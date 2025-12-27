El año más controvertido de Adán Augusto López: entre el nexo con Bermúdez Requena y dudas sobre su patrimonio

Adán Augusto López Hernández aseguró que la adquisición se realizó con recursos personales y negó el uso de fondos públicos. (CUARTOSCURO)

Desde que dejó la Secretaría de Gobernación en 2023 para buscar la candidatura presidencial de Morena, el senador Adán Augusto López Hernández ha enfrentado crecientes señalamientos durante 2025.

Las controversias incluyen posibles irregularidades patrimoniales, cuestionamientos sobre su entorno político y administrativo, vínculos con exfuncionarios procesados y tensiones internas en su partido.

2025: un año de controversias y exigencias de transparencia

En 2025, investigaciones periodísticas señalaron posibles discrepancias entre los ingresos de Adán Augusto López reportados al SAT y su declaración patrimonial ante el Senado, incluyendo la omisión de unos 79 millones de pesos.

El senador negó irregularidades, aclarando que parte de sus ingresos provienen de actividades privadas como ganadería y asesoría jurídica.

La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó públicamente al senador que aclarara su patrimonio, subrayando la importancia de la rendición de cuentas. EFE/Mario Guzmán

La controversia se intensificó cuando la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que aclarara su patrimonio.

Además, legisladores de oposición recordaron observaciones de la ASF sobre irregularidades por más de 700 millones de pesos durante su gestión como gobernador de Tabasco, lo que derivó en denuncias y solicitudes de juicio político aún sin resolución.

Hernán Bermúdez Requena y el caso de La Barredora

Uno de los señalamientos más relevantes en el entorno del senador es el relacionado con Hernán Bermúdez Requena, a quien Adán Augusto López nombró secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante su mandato como gobernador.

Bermúdez, conocido como “El Comandante H”, fue detenido en septiembre de 2025 en Paraguay y posteriormente extraditado a México, donde fue vinculado a proceso por delitos de delincuencia organizada, extorsión y secuestro.

Hernán Bermúdez Requena, conocido como “El Comandante H”, fue exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la gestión de López Hernández. (X/@senad_paraguay)

Las autoridades lo señalan como presunto líder de La Barredora, un grupo criminal que operaba en Tabasco y que es vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

La detención y procesamiento de Bermúdez reactivaron cuestionamientos sobre la responsabilidad política del entonces gobernador y sobre si conocía los antecedentes de su excolaborador al momento de designarlo.

López Hernández ha declarado que no existe ninguna investigación en su contra relacionada con este caso y que su actuación se basó en la información disponible en su momento.

Aun así, el caso dio pie a solicitudes de juicio político y a denuncias promovidas por dirigentes de oposición ante instancias nacionales e incluso agencias de seguridad en Estados Unidos.

La Barredora es un grupo criminal que operaba en Tabasco y se vincula con el Cártel Jalisco Nueva Generación. REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Redes empresariales, huachicol y patrimonio bajo la lupa

Investigaciones contra Adán Augusto López Hernández:

Redes empresariales vinculadas a su entorno: Investigaciones señalan empresas relacionadas con amigos y familiares del senador.

Empresas constituidas en notarías vinculadas a López Hernández: Algunas recibieron contratos públicos durante su administración en Tabasco y en años posteriores.

Posibles esquemas ilícitos: Se documentan supuestos casos de huachicol fiscal, triangulación de recursos y uso de empresas fantasma.

Sin imputaciones penales directas: Hasta ahora no se han presentado cargos legales formales contra el senador.

Mayor escrutinio público: Los reportajes aumentaron la atención sobre su patrimonio y la compatibilidad de sus actividades privadas con cargos públicos.

Defensa del senador: López Hernández ha rechazado las acusaciones, asegurando que sus actividades privadas fueron lícitas y orientadas a evitar conflictos de interés.

Audios con Andrea Chávez

En octubre de 2025, surgió una controversia tras la publicación de una columna de Raymundo Riva Palacio, que señaló que el gobierno federal posee al menos ocho horas de grabaciones relacionadas con Adán Augusto López, obtenidas por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Los audios contendrían conversaciones del senador con colaboradores y operadores políticos, algunas vinculadas a su relación con Hernán Bermúdez Requena.

La dirigencia de Morena aseguró que no hay quejas formales ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y que se investigarán los hechos si hay pruebas. (fotos: CUARTOSCURO / Twitter/SEGOB_mx)

Según el periodista, en uno de los audios López Hernández dialoga con la senadora Andrea Chávez sobre asuntos internos de Morena, se refiere al expresidente Andrés Manuel López Obrador como “primo” y hace comentarios despectivos sobre la presidenta Claudia Sheinbaum, centrados en su apariencia física.

No se reportan referencias a actividades delictivas, pero sí tensiones internas en el partido.

El senador ha negado conocimiento de estas grabaciones y afirmó que no puede pronunciarse sobre materiales cuya existencia no le ha sido acreditada formalmente.

La dirigencia de Morena confirmó que no hay quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y que, en caso de existir pruebas, se iniciarán las investigaciones correspondientes, reiterando que no se solapará a ningún militante.

Polémica por los libros en el Senado

A este contexto se sumó la polémica por la compra masiva de miles de ejemplares del libro Grandeza, escrito por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que el senador distribuyó entre legisladores de Morena.

Adán Augusto López admitió que aún no paga los miles de ejemplares del libro "Grandeza", obsequiados a la bancada de Morena en el Senado de la República. (Imagen: Jesús Aviles/Infobae)

López Hernández aseguró que la adquisición se realizó con recursos personales y negó el uso de fondos públicos, aunque la oposición cuestionó el monto del gasto y el destino de los libros.

Aunque hasta ahora Adán Augusto López no ha sido acusado formalmente de ningún delito, la acumulación de señalamientos mantiene su figura como una de las mas polémicas del Movimiento de Regeneración Nacional.