México

Congreso local aprueba reformas para impulsar la inclusión digital de las personas mayores en CDMX

La diputada Claudia Montes de Oca presentó una iniciativa que tiene como objetivo fomentar la alfabetización digital en todas las edades

Guardar
Avances normativos buscan convertir el
Avances normativos buscan convertir el acceso tecnológico y la protección patrimonial en herramientas para fortalecer la autonomía de quienes superan cierta edad. Foto: (iStock)

El Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen que reforma diversos artículos de la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención, con el objetivo de fortalecer el acceso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) entre este sector de la población. Las modificaciones fueron impulsadas por la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.

El dictamen aprobado contempla reformas a los artículos 6, en su sección XIV, 50, 51, 52, 54 y 55 de dicha legislación, y deriva de una iniciativa presentada por la diputada Claudia Montes de Oca del Olmo, del Partido Acción Nacional (PAN). La propuesta tiene como finalidad promover la alfabetización digital de las personas mayores, reconociendo la importancia del acceso a la tecnología como un derecho fundamental en la actualidad.

El Congreso capitalino defendió que
El Congreso capitalino defendió que dicho avance representa un paso hacia la democracia. Foto: (iStock)

Durante la discusión legislativa, se destacó que el uso de herramientas digitales se ha vuelto indispensable para realizar trámites, acceder a servicios públicos, comunicarse y ejercer otros derechos, por lo que fomentar el aprendizaje y uso de las TIC entre las personas mayores representa un paso relevante hacia una sociedad más equitativa e incluyente. Asimismo, se subrayó que estas reformas buscan reducir la brecha digital que aún afecta a este sector de la población.

La legisladora promovente señaló que la alfabetización digital no sólo favorece la autonomía y participación social de las personas mayores, sino que también contribuye a fortalecer la democracia y el acceso a la información, al permitir que más personas puedan ejercer plenamente sus derechos en entornos digitales.

Además de estas reformas, el Pleno del Congreso local aprobó otro dictamen mediante el cual se modifican los artículos 13, en su segundo párrafo, y 59 de la misma ley, con el propósito de armonizar su contenido con los ordenamientos jurídicos vigentes. Esta iniciativa fue suscrita por la diputada Miriam Saldaña Cháirez, del Partido del Trabajo (PT).

La alfabetización digital se convierte
La alfabetización digital se convierte en un derecho para adultos mayores en la Ciudad de México gracias a una histórica reforma legal. Foto: (iStock)

En el caso del artículo 13, la reforma establece de manera expresa que las personas mayores tienen derecho a una muerte digna, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Voluntad Anticipada vigente en la Ciudad de México, así como en otros ordenamientos aplicables. Con ello, se busca dar certeza jurídica y reconocer este derecho en el marco legal que protege a este grupo poblacional.

Por su parte, la modificación al artículo 59 actualiza la referencia normativa para señalar que el consentimiento que otorguen las personas mayores respecto a la disposición de sus bienes o patrimonio deberá considerarse válido, sin perjuicio de las condiciones establecidas en el Código Civil vigente de la Ciudad de México. Este cambio también responde a la actualización de la denominación de “Distrito Federal” por la actual “Ciudad de México”.

Con la aprobación de estas reformas, el Congreso capitalino refrendó su compromiso con la protección y ampliación de los derechos de las personas mayores, promoviendo su inclusión social, digital y jurídica, así como su bienestar integral en el contexto actual.

Temas Relacionados

Congreso CDMXCDMXAlfabetización digitaladultos mayoresTecnologíamexico-noticias

Más Noticias

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este miércoles 31 de diciembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: noticias

Esto decía Ángela Aguilar sobre qué significaba para ella Christian Nodal meses antes de iniciar su relación

En una entrevista de febrero de 2024, la cantante habló sobre quien se convertiría en su esposo meses después

Esto decía Ángela Aguilar sobre

“No vamos a dejar de investigar”: asegura Clara Brugada sobre caso de Ximena Guzmán y José Muñoz

La Jefa de Gobierno informó que existen órdenes de aprehensión bastante relevantes dentro del caso del asesinato de sus colaboradores

“No vamos a dejar de

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí los resultados de los sorteos del 30 de diciembre

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí

Asesinan a hombre en marisquería del Centro Histórico, a un costado de Plaza Meave

Las autoridades capitalinas se encuentran realizando las indagatorias tras los hechos

Asesinan a hombre en marisquería
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a hombre en marisquería

Asesinan a hombre en marisquería del Centro Histórico, a un costado de Plaza Meave

Plan Michoacán: estos son los resultados de seguridad que ha dejado la iniciativa desde su arranque hasta el 29 de diciembre

Decomiso millonario: autoridades aseguraron 172 kilos de cocaína con un valor de 37 mdp en Caborca, Sonora

Procesan al suegro y el cuñado de Iván Archivaldo, líder de “Los Chapitos”

Atacan e incendian propiedades de exalcalde de Puebla, no se registran detenidos

ENTRETENIMIENTO

Esto decía Ángela Aguilar sobre

Esto decía Ángela Aguilar sobre qué significaba para ella Christian Nodal meses antes de iniciar su relación

Martín Ricca defiende a su compatriota Cazzu y niega que su fama sea por Christian Nodal

Alejandra Ávalos revela el trastorno inconsciente por el que tiene que inyectarse bótox y colágeno

Susana Zabaleta recuerda lo triste que fue despedirse de su papá por teléfono antes de morir

Aislinn Derbez cierra el año con mensaje a su mamá, Gabriela Michel, a un mes de su muerte: “Compleja e imperfecta”

DEPORTES

Reportan que Julián Carranza se

Reportan que Julián Carranza se habría convertido en el nuevo delantero de Necaxa

Chivas y Cruz Azul se encontrarían negociando el fichaje de Eduardo Águila

Las famosas tortas del luchador Súper Astro anuncian su cierre definitivo

Mariana Cadena se convierte en nuevo refuerzo de las Bravas de Juárez

Isa Haas llega al Nido, conoce todo sobre la nueva futbolista del América