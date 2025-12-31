“La Perrita Perrona”: Momo Guzmán estaría preparando nueva ‘mascotidrag’ tras separarse de Turbulence

Iván 'Momo' Guzmán anuncia el retiro definitivo de 'La Burrita Burrona' durante un show en la Ciudad de México, causando gran impacto en la escena drag (IG)

En un giro inesperado para la escena drag mexicana, Iván ‘Momo’ Guzmán sorprendió al público al anunciar en pleno espectáculo en la Ciudad de México la despedida definitiva de su célebre personaje, ‘La Burrita Burrona’.

El anuncio, realizado durante un show navideño, marca no solo el final de una era en el entretenimiento drag latino, sino también la inminencia de una nueva etapa profesional, en la que Guzmán insinuó el nacimiento de una nueva mascotidrag: la ‘Perrita Perrona’.

Esta decisión resuena intensamente entre seguidores y allegados, dada la marcada influencia y popularidad que alcanzó ‘La Burrita Burrona’ en el circuito.

El mensaje de despedida de Momo Guzmán a Burrita Burrona (RS)

Apenas una semana después de la noticia, las redes sociales se convirtieron en epicentro de especulaciones. Muchos notaron que el perfil de ‘Burrita Burrona’ dejó de estar disponible en Instagram, y tanto Guzmán como su compañera artística ‘Turbulence Queen’ habían dejado de seguirse, amplificando las dudas sobre el estado de su relación profesional.

Una posible fractura dio fin a ‘La Burrita Burrona’

El silencio de ambas partes avivó las teorías de distanciamiento, reforzadas por el hecho de que Guzmán cerró todas sus cuentas, no sin antes anticipar el desarrollo de un personaje completamente nuevo, apartado de cualquier vínculo con ‘Turbulence’.

La relación entre Guzmán y Erick Alejandro Martínez, conocido como ‘Turbulence’, ha sido objeto de atención desde hace meses. ‘Turbulence Queen’ explicó a TVyNovelas que la colaboración surgió por casualidad y afinidad artística, pues hasta antes de iniciar el proyecto, apenas se conocían del ambiente drag.

Momo Guzmán compartió historias sobre un viaje tras su salida. Foto: (Captura de pantalla)

Turbulence Queen posee los derechos legales de ‘La Burrita Burrona’

Con el tiempo, la dupla se consolidó como una de las favoritas del público, hasta que diferencias irreconciliables llevaron a la ruptura. Uno de los focos del conflicto reside en la propiedad intelectual del personaje principal:

según documentación oficial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, “el registro de la marca ‘Turbulence & Burrita Burrona’ es propiedad de Erick Alejandro Martínez Martínez, con el número de expediente 2921680. Dicho documento acredita su titularidad hasta el 9 de septiembre de 2035”, respaldando actividades como presentaciones, producción de espectáculos, publicación de contenidos digitales y podcasts.

Mientras Guzmán viajaba a Los Ángeles, ‘Turbulence Queen’ mantuvo presencia en redes promocionando los últimos contenidos del dúo, sin referirse directamente a la separación.

Paralelamente, páginas y seguidores comenzaron a circular posibles bocetos del nuevo personaje de Guzmán, la ‘Perrita Perrona’, pistas que él mismo se limitó a difundir republicando lo que otros compartían.

Iván 'Momo' Guzmán dice adiós a 'La Burrita Burrona' y prepara el debut de la 'Perrita Perrona' (IG)

El ambiente de incertidumbre se intensificó cuando Ángel Guerrero, responsable del personaje ‘La Loberrima’, difundió fragmentos de un boceto que mostraba los ojos de la supuesta ‘Perrita Perrona’.

Ello disparó rumores sobre una posible alianza entre Guerrero y Guzmán, en la que también podría participar ‘Mamá Melanito’, ambos alejándose de futuros proyectos con ‘Turbulence Queen’.

Algunas voces dentro del fandom compararon la situación con la célebre salida de Carlos Villagrán y Ramón Valdés de ‘El Chavo del 8’ para lanzar su propio espectáculo en Venezuela.

Ángel Guerrero comparte bocetos de la supuesta 'Perrita Perrona', alimentando rumores sobre una posible alianza con Guzmán y la inclusión de 'Mamá Melanito'

La polarización creció entre seguidores y detractores de las artistas. Mientras tanto, Guzmán anunció su regreso de Los Ángeles a Monterrey para reenfocar su actividad artística, confirmando la continuidad de su carrera independiente y el cierre definitivo de la etapa junto a ‘Turbulence’.