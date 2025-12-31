México

Esta es la lista de libros más leídos y vendidos en México del 2025

Una mirada a estas tendencias puede ayudarte a planear tus lecturas para el siguiente año con mucha más variedad

Guardar
La lista de libros más
La lista de libros más vendidos en México en 2025 refleja tendencias clave de lectura entre ficción, no ficción y literatura práctica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una año más se va y con él llegan los listados de recuentos de lo más visto y lo más leído.

Y aunque mucho se dice que en México se lee poco, lo cierto es que existen títulos que se mantienen en el gusto de la gente y generan ventas año con año.

Es así que existen varios libros y autores que se repiten una y otra vez en las listas de lo más vendido de diferentes rakings de lectura y tiendas de libros.

En este sentido, en la selección de libros más vendidos en México en 2025 destaca una gran diversidad de títulos donde convergen historias de ficción, no ficción y literatura práctica y de superación personal.

Este análisis de listados públicos no solo permite identificar tendencias de consumo, sino que también facilita la creación de una “canasta” de libros que responda a diferentes objetivos: retomar el ritmo de lectura, disfrutar una novela y aplicar consejos prácticos en la vida cotidiana.

Leer más suele ser un
Leer más suele ser un propósito que muchas personas tienen año con año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los libros más leídos y vendidos de este 2025

Las cifras del año evidencian un patrón constante: tanto la narrativa como los títulos de desarrollo personal mantuvieron una fuerte presencia.

De acuerdo con datos de sitios especializados como NielsenIQ BookData, la no ficción y el desarrollo personal lograron una posición de peso en las compras de 2025.

Estos “cortes” de listas advierten la movilidad y volatilidad de las preferencias lectoras, fenómeno especialmente visible en plataformas como Amazon México donde los libros más vendidos fueron los siguientes:

-Hábitos Atómicos (James Clear)

-El principito (Antoine de Saint-Exupéry)

-El último secreto (Dan Brown)

-Alas de Onix (Rebecca Yarros)

-La biblioteca de la media noche (Matt Haig)

-Pedro Páramo (Juan Rulfo)

Por su parte, en la lista de Librerías Gandhi, se encuentran títulos que cruzan mitología, romance y novelas.

-La canción de Aquiles (Madeline Miller)

-Circe (Madeline Miller)

-La biblioteca de la medianoche (Matt Haig)

-Nosotros en la luna (Alice Kellen)

-La bailarina de Auschwitz (Edith Eger)

A su vez la lista de librerias El Sótano mezcla en sus preferencias la literatura con la lectura de superación personal pues sus libros más comprados fueron los siguientes:

-Mi nombre es Emilia del Valle de Isabe Allende

-Este dolor no es mío de Mark Wolyn

-Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie

-El gato que amaba los libros de Sōsuke Natsukawa

-La psicología del dinero de Morgan Housel.

-Cómo hacer que te pasen cosas buenas de Marian Rojas Estapé

Algunas de estas novelas son
Algunas de estas novelas son Best Sellers mundiales.

Así que ya lo sabes, si tu propósito de año nuevo es leer más, estas son excelentes opciones para iniciar en el hábito de la lectura.

Al respecto, especialistas señalan que a la hora de elegir títulos para el año siguiente, los especialistas recomiendan organizar la selección en tres categorías: un libro breve para recuperar el hábito, una novela que aporte emoción y un texto práctico con aplicación concreta.

Ejemplo de esto es la combinación sugerida por varios listados: El principito como relectura ágil, La biblioteca de la medianoche como intermediaria y Hábitos Atómicos como lectura de aprendizaje práctico.

Temas Relacionados

libroslectura2026mexico-noticias

Más Noticias

Los planteles de bachillerato que la SEP inaugurará en febrero de 2026

Una nueva infraestructura escolar avanza en ambos municipios para que el aprendizaje deje de ser un privilegio y alcance a quienes antes no podían acceder

Los planteles de bachillerato que

Reportan que Julián Carranza se habría convertido en el nuevo delantero de Necaxa

El delantero, que pertenece al Feyenoord y está cedido en Leicester City, podría firmar un contrato hasta 2029 y convertirse en el referente ofensivo que buscan los Rayos

Reportan que Julián Carranza se

Temblor hoy martes 30 de diciembre en México: reportan sismo de magnitud 4.0 en Sonora

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy martes 30 de

CDMX: obras de Rivera, Siqueiros, Lola Cueto y Nahui Olin integran muestra en el MUNAL sobre la imagen de la mujer indígena

La exposición “Disputar la mirada. Imaginarios visuales de las mujeres indígenas” estará disponible hasta finales de julio 2026

CDMX: obras de Rivera, Siqueiros,

¿Cómo usar el plátano para mejorar la firmeza de la piel del cuello?

Esta fruta, además de deliciosa, contiene activos buenos para la salud

¿Cómo usar el plátano para
MÁS NOTICIAS

NARCO

Plan Michoacán: estos son los

Plan Michoacán: estos son los resultados de seguridad que ha dejado la iniciativa desde su arranque hasta el 29 de diciembre

Decomiso millonario: autoridades aseguraron 172 kilos de cocaína con un valor de 37 mdp en Caborca, Sonora

Procesan al suegro y el cuñado de Iván Archivaldo, líder de “Los Chapitos”

Atacan e incendian propiedades de exalcalde de Puebla, no se registran detenidos

Fiscalía de Jalisco confirma que participaron más de 30 sicarios en intensa balacera de Zapopan

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Ávalos revela el trastorno

Alejandra Ávalos revela el trastorno inconsciente por el que tiene que inyectarse bótox y colágeno

Susana Zabaleta recuerda lo triste que fue despedirse de su papá por teléfono antes de morir

Aislinn Derbez cierra el año con mensaje a su mamá, Gabriela Michel, a un mes de su muerte: “Compleja e imperfecta”

Hijo de Jorge Ortíz de Pinedo presume que AMLO era fanático de “Una Familia de Diez”

“La Perrita Perrona”: Momo Guzmán estaría preparando nueva ‘mascotidrag’ tras separarse de Turbulence

DEPORTES

Reportan que Chivas y Cruz

Reportan que Chivas y Cruz Azul se encontrarían negociando el fichaje de Eduardo Águila

Las famosas tortas del luchador Súper Astro anuncian su cierre definitivo

Mariana Cadena se convierte en nuevo refuerzo de las Bravas de Juárez

Isa Haas llega al Nido, conoce todo sobre la nueva futbolista del América

Así se movió el valor de mercado de los futbolistas mexicanos en Europa durante 2025