Los mejores rituales para realizar el último día del año y atraer salud, dinero y amor

Conoce por qué distintas prácticas ancestrales siguen inspirando a quienes buscan un inicio lleno de optimismo y alegría. Crédito: Infobae / Gemini / Imagen Ilustrativa

La llegada del Año Nuevo representa para muchas personas la oportunidad de renovar energías y establecer intenciones para los próximos meses.

En diversas culturas, existen rituales tradicionales que buscan atraer amor, prosperidad y bienestar. Estas prácticas, transmitidas de generación en generación, forman parte de los festejos y reflejan el deseo de comenzar el ciclo con buena fortuna.

A continuación, se presentan algunos de los rituales más populares para recibir el nuevo año con optimismo y esperanza.

Correr con una maleta vacía alrededor de la cuadra simboliza el deseo de movimiento, viajes y nuevos rumbos en el año que comienza. - Crédito: Infobae / Gemini / Imagen Ilustrativa

Los mejores rituales para realizar durante la última noche del 2025

Estos son algunos de los rituales más populares que se realizan en Año Nuevo para atraer salud, dinero y amor:

1. Comer 12 uvas a medianoche: Al sonar las 12 campanadas, comer una uva por cada mes del año mientras se pide un deseo. Esta tradición se asocia con atraer prosperidad y buena suerte.

2. Billete en el zapato: Colocar un billete de cualquier denominación dentro del zapato derecho antes de la medianoche se relaciona con la atracción de dinero durante el año que comienza.

3. Ropa interior de colores: Utilizar ropa interior amarilla representa el deseo de atraer abundancia y prosperidad económica, mientras que la roja se asocia con la llegada del amor o la pasión.

4. Maleta para viajar: Salir a la calle con una maleta vacía justo después de la medianoche simboliza viajes y nuevas oportunidades a lo largo del año.

5. Barrer la casa: Barrer la casa desde adentro hacia afuera ayuda a eliminar las malas energías y atraer salud y bienestar al hogar.

6. Encender velas de colores: Prender velas blancas para la paz, verdes para la salud, rojas para el amor y amarillas para el dinero. Cada color representa un aspecto que se desea fortalecer.

7. Brindar con champán y un anillo: Al momento del brindis, colocar un anillo de oro en la copa para atraer fortuna y éxito.

8. Listado de deseos: Escribir en un papel los deseos y metas para el año nuevo, luego leerlos en voz alta y guardarlos en un lugar especial.

9. Baño de hierbas o esencias: Tomar un baño con hierbas aromáticas o esencias (como ruda, laurel o romero) para limpiar energías negativas y atraer salud.

10. Encender incienso: Quemar incienso de canela o sándalo ayuda a purificar el ambiente y atraer energías positivas para el año entrante.

Sin fórmulas estrictas, los baños de florecimiento ofrecen un momento de pausa para reflexionar y enfocar objetivos antes de recibir el nuevo año. - Crédito: Infobae / Gemini / Imagen Ilustrativa

Así que ya lo sabes, estos son algunos rituales que pueden realizar el último día del año para atraer cosas buenas a tu vida y empezar por optimismo este nuevo año 2026.