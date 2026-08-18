América vuelve a apostar por sus fuerzas básicas: ¿Cuándo fue la última vez que jugó con 7 canteranos?

El club ha tenido una mejora considerable desde la llegada de Guillermo Almada al banquillo. (REUTERS/Eloisa Sánchez)

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En un balompié mexicano crecientemente dominado por millonarias transferencias de futbolistas extranjeros y contrataciones estelares de impacto inmediato. Sin embargo, el Club América dio un giro en su proyecto deportivo al registrar un hecho poco común en su historia reciente: la inclusión de siete futbolistas formados en sus fuerzas básicas dentro de la alineación titular en la Liga MX.

Este acontecimiento marca el regreso a una filosofía de desarrollo juvenil que no se apreciaba con tal magnitud en Coapa desde hace más de una década pues anteponían el poder adquisitivo y las grandes figuras sobre los formados en Coapa.

Historias de éxito como las de Cuauhtémoc Blanco, Raúl Jiménez, Edson Álvarez, Guillermo Ochoa o Diego Lainez han posicionado históricamente a la cantera azulcrema como uno de los semilleros más cotizados del país. No obstante, durante los últimos torneos, la alta exigencia de títulos inmediatos obligó a la directiva americanista a conformar planteles consolidados primordialmente a base de figuras consolidadas del mercado sudamericano y nacional. Esto redujo de forma sustancial el espacio de juego directo para las promesas surgidas de sus categorías inferiores.

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Los capitalinos decidieron darle oportunidad a los jóvenes para poder restaurar al equipo. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

¿Cuánto tiempo tenía América sin tener a tantos canteranos?

Esta decisión obedece a una renovación estructural en las divisiones inferiores del club de Coapa. En los últimos años, la institución ha fortalecido su red de reclutamiento y visoría en todo el territorio mexicano, reforzando las metodologías de entrenamiento táctico, físico y mental en categorías como la Sub-18 y Sub-23.

El modelo busca acelerar el proceso de maduración de los canteranos para que compitan de tú a tú contra los referentes consagrados del plantel. A la par, responde a la necesidad de mantener un equilibrio financiero sustentable ante los ajustes que exige el mercado internacional del fútbol moderno.

Para los futbolistas formados en Coapa, asumir la responsabilidad en el cuadro estelar representa tanto una oportunidad de consolidación como un reto de alta exigencia. A diferencia de otras instituciones donde el margen de error para los jóvenes suele ser mayor, portar la camiseta del América implica competir bajo la presión constante de la afición y la prensa, donde el rendimiento se juzga semana a semana sin distinción de edad ni recorrido profesional.

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Los futbolistas emergentes de las fueras básicas de Coapa han demostrado la capacidad táctica para acoplarse al ritmo y la intensidad que exige la primera división. Y es que, las Águilas tenían más de 10 años sin tener un cuadro con 7 o más canteranos en su cuadro titular dentro de un partido de la Liga MX, situación que llamó la atención pues es un sistema recurrido por el entrenador Guillermo Almada desde su trabajo en Pachuca.

El técnico regresó a varios futbolistas que se encontraban lesionados, pero también le dio oportunidad a nuevos rostros. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Un modelo que deben seguir los equipos de la Liga MX

El retorno del América a la promoción de sus fuerzas básicas se alinea con la tendencia general que impulsa el fútbol mexicano para rescatar y consolidar el talento local.

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Con las reglamentaciones vigentes en la Liga MX que incentivan la acumulación de minutos de jugadores menores, la directiva del club busca no solo cumplir con las cuotas formativas estipuladas por la Federación Mexicana de Fútbol, sino convertir su cantera en el motor principal del rendimiento deportivo del club.

Con esta decisión, el cuadro azulcrema reafirma que la formación en Coapa mantiene la calidad necesaria para abastecer al máximo circuito y, potencialmente, a las selecciones nacionales en sus distintas categorías. Queda por ver si esta alineación histórica permanecerá como un hecho aislado debido a rotaciones del calendario o si se convertirá en la norma para el futuro inmediato del club.

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