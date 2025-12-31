Decisiones clave: así lucen los retos que Claudia Sheinbaum enfrentará en 2026

El segundo año de mandato concentrará los principales retos del gobierno federal. REUTERS/Henry Romero

El año 2026 se perfila como un punto de inflexión para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En su segundo año de mandato, la jefa del Ejecutivo federal enfrentará la etapa de consolidación de su administración, con la presión de ofrecer resultados tangibles en áreas sensibles como la seguridad, la economía, la salud y la relación internacional.

Será un periodo determinante para definir si su gobierno logra imprimir un sello propio, al tiempo que mantiene la continuidad del proyecto de la llamada Cuarta Transformación.

Las decisiones de este periodo marcarán la identidad de su administración. Crédito: Presidencia

A continuación, los seis desafíos clave que marcarán la agenda presidencial en 2026.

1. Seguridad pública y combate a la extorsión

Uno de los principales retos será reducir la extorsión y fortalecer la estrategia de seguridad.

Aunque el gobierno federal ha reportado una tendencia a la baja en homicidios, la violencia asociada al crimen organizado y delitos como la extorsión continúan siendo una de las mayores preocupaciones sociales.

Sheinbaum ha adelantado que este delito será una prioridad del gabinete de seguridad, con énfasis en mejorar la coordinación entre fuerzas federales, estatales y municipales.

Seguridad pública, prioridad en la agenda del gobierno. Imagen de archivo. EFE/Isaac Esquivel

La expectativa ciudadana no solo es disminuir cifras, sino garantizar condiciones reales de paz y gobernabilidad.

2. Consolidación del sistema de salud e IMSS Bienestar

El fortalecimiento del sistema universal de salud será otro eje central.

Para 2026, el gobierno busca consolidar el IMSS Bienestar como pilar de atención médica, así como avanzar en la afiliación total de la población mediante un esquema de “credencialización”.

Salud universal en la mira: el IMSS como eje central del gobierno.

El reto es doble: ampliar la cobertura sin afectar la calidad del servicio, en un contexto de presión presupuestal y rezagos históricos en infraestructura hospitalaria, personal médico y abasto de medicamentos.

3. Economía, crecimiento e inversión pública

Las proyecciones económicas para 2026 anticipan un crecimiento del PIB cercano a 2.3%, considerado modesto frente a las necesidades del país.

En este escenario, la presidenta deberá impulsar la inversión pública y privada como motor de crecimiento.

El gobierno prevé presentar un ambicioso programa de inversión en infraestructura, bajo esquemas mixtos distintos a las asociaciones público-privadas del pasado.

Proyecciones económicas de México anticipan un crecimiento de 2.3%. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

El objetivo es detonar obras estratégicas —carreteras, puertos, trenes— y generar un efecto multiplicador en la economía, sin descuidar el bienestar social.

4. Finanzas públicas, deuda y disciplina fiscal

El manejo del presupuesto será uno de los temas más delicados.

La deuda pública ronda entre 49 y 51% del PIB, mientras persisten un déficit fiscal elevado y los retos financieros de Petróleos Mexicanos.

Sheinbaum deberá equilibrar el compromiso de ampliar programas sociales —pensiones, becas y apoyos— con la necesidad de mantener la estabilidad macroeconómica y la confianza de inversionistas.

El margen de maniobra fiscal será limitado y cualquier desequilibrio podría tener costos políticos y económicos.

5. Relaciones internacionales y revisión del T-MEC

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) convertirá a 2026 en un año clave para la política exterior y comercial.

T-MEC: áreas laborales, ambientales y energéticas serán revisadas en 2026. (Foto: Shutterstock)

Las negociaciones estarán marcadas por posibles tensiones en temas laborales, ambientales, energéticos y de reglas de origen.

El resultado de este proceso será determinante para la atracción de inversión extranjera, la estabilidad de las exportaciones y la inserción de México en las cadenas globales de valor, en un entorno internacional volátil.

6. Medio ambiente, energía y desarrollo social

Otro desafío estructural será conciliar la política energética con los compromisos ambientales.

México enfrenta un rezago en energías renovables y, al mismo tiempo, recortes presupuestales en adaptación al cambio climático.

En paralelo, el gobierno busca aumentar la inversión en desarrollo social, educación e infraestructura urbana, incluyendo vivienda accesible y becas para estudiantes de educación básica.

Medio ambiente y energía: retos clave para México en 2026. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La dificultad estará en alinear crecimiento, sostenibilidad y bienestar, sin profundizar contradicciones en el modelo de desarrollo.

Factores que hacen crítico a 2026

Además de los retos sectoriales, 2026 será un año de definición política y económica:

Es el segundo año de gobierno, clave para marcar agenda propia.

El paquete económico ya estará en marcha y deberá rendir cuentas.

El entorno internacional seguirá marcado por tensiones comerciales y geopolíticas.

Eventos como el Mundial de Futbol 2026 podrían impulsar la economía, pero también exigir capacidad organizativa e infraestructura.

En síntesis, Claudia Sheinbaum enfrentará en 2026 una agenda ambiciosa y compleja.

Las decisiones que tome no solo definirán el rumbo de su sexenio, sino también la viabilidad del proyecto político que encabeza.

Será un año en el que administrar inercias no será suficiente: los resultados y las decisiones marcarán el futuro inmediato del país.