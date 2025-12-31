De Dato Protegido a huachicol fiscal: los escándalos de corrupción que sacudieron a Morena en 2025. El 2025 cerró con un reto claro: Morena deberá enfrentar las investigaciones y rendir cuentas para recuperar confianza ciudadana. (Cuartoscuro)

El 2025, primer año del mandato de Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de México, estuvo marcado por una serie de señalamientos de corrupción que involucraron a figuras relevantes de Morena.

Aunque el nuevo gobierno planteó desde el inicio un discurso de continuidad con ajustes y un compromiso reiterado con la transparencia, diversos casos heredados y otros surgidos durante el año colocaron al partido oficialista bajo una fuerte presión pública.

Segalmex y su reaparición como foco de irregularidades

Uno de los episodios más significativos fue el resurgimiento de irregularidades en el organismo que sustituyó a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), ahora denominado Alimentación para el Bienestar.

Segalmex volvió a colocarse en el centro del debate público por nuevas irregularidades en contratos millonarios.

Investigaciones revelaron que empresas creadas exprofeso y relacionadas entre sí obtuvieron contratos por montos cercanos a los dos mil millones de pesos.

En uno de los casos, se documentó el presunto uso indebido de la identidad de una mujer para la firma de contratos con Diconsa, dependencia integrada al nuevo esquema.

El episodio reavivó el recuerdo del fraude ocurrido en el sexenio anterior, que dejó más de 150 denuncias ante la Fiscalía General de la República.

Adán Augusto López y los señalamientos más delicados

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, enfrentó uno de los mayores niveles de escrutinio.

Investigaciones periodísticas expusieron presuntas discrepancias entre sus ingresos reportados y su patrimonio, incluyendo percepciones millonarias por servicios profesionales.

Adán Augusto López se convirtió en una de las figuras de Morena bajo mayor escrutinio durante 2025.

A ello se sumaron cuestionamientos por su relación política con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, detenido por presuntos vínculos con el grupo criminal “La Barredora”.

Aunque no existe una investigación penal formal en su contra, la oposición presentó denuncias y solicitudes de juicio político.

Gerardo Fernández Noroña y la incongruencia con la austeridad

El senador Gerardo Fernández Noroña fue objeto de críticas tras darse a conocer la adquisición de una propiedad valuada en alrededor de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos, así como por viajes en clase premier y el uso de vehículos de alta gama.

El valor del inmueble contrastó con el discurso público de austeridad del senador.

Los señalamientos contrastaron con su discurso público en favor de la austeridad republicana.

Además, protagonizó un altercado físico en el Senado con el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, durante una sesión legislativa.

Andy López Beltrán y los cuestionamientos por huachicol fiscal

El secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, estuvo en el centro de la polémica por la difusión de gastos elevados durante viajes al extranjero y la compra de bienes de alto valor.

Asimismo, fue denunciado ante la FGR por el PAN por presuntos vínculos con una red de huachicol fiscal.

Andy López Beltrán se colocó en el centro del debate público por señalamientos relacionados con su estilo de vida y presuntas irregularidades.

Posteriormente se conoció la existencia de amparos tramitados a su nombre y al de su hermano, Gonzalo López Beltrán, hechos que él negó y calificó como parte de una campaña política en su contra.

José Ramón López Beltrán y los conflictos de interés

Aunque sin cargo público, José Ramón López Beltrán, hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, volvió a generar polémica por su estilo de vida.

Fue captado vacacionando en un complejo turístico de lujo en la Riviera Maya propiedad del empresario Daniel Chávez, beneficiado con concesiones federales en el sexenio anterior.

José Ramón López Beltrán volvió al centro de la atención pública por su estilo de vida y viajes de lujo.

También circularon imágenes suyas en tiendas de alta gama en Estados Unidos, lo que reactivó el debate sobre posibles conflictos de interés.

Cuauhtémoc Blanco y la protección legislativa

El diputado federal y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, enfrentó una denuncia por abuso sexual presentada por su media hermana.

La solicitud de desafuero fue desechada por la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, lo que generó críticas por un posible uso político de las mayorías legislativas.

La negativa al desafuero de Cuauhtémoc Blanco fue vista como un acto de protección política.

Además, continuaron los señalamientos por presuntas irregularidades durante su gestión como gobernador.

El caso “Dato Protegido” y acusaciones de censura

El diputado Sergio Gutiérrez Luna y su esposa, la legisladora Diana Karina Barreras, protagonizaron una de las controversias más comentadas del año.

Tras una denuncia por violencia política de género contra una ciudadana, el Tribunal Electoral ordenó resguardar la identidad de Barreras como “dato protegido”, decisión que fue interpretada por críticos como un intento de censura.

La medida de resguardar la identidad de la legisladora fue interpretada de diversas maneras por el público y los medios.

Posteriormente, ambos fueron exhibidos por su asistencia a eventos exclusivos y el uso de artículos de lujo.

Otros nombres bajo observación

A lo largo de 2025 también se registraron señalamientos contra otras figuras de Morena:

Ricardo Monreal , por presuntos malos manejos en el Senado

Mario Delgado, por omisiones en su declaración patrimonial

Luisa María Alcalde, por presunta opacidad en contrataciones

Pedro Haces , por el uso político de su liderazgo sindical

Félix Salgado Macedonio y Evelyn Salgado, por cuestionamientos en Guerrero

Impacto político en el primer año

Diversas encuestas publicadas durante el segundo semestre del año mostraron una disminución en la identificación ciudadana con Morena y un aumento en la percepción de que el combate a la corrupción sigue siendo una deuda pendiente.

Su gobierno inició con un discurso de continuidad y compromiso con la transparencia.

Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene niveles de aprobación elevados, los escándalos internos del partido se han convertido en un factor de desgaste político.

El primer año del nuevo sexenio cerró con un desafío claro para Morena: atender los señalamientos con investigaciones efectivas, rendición de cuentas y sanciones, en un contexto donde la promesa de ser distintos enfrenta su prueba más compleja.