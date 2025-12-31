Esta es la lista de libros más leídos y vendidos en México del 2025

La lista de libros más vendidos en México en 2025 refleja tendencias clave de lectura entre ficción, no ficción y literatura práctica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una año más se va y con él llegan los listados de recuentos de lo más visto y lo más leído.

Y aunque mucho se dice que en México se lee poco, lo cierto es que existen títulos que se mantienen en el gusto de la gente y generan ventas año con año.

Es así que existen varios libros y autores que se repiten una y otra vez en las listas de lo más vendido de diferentes rakings de lectura y tiendas de libros.

En este sentido, en la selección de libros más vendidos en México en 2025 destaca una gran diversidad de títulos donde convergen historias de ficción, no ficción y literatura práctica y de superación personal.

Este análisis de listados públicos no solo permite identificar tendencias de consumo, sino que también facilita la creación de una “canasta” de libros que responda a diferentes objetivos: retomar el ritmo de lectura, disfrutar una novela y aplicar consejos prácticos en la vida cotidiana.

Leer más suele ser un propósito que muchas personas tienen año con año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los libros más leídos y vendidos de este 2025

Las cifras del año evidencian un patrón constante: tanto la narrativa como los títulos de desarrollo personal mantuvieron una fuerte presencia.

De acuerdo con datos de sitios especializados como NielsenIQ BookData, la no ficción y el desarrollo personal lograron una posición de peso en las compras de 2025.

Estos “cortes” de listas advierten la movilidad y volatilidad de las preferencias lectoras, fenómeno especialmente visible en plataformas como Amazon México donde los libros más vendidos fueron los siguientes:

-Hábitos Atómicos (James Clear)

-El principito (Antoine de Saint-Exupéry)

-El último secreto (Dan Brown)

-Alas de Onix (Rebecca Yarros)

-La biblioteca de la media noche (Matt Haig)

-Pedro Páramo (Juan Rulfo)

Por su parte, en la lista de Librerías Gandhi, se encuentran títulos que cruzan mitología, romance y novelas.

-La canción de Aquiles (Madeline Miller)

-Circe (Madeline Miller)

-La biblioteca de la medianoche (Matt Haig)

-Nosotros en la luna (Alice Kellen)

-La bailarina de Auschwitz (Edith Eger)

A su vez la lista de librerias El Sótano mezcla en sus preferencias la literatura con la lectura de superación personal pues sus libros más comprados fueron los siguientes:

-Mi nombre es Emilia del Valle de Isabe Allende

-Este dolor no es mío de Mark Wolyn

-Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie

-El gato que amaba los libros de Sōsuke Natsukawa

-La psicología del dinero de Morgan Housel.

-Cómo hacer que te pasen cosas buenas de Marian Rojas Estapé

Algunas de estas novelas son Best Sellers mundiales.

Así que ya lo sabes, si tu propósito de año nuevo es leer más, estas son excelentes opciones para iniciar en el hábito de la lectura.

Al respecto, especialistas señalan que a la hora de elegir títulos para el año siguiente, los especialistas recomiendan organizar la selección en tres categorías: un libro breve para recuperar el hábito, una novela que aporte emoción y un texto práctico con aplicación concreta.

Ejemplo de esto es la combinación sugerida por varios listados: El principito como relectura ágil, La biblioteca de la medianoche como intermediaria y Hábitos Atómicos como lectura de aprendizaje práctico.