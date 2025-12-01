México

Revelan identidad de empresario ligado al desfalco en Segalmex y red de huachicol vinculado al dueño de Miss Universo

El contratista de Segalmex con vínculos en CFE tiene presuntos nexos con los desvíos de la Estafa Maestra durante el sexenio de Enrique Peña Nieto

El caso de corrupción en Seguridad Alimentaria Mexicana sumó un nuevo capítulo tras revelarse que Jorge Enrique Alberts Ponce, es buscado por la Fiscalía General de la República. (Foto: Archivo)

El caso de corrupción en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) sumó un nuevo capítulo tras revelarse que Jorge Enrique Alberts Ponce, empresario implicado en el desfalco multimillonario a esa dependencia, es buscado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en una red de huachicol y tráfico de armas en la que también estaría involucrado Raúl Rocha Cantú, dueño del certamen Miss Universo.

De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la FGR libró una orden de aprehensión contra Alberts Ponce el pasado 15 de septiembre, como parte de las indagatorias por delincuencia organizada relacionadas con el robo de hidrocarburos.

Alberts Ponce fue beneficiado durante la administración pasada con contratos públicos. En marzo de 2022, MCCI reveló que Segalmex otorgó cuatro contratos por 6 mil 500 millones de pesos a la empresa Acurgen S.A. de C.V., propiedad del empresario, para servicios de fumigación y sanitización de oficinas.

A pesar de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había detectado desde 2018 que dicha empresa participó en los desvíos de la Estafa Maestra durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cada uno de los contratos procedió con normalidad.

Vínculos políticos, familiares y contratos millonarios de propiedades

Según la asociación civil, los contratos fueron firmados en 2020 durante la gestión de Ignacio Ovalle al frente de Segalmex. En ellos, Acurgen reportó como su domicilio fiscal una casa ubicada en la calle de Séneca 350, en Polanco, un inmueble que pertenece a Julio Antonio de Regil Abdalá, hijo de Julia Elena Abdalá Lemus, pareja del exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.

En ellos, Acurgen reportó como su domicilio fiscal una casa que pertenece a Julio Antonio de Regil Abdalá, hijo de Julia Elena Abdalá Lemus, pareja del exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. (Foto: Infobae México / Jovani Pérez)

De acuerdo con el documento citado por MCCI, Julia Abdalá cuenta con el usufructo vitalicio del inmueble, mientras que la propiedad legal permanece a nombre de su hijo.

Además, cuando Bartlett dirigía la CFE, la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia (Seicsa) (de la que Alberts Ponce es representante legal) recibió diversos contratos millonarios, además de convenios en otras dependencias federales que, en conjunto, superan los 2 mil millones de pesos, según la investigación. Entre sus socios figura incluso un cónsul honorario de Nicaragua.

De contratista federal a desarrollador de lujo en Yucatán

Tras recibir los contratos en Segalmex, Alberts Ponce se asoció con Gregorio Adrián Zamora Flores y Ricardo José Lambretón López Ostolaza (otro empresario involucrado en el fraude a Segalmex) para crear Grupo Aura, compañía dedicada al desarrollo de edificios de lujo en Yucatán.

Tras recibir los contratos en Segalmex, Alberts Ponce se asoció con Gregorio Adrián Zamora Flores y Ricardo José Lambretón López Ostolaza para crear Grupo Aura. (Jesús Áviles/Infobae)

Posteriormente, MCCI reportó que Lambretón López Ostolaza obtuvo un criterio de oportunidad ante la FGR, lo que permitió que la Fiscalía se desistiera de ejercer acción penal en su contra por su participación en dos convenios para el procesamiento de leche que ocasionaron un quebranto de mil 686 millones de pesos a Liconsa.

Sin embargo, Grupo Aura también enfrenta denuncias penales en Yucatán por presunto fraude y delincuencia organizada, luego de que compradores acusaran a la empresa de no entregar departamentos que ya habían sido pagados en su totalidad.

Aseguramientos y huachicol en Querétaro

Finalmente, desde septiembre de 2025, Alberts Ponce promovió un amparo contra el aseguramiento de un inmueble en Querétaro, como parte de la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEITATA-QRO/0000082/2025.

Por su parte, medios locales reportaron que el predio se localiza en la comunidad de El Ahorcado, en el municipio de Pedro Escobedo, donde la FGR incautó seis autotanques con hidrocarburo de procedencia ilícita.

