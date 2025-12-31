México

Los mejores rituales para realizar el último día del año y atraer salud, dinero y amor

Descubre cómo una serie de tradiciones puede transformar la energía de tu hogar y abrir la puerta a nuevas oportunidades

Guardar
Conoce por qué distintas prácticas
Conoce por qué distintas prácticas ancestrales siguen inspirando a quienes buscan un inicio lleno de optimismo y alegría. Crédito: Infobae / Gemini / Imagen Ilustrativa

La llegada del Año Nuevo representa para muchas personas la oportunidad de renovar energías y establecer intenciones para los próximos meses.

En diversas culturas, existen rituales tradicionales que buscan atraer amor, prosperidad y bienestar. Estas prácticas, transmitidas de generación en generación, forman parte de los festejos y reflejan el deseo de comenzar el ciclo con buena fortuna.

A continuación, se presentan algunos de los rituales más populares para recibir el nuevo año con optimismo y esperanza.

Correr con una maleta vacía
Correr con una maleta vacía alrededor de la cuadra simboliza el deseo de movimiento, viajes y nuevos rumbos en el año que comienza. - Crédito: Infobae / Gemini / Imagen Ilustrativa

Los mejores rituales para realizar durante la última noche del 2025

Estos son algunos de los rituales más populares que se realizan en Año Nuevo para atraer salud, dinero y amor:

1. Comer 12 uvas a medianoche: Al sonar las 12 campanadas, comer una uva por cada mes del año mientras se pide un deseo. Esta tradición se asocia con atraer prosperidad y buena suerte.

2. Billete en el zapato: Colocar un billete de cualquier denominación dentro del zapato derecho antes de la medianoche se relaciona con la atracción de dinero durante el año que comienza.

3. Ropa interior de colores: Utilizar ropa interior amarilla representa el deseo de atraer abundancia y prosperidad económica, mientras que la roja se asocia con la llegada del amor o la pasión.

4. Maleta para viajar: Salir a la calle con una maleta vacía justo después de la medianoche simboliza viajes y nuevas oportunidades a lo largo del año.

5. Barrer la casa: Barrer la casa desde adentro hacia afuera ayuda a eliminar las malas energías y atraer salud y bienestar al hogar.

6. Encender velas de colores: Prender velas blancas para la paz, verdes para la salud, rojas para el amor y amarillas para el dinero. Cada color representa un aspecto que se desea fortalecer.

7. Brindar con champán y un anillo: Al momento del brindis, colocar un anillo de oro en la copa para atraer fortuna y éxito.

8. Listado de deseos: Escribir en un papel los deseos y metas para el año nuevo, luego leerlos en voz alta y guardarlos en un lugar especial.

9. Baño de hierbas o esencias: Tomar un baño con hierbas aromáticas o esencias (como ruda, laurel o romero) para limpiar energías negativas y atraer salud.

10. Encender incienso: Quemar incienso de canela o sándalo ayuda a purificar el ambiente y atraer energías positivas para el año entrante.

Sin fórmulas estrictas, los baños
Sin fórmulas estrictas, los baños de florecimiento ofrecen un momento de pausa para reflexionar y enfocar objetivos antes de recibir el nuevo año. - Crédito: Infobae / Gemini / Imagen Ilustrativa

Así que ya lo sabes, estos son algunos rituales que pueden realizar el último día del año para atraer cosas buenas a tu vida y empezar por optimismo este nuevo año 2026.

Temas Relacionados

Año Nuevoritualesmexico-noticias

Más Noticias

SSC desplegará más de 14 mil policías en la Ciudad de México para el operativo de Fin de Año

El operativo comenzará desde las 6 de la mañana del 31 de diciembre

SSC desplegará más de 14

Un muerto y un herido tras ataque a balazos en un restaurante de mariscos del centro de la CDMX

Las autoridades capitalinas se encuentran realizando las indagatorias tras los hechos

Un muerto y un herido

Los planteles de bachillerato que la SEP inaugurará en febrero de 2026

Una nueva infraestructura escolar avanza en ambos municipios para que el aprendizaje deje de ser un privilegio y alcance a quienes antes no podían acceder

Los planteles de bachillerato que

Reportan que Julián Carranza se habría convertido en el nuevo delantero de Necaxa

El delantero, que pertenece al Feyenoord y está cedido en Leicester City, podría firmar un contrato hasta 2029 y convertirse en el referente ofensivo que buscan los Rayos

Reportan que Julián Carranza se

Temblor hoy martes 30 de diciembre en México: reportan sismo de magnitud 4.0 en Sonora

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy martes 30 de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Plan Michoacán: estos son los

Plan Michoacán: estos son los resultados de seguridad que ha dejado la iniciativa desde su arranque hasta el 29 de diciembre

Decomiso millonario: autoridades aseguraron 172 kilos de cocaína con un valor de 37 mdp en Caborca, Sonora

Procesan al suegro y el cuñado de Iván Archivaldo, líder de “Los Chapitos”

Atacan e incendian propiedades de exalcalde de Puebla, no se registran detenidos

Fiscalía de Jalisco confirma que participaron más de 30 sicarios en intensa balacera de Zapopan

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Ávalos revela el trastorno

Alejandra Ávalos revela el trastorno inconsciente por el que tiene que inyectarse bótox y colágeno

Susana Zabaleta recuerda lo triste que fue despedirse de su papá por teléfono antes de morir

Aislinn Derbez cierra el año con mensaje a su mamá, Gabriela Michel, a un mes de su muerte: “Compleja e imperfecta”

Hijo de Jorge Ortíz de Pinedo presume que AMLO era fanático de “Una Familia de Diez”

“La Perrita Perrona”: Momo Guzmán estaría preparando nueva ‘mascotidrag’ tras separarse de Turbulence

DEPORTES

Reportan que Julián Carranza se

Reportan que Julián Carranza se habría convertido en el nuevo delantero de Necaxa

Reportan que Chivas y Cruz Azul se encontrarían negociando el fichaje de Eduardo Águila

Las famosas tortas del luchador Súper Astro anuncian su cierre definitivo

Mariana Cadena se convierte en nuevo refuerzo de las Bravas de Juárez

Isa Haas llega al Nido, conoce todo sobre la nueva futbolista del América