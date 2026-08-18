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Hombre ataca a policías con arco de cacería en Tijuana y termina detenido: su mamá lo denunció

Alexander “N”, de 36 años, tenía meses disparando flechas contra autos y casas en el fraccionamiento Terrazas de Mendoza en Baja California

Alexander “N”, de 36 años, tenía meses disparando flechas contra autos y casas en el fraccionamiento Terrazas de Mendoza en Baja California. Crédito: Especial
Alexander “N”, de 36 años, tenía meses disparando flechas contra autos y casas en el fraccionamiento Terrazas de Mendoza en Baja California. Crédito: Especial
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Alexander “N”, de 36 años, fue detenido por la Policía Municipal de Tijuana, después de disparar una flecha con un arco de cacería contra los agentes que respondieron al llamado de su propia madre.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió en el fraccionamiento Terrazas de Mendoza, en Playas de Tijuana, Baja California, donde el hombre tenía varios meses de amedrentar a sus vecinos con la misma arma.

La madre del detenido fue quien alertó a las autoridades. Ella reportó que su hijo disparaba flechas hacia la vía pública desde un domicilio de la zona.

La denuncia de la madre fue el detonador de una intervención que los propios afectados del barrio no habían logrado concretar. La Policía Municipal respondió al reporte, llegó al domicilio y enfrentó la agresión directa del hombre antes de poder asegurarlo.

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Meses de quejas vecinales en el fraccionamiento Terrazas de Mendoza

Según las autoridades, la situación en el fraccionamiento no era nueva para los residentes de la zona. De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales, Alexander “N” llevaba varios meses disparando contra autos y casas de sus vecinos con el arco de cacería.

Alexander “N”, de 36 años, tenía meses disparando flechas contra autos y casas en el fraccionamiento Terrazas de Mendoza en Baja California. Crédito: Especial
Alexander “N”, de 36 años, tenía meses disparando flechas contra autos y casas en el fraccionamiento Terrazas de Mendoza en Baja California. Crédito: Especial

Un video que circuló en redes sociales muestra al hombre con una playera de manga larga blanca, un pants azul y sandalias. En la grabación, Alexander atraviesa la calle, se planta en la banqueta y enfrenta a quienes lo filman.

En el clip, el hombre acusa a sus vecinos de haberle robado su automóvil. Sus palabras fueron: “Hola otra vez. Se robaron mi carro. Grábame, estoy usando algo que es legal, puras cosas legales... si no robaste mi auto. Sígueme grabando”.

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Acto seguido, Alexander levantó el arco, apuntó y disparó. Tras escucharse el impacto de la flecha, el hombre dijo: “Le atiné perfectamente, ¿qué más quieres?”, y entró a un domicilio.

A raíz de los hechos, la madre de Alexander “N” marcó el número de emergencias. Ella describió a los operadores que su hijo manipulaba el arco y lanzaba flechas hacia la calle desde su domicilio.

Dos manos esposadas, unidas por una cadena metálica, se encuentran detrás de la espalda de una persona que viste una camiseta gris oscura.
Un individuo con las manos esposadas a la espalda viste una camiseta gris oscura, parado frente a un fondo azul con inscripciones blancas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con las investigaciones, los oficiales de la Policía Municipal llegaron al lugar con la autorización de la propia denunciante. Según el comunicado oficial, los agentes intentaron establecer comunicación con el hombre de forma pacífica, pero él respondió con agresividad.

Alexander “N” tomó el arco, apuntó hacia los policías y disparó una flecha. El proyectil no impactó a ningún agente, sino a un vehículo estacionado en las inmediaciones.

Ante la escalada, el personal de seguridad solicitó refuerzos de dos unidades especializadas. La Unidad de Operaciones Caninas K9 y la Unidad Táctica Especial se sumaron al operativo para controlar y asegurar al involucrado.

Decomiso del arco y detención sin lesionados

La Policía Municipal logró reducir a Alexander “N” sin que ningún agente ni vecino resultara herido. La corporación confirmó en su comunicado oficial que el operativo no dejó personas lesionadas.

Primer plano de dos manos masculinas con muñecas unidas por esposas metálicas sobre fondo oscuro.
Dos manos masculinas se muestran esposadas por detrás con esposas metálicas, en el contexto de una detención policial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al momento del aseguramiento, las autoridades le decomisaron el arco de cacería y dos flechas de plástico con punta metálica. El propio comunicado institucional dejó constancia del material confiscado como el arma utilizada durante el enfrentamiento.

La punta metálica de los proyectiles decomisados los clasifica como objetos con capacidad real de perforar y causar daño físico grave. Su uso en una zona habitacional, con vecinos y vehículos en la vía pública, agravó la valoración del riesgo por parte de las autoridades.

El episodio se cerró con una paradoja que los vecinos del fraccionamiento Terrazas de Mendoza no pasaron por alto: fueron ellos quienes soportaron meses de disparos contra sus autos y fachadas, pero la denuncia que detuvo a Alexander “N” la presentó su propia madre.

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