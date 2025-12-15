Pelea entre legisladores de Morena y PAN deja lesionada a la diputada Claudia Pérez en el Congreso CDMX

Violencia en el Congreso CDMX: enfrentamiento PAN–Morena por el InfoCDMX. Crédito: Congreso CDMX

La sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México terminó en caos luego de una confrontación física entre legisladores de Morena y del PAN durante la discusión del dictamen que contempla la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la capital (InfoCDMX).

El enfrentamiento dejó como saldo a la diputada Claudia Pérez lesionada y obligó a suspender los trabajos legislativos.

Confrontación entre diputadas marca la sesión

El conflicto se detonó cuando diputadas y diputados del PAN tomaron la tribuna para frenar la discusión del dictamen, al acusar que la mayoría de Morena pretendía modificar acuerdos previamente establecidos sobre la conformación del nuevo órgano de transparencia.

“No nos vamos a mover”, expresó la diputada panista Daniela Álvarez mientras su bancada rodeaba la tribuna.

Confrontación entre bancadas del PAN y Morena durante debate sobre el InfoCDMX Crédito: Congreso de la Ciudad de México

La tensión escaló rápidamente. Hubo gritos, empujones, jaloneos y golpes entre legisladores de ambas fuerzas políticas.

Incluso en la Mesa Directiva se registraron forcejeos entre diputadas de Morena y del PAN, con imágenes que mostraron jalones de cabello.

En medio del altercado, la diputada Claudia Pérez resultó lesionada y fue atendida por personal médico dentro del recinto.

Ante la falta de condiciones para continuar, la Mesa Directiva decretó un receso y se analiza trasladar la sesión a una sede alterna para retomar la discusión.

La toma de tribuna y la postura de la oposición

A la acción del PAN se sumaron legisladores del PRI, quienes respaldaron la toma de tribuna como medida de presión.

La diputada Claudia Pérez resultó lesionada durante el altercado y fue atendida en el recinto. Crédito: Claudia Pérez

La oposición argumentó que no se respetó el acuerdo para que el nuevo órgano de transparencia fuera tripartito, luego de que el InfoCDMX será eliminado de la Constitución local.

Desde Morena, en tanto, se defendió la legalidad del proceso legislativo, mientras que el enfrentamiento fue condenado por distintas voces que llamaron a restablecer el diálogo y el orden parlamentario.

Antecedentes de violencia legislativa

Los enfrentamientos físicos en recintos legislativos se han repetido en los últimos meses, tanto a nivel federal como estatal:

Agosto de 2025: altercados en la Cámara de Diputados y el Senado, incluido un enfrentamiento a golpes entre el senador del PRI, Alejandro Moreno, y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

Crédito: @AndreaChavezTre

Septiembre de 2025: empujones y forcejeos durante la renovación de la Mesa Directiva del Congreso de Querétaro.

Octubre de 2025: enfrentamiento a golpes entre diputados de l PAN y PT en oficinas de la CFE , fuera del recinto parlamentario.

Diciembre de 2024: choques verbales y físicos durante la aprobación del Presupuesto de Egresos 2025, con suspensiones de sesiones.

Estos episodios reflejan un clima de polarización creciente en debates clave.

Violencia prohibida y posibles sanciones

Aunque no existe una norma que literalmente diga “prohibido pelearse”, la Ley Orgánica del Congreso General y los reglamentos internos —tanto federales como estatales— exigen respeto, orden y conducta digna. La violencia física es contraria a la investidura legislativa.

Los enfrentamientos contravienen las normas de orden y respeto parlamentario. | Crédito: Captura de Pantalla

Las consecuencias pueden incluir:

Sanciones internas por parte de la Mesa Directiva o comités de ética.

Denuncias penales por lesiones, si la persona agredida decide proceder.

Procesos de desafuero, en caso de que se busque fincar responsabilidades penales.

La confrontación en el Congreso capitalino reaviva el debate sobre los límites del disenso político y la urgencia de garantizar espacios legislativos libres de violencia.