de material explosivo 
  • 28 mil 800 litros y 15 mil 300 kilogramos de sustancias químicas empleadas en la elaboración de drogas sintéticas
Fotografía de uno de los decomisos realizados en el marco del Plan Michoacán. Foto: FGR

Además, en los trabajos se han inhabilitado 18 campamentos relacionados con el crimen organizado y se han inhabilitado 43 tomas clandestinas.

Sobre las cifras, las autoridades han asegurado que todas las personas detenidas y los indicios fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

Según los reportes, las acciones desarrolladas en Michoacán han sido resultado de la coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado.

Patrullajes en zonas agrícolas

En el informe de resultados también se detalló que elementos de las fuerzas federales y estatales mantienen patrullajes y presencia en huertas de aguacate, limón, empacadoras y agroindustrias cítricas en diversos municipios del estado.

Acciones del plan Michoacán. Crédito: Gabinete
Acciones del plan Michoacán. Crédito: Gabinete de Seguridad

El objetivo, informaron las autoridades, es brindar seguridad y respaldo a productores y trabajadores ante el impacto de la violencia.

Compromiso institucional

El informe subraya que las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso con la población de Michoacán para preservar la paz pública y fortalecer la seguridad en el estado. La SSPC detalló que los operativos y patrullajes continuarán en coordinación con autoridades locales y federales.

“Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso con la población de Michoacán para preservar la paz pública y fortalecer la seguridad en el estado”, se lee en el documento oficial.

