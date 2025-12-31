Lucila Mariscal vive su retiro en La Casa del Actor y se despide de ‘Lencha’, su icónico personaje

La actriz mexicana elige La Casa del Actor tras años de dificultades económicas, problemas de salud y pérdidas personales (Archivo)

El ingreso de Lucila Mariscal a una residencia para adultos mayores marca un giro definitivo en la vida de la reconocida actriz mexicana, quien atraviesa la etapa final de su carrera y se despide para siempre de “Lencha”, el personaje que la catapultó a la fama.

Mariscal, de 83 años, tomó esta decisión tras varios años de lucha contra adversidades personales, de salud y financieras que afectaron profundamente su vida y trayectoria artística.

Lucila Mariscal, huésped del asilo de la ANDA

Su representante, Elías Cañete, confirmó en el programa de YouTube Sin Lisonja, conducido por Álex Kaffie, que Mariscal se encuentra en La Casa del actor, una residencia dedicada a intérpretes de la tercera edad.

El anuncio llega después de que múltiples medios informaran erróneamente que la actriz habría sido abandonada por su familia. Cañete desmintió esos rumores, precisando: “No sé de dónde surgió ese rumor. Fue decisión de ella, fuimos a conocer ‘La Casa del actor’; le encantó a la señora Lucila”.

La actriz mexicana elige La Casa del Actor tras años de dificultades económicas, problemas de salud y pérdidas personales (Instagram/@lucilamariscaloficial)

Una decisión personal de la comediante

El representante relató que fue la propia actriz quien decidió trasladarse a la residencia tras conocer las instalaciones y evaluar sus necesidades físicas y emocionales, sobre todo a raíz de los episodios de caídas y mareos que había sufrido en su hogar.

El ingreso institucional se efectuó el 1 de diciembre y, según Cañete, tanto el nieto de Lucila Mariscal como su nuera mantienen contacto estrecho con la actriz y la han visitado en la residencia.

A su vez, este cambio coincide con la determinación de Mariscal de decir adiós no solo a los escenarios, sino también a “Lencha”, el personaje que marcó el humor televisivo en México desde los años setenta.

De acuerdo con Elías Cañete, la actriz planea realizar una gira de despedida con duración de un año, limitando sus presentaciones a espectáculos que no impliquen demasiada exigencia física.

Elías Cañete aclara que el traslado de Lucila Mariscal a la residencia fue una decisión propia y no un abandono familiar (Foto: Instagram/@lucilamariscal)

“Va a empezar, ahora sí que como todos, la gira del adiós, pero esta sí es verdadera, la señora quiere trabajar máximo un año en show”, señaló el representante en septiembre de 2024.

En la entrevista, concedida al periodista Alejandro Alcántara, reiteró que la artista ya no participará en telenovelas, aunque seguirá abierta a proyectos menos demandantes como la serie ‘Como dice el dicho’.

“Novela no, y no porque ella no quiera, pero ya es muy cansado para la señora”, explicó Cañete, quien también subrayó la importancia de que la despedida de “Lencha” sea consciente y definitiva.

Las adversidades en la vida de ‘Lencha’

La decisión de retirarse se produce tras un periodo intenso de adversidades personales para Lucila Mariscal, quien en 2009 sufrió la pérdida de su hijo Andrei Alexis Hernández Mariscal, entonces subdirector de seguridad en Linares, Nuevo León.

La gira de despedida de Lucila Mariscal en 2024 marcará el adiós definitivo de su icónico personaje 'Lencha' (Foto: Instagram/@lucilamariscaloficial)

Pese a la intervención de las autoridades, nunca se logró establecer su paradero y la actriz convivió con amenazas mientras intentaba investigar el caso por su cuenta. En 2022, en una entrevista, Mariscal expresó el dolor de esa travesía: “Me lo extrajeron y lo sacrificaron, creo. No sé nada, ya tiene 14 años”.

En los últimos años, también debió superar una grave lesión: en 2021 sufrió una caída que derivó en la fractura de su cadera, requiriendo meses de cama y, finalmente, una operación financiada por amistades cercanas.

La situación financiera de Mariscal se complicó todavía más en 2022, cuando reveló que su expareja la estafó y la despojó de varias propiedades, además de agredirla físicamente.

Lejos de resignarse, durante 2023 Mariscal recuperó posiciones al reingresar a la pantalla chica y abrir un local de comida económica llamado El rincón de las cazuelas, situado en el sur de la Ciudad de México. El emprendimiento, que la actriz atendía personalmente en ocasiones, funcionó como sostén económico y emocional.

Lucila Mariscal, premiada por su trayectoria, supera adversidades como la pérdida de su hijo, una fractura de cadera y problemas económicos (Crédito: matilde Obregón, YouTube)

A lo largo de más de cinco décadas, Lucila Mariscal consolidó una carrera laureada, con reconocimientos a mejor actriz dramática y presentaciones en escenarios internacionales como el Madison Square Garden de Nueva York y el Moulin Rouge de París.

El retiro de Mariscal y de su personaje “Lencha” implica el cierre de una era en la comedia televisiva mexicana.