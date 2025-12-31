Paola Rojas regresa a la soltería, él es el arquitecto argentino con el que recientemente terminó

¿Cuál es el estado de salud de Paola Rojas hoy 2 de mayo tras ser diagnosticada con estreptococo? Crédito: Instagram, @paolarojas

¡Paola Rojas comenzará el 2026 soltera! Y es que terminó su relación amorosa con el empresario argentino, Marcelo Imposti, tras aproximadamente tres años juntos.

Fue la propia conductora quien confirmó la noticia en entrevista para el canal 6 y el periodista de espectáculos, Gabo Cuevas.

Al parecer, la periodista no tenía la intención de compartir detalles sobre su vida amorosa, pero una pregunta sobre la posibilidad de vivir con Marcelo Imposti la llevó a revelar su verdadera situación actual.

(IG)

“¿Y vivir juntos? ¿Si pasa o no?“, preguntó el reportero y ella respondió: ”Vivir con quién? Tenía novio. Soltera, pero no sola”.

La también conductora no mencionó nada más al respecto, por lo que se desconoce desde cuándo terminó su romance con el argentino y cuál habría sido el motivo.

¿Quién es Marcelo Imposti, el ex novio de Paola Rojas?

Se desconoce mucha información sobre Marcelo Imposti, pues no es una persona pública. Sin embargo, gracias a una entrevista que ofreció para la revista Quién en 2024 junto a Paola Rojas, se sabe que estudió Arquitectura en Argentina y desde hace aproximadamente dos décadas vive en México.

(IG: @paolarojas)

Sus redes sociales son privadas, por lo que se desconocen muchos detalles sobre sus actividades diarias.

¿Cómo comenzó la historia de amor de Paola Rojas y Marcelo Imposti?

Fue a principios de 2024 cuando comenzar a circular rumores sobre que un nuevo romance de la periodista y sonó el nombre de Marcelo Imposti.

No fue hasta varios meses después que Paola Rojas confirmó el romance en entrevista para la revista Quién.

Fue en esa conversación donde la periodista explicó por qué tomaron la decisión de no hacer público su romance hasta que pasara un tiempo considerable.

Crédito: Cuartoscuro

“Cuando hay menores involucrados en una relación, para mí es crucial ponerlos siempre como prioridad. Su bienestar es fundamental antes de tomar cualquier decisión o de hacer alguna declaración. Conocernos sin el seguimiento de las cámaras me pareció muy genuino porque era importante que Marcelo conociera a la mujer y no a la periodista”, declaró.

De hecho, en esa misma charla, Marcelo Imposti dio a conocer que tiene tres hijos.

Cabe recordar que Paola Rojas tiene dos hijos, fruto de su matrimonio con el futbolista y comentarista, Luis Roberto Alves “Zague”.

“Los hijos de él son encantadores y muy adaptables, cuando conocieron a los míos se llevaron increíble, conectaron como magia”, comentó en aquel entonces la periodista para Quién.