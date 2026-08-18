Salma Hayek enternece con video dónde habla en español con su nieto y lo llama “Panchito”

La actriz veracruzana vive su momento más prolífico en años: un proyecto personal en su estado natal, una comedia de regreso con Adam Sandler y el apodo “Panchito” para el nieto de su esposo. (Instagram/@salmahayek)

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Salma Hayek, a los 59 años, filma dos películas, debuta como abuela y lleva su sello latino al cine mexicano y a Netflix. La mexicana se ha vuelto una de las figuras del espectáculo más sobresalientes a nivel internacional, lo que no ha hecho que pierda sus raíces.

La actriz veracruzana vive su momento más prolífico en años: un proyecto personal en su estado natal, una comedia de regreso con Adam Sandler y tiernos momentos de convivencia familiar dónde causó ternura al utilizar el apodo “Panchito” para el nieto de su esposo.

salmahayek/Instagram, el video se volvió de inmediato viral dónde usuarios aplaudieron el tierno momento de la actriz mexicana

Una abuela latina con apodo propio

El 12 de julio de 2026 nació el hijo de François Pinault Jr. y su esposa Lara Cosima Henckel von Donnersmarck, y con él llegó un nuevo título para Salma Hayek: abuela.

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El bebé se llama François, como su padre, su abuelo y el bisabuelo que fundó el grupo empresarial Kering. Es, según escribió la propia Salma en Instagram, “la cuarta generación viva de François”. La actriz, sin embargo, tiene su propio nombre para él: “Aunque le llamaré ‘Panchito’. Parece que le encanta, y no puedo amarle más”.

En el video que publicó el 16 de agosto, Hayek carga al recién nacido durante una salida a comer, le habla en español y provoca sus carcajadas. “¿Qué estará soñando? Te da mucha risa tu abu, nos estamos carcajeando mi niño hermoso”, le dice mientras el bebé duerme con un mameluco azul cielo.

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Salma Hayek se convierte en abuela por primera vez a sus 59 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La película que México le debía

En paralelo a su vida familiar, Salma tiene en marcha uno de sus proyectos más personales. En enero de 2026 comenzó el rodaje de un largometraje en Jalcomulco, Veracruz, su estado natal, cuyo argumento permanece confidencial.

En febrero, la actriz y productora presentó el proyecto junto a la presidenta Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional. Visiblemente emocionada, lo describió como una “carta de amor a México” y señaló que en el pasado no pudo filmarlo en territorio mexicano porque los apoyos disponibles exigían rodar en el extranjero.

“Cuando vean las locaciones de mi película, las joyas que nunca se han visto, que nosotros mismos no sabíamos que había”, dijo Hayek ante el auditorio. La producción se apoya en un nuevo paquete de incentivos fiscales para la industria audiovisual impulsado por el gobierno federal, con respaldo adicional de las autoridades de Veracruz y Quintana Roo.

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En febrero, la actriz y productora presentó el proyecto junto a la presidenta Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional. Visiblemente emocionada, lo describió como una “carta de amor a México” (IG)

De regreso con Adam Sandler en Netflix

Mientras su película mexicana avanza, Salma también filma en Nueva Jersey la tercera entrega de Son como niños —conocida internacionalmente como Grown Ups 3—, que llegará directamente a Netflix.

La producción retoma el elenco original: Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade y Rob Schneider. Salma vuelve al papel de Roxanne, esposa del personaje de Sandler, 13 años después de la segunda entrega. El guion fue escrito por Sandler y Tim Herlihy, y la dirección quedó a cargo de Kyle Newacheck, quien ya trabajó con Sandler en Happy Gilmore 2.

La trama sitúa a los personajes varios años después: sus hijos ya son adultos y el grupo tiene mayor libertad para una nueva aventura. Netflix no ha anunciado fecha de estreno.

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La trama sitúa a los personajes varios años después: sus hijos ya son adultos y el grupo tiene mayor libertad para una nueva aventura. Netflix no ha anunciado fecha de estreno. (IG: salmahayek)

Una familia ensamblada que aparece unida en público

Salma Hayek y François-Henri Pinault se casaron en 2009 y tienen una hija en común, Valentina Paloma, de 18 años. Salma es madrastra de tres hijos de Pinault: Mathilde, de 25 años, y François Jr., de 28, fruto de su matrimonio anterior con Dorothée Lepère; y Augustin, de 19, que nació de su relación con la modelo Linda Evangelista.

En mayo de 2026, Salma, François-Henri, Valentina y Mathilde aparecieron juntos en la cena de la Bienal de Venecia, en una de sus salidas familiares más documentadas del año. Un año antes, en junio de 2025, Salma y François-Henri compartieron la graduación de bachillerato de Augustin junto a Linda Evangelista.

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La actriz posó sonriente junto a su hijastro. (Ig-salmahayek)

Imagen global y producción independiente

A través de su productora Ventanarosa Productions, la actriz supervisa varios títulos independientes en posproducción (Academia artístico y cultural Tulum)

En el plano comercial, la marca italiana de joyería Pomellato lanzó en enero de 2026 su campaña global con Hayek como imagen, rodada en Los Ángeles.

A través de su productora Ventanarosa Productions, la actriz supervisa varios títulos independientes en posproducción, mientras promueve el fortalecimiento de historias mexicanas en plataformas internacionales.