Culpan a chofer de revolvedora por presuntamente golpear estructura que mató a una mujer en Interlomas

Cae estructura en Huixquilucan, Estado de México (@C5Edomex)

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Una mujer de 53 años murió en Interlomas, Huixquilucan, luego de que una pantalla publicitaria cayera sobre la camioneta en la que viajaba, tras ser presuntamente golpeada por una revolvedora de cemento conducida por Carlos “N”, quien fue detenido y enviado al penal de Barrientos.

El accidente ocurrió el pasado viernes 14 de agosto, cuando la mujer circulaba en una camioneta a la altura del Centro Comercial Paseo Interlomas, en Huixquilucan, Estado de México. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el vehículo pesado impactó una estructura destinada a publicidad, lo que provocó que se desplomara sobre el automóvil que transitaba por la zona.

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La mujer quedó atrapada debajo de la estructura y murió como consecuencia del impacto, según informó la autoridad ministerial. El hecho fue atendido como un accidente de tránsito y derivó en la detención del conductor de la revolvedora por parte de policías municipales.

El conductor quedó bajo investigación

Después de su captura, Carlos “N” fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, conocido como penal de Barrientos, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

El proceso judicial deberá determinar si el conductor tuvo responsabilidad en el accidente y bajo qué circunstancias se produjo el impacto entre la revolvedora y la estructura publicitaria. (Crédito: especial)

La Fiscalía mexiquense lo investiga por su probable participación en los delitos de homicidio culposo y daño en los bienes, derivados del accidente ocurrido frente a Paseo Interlomas. La autoridad señaló que, por estos hechos, el detenido podría enfrentar una pena de hasta 10 años de prisión.

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El proceso judicial deberá determinar si el conductor tuvo responsabilidad en el accidente y bajo qué circunstancias se produjo el impacto entre la revolvedora y la estructura publicitaria. La investigación también deberá establecer las condiciones en las que se encontraba la instalación al momento del choque y la secuencia que provocó que terminara sobre la camioneta.

Hasta ahora, la Fiscalía ha señalado a Carlos “N” como probable responsable, por lo que debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra.

Accidente ocurrió frente a Paseo Interlomas

El hecho ocurrió en una zona de alta circulación vehicular de Interlomas, en el municipio de Huixquilucan. La mujer se encontraba al interior de su camioneta cuando la estructura publicitaria fue impactada y posteriormente cayó sobre el vehículo.

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La investigación quedó a cargo de la Fiscalía del Estado de México, que integró la carpeta correspondiente a partir de las diligencias realizadas después del accidente y de la detención del conductor.

El caso será llevado ante un juez, quien deberá determinar la situación jurídica de Carlos “N” y establecer si existen elementos suficientes para atribuirle responsabilidad penal por la muerte de la conductora.

El detenido podría enfrentar una pena de hasta 10 años de prisión, de acuerdo con la fiscalía mexiquense. (Crédito: Fiscalía del Estado de México)

Así fue el momento del accidente

El accidente ocurrió el viernes 14 de agosto alrededor de las 11:41 horas sobre la Vialidad de la Barranca, frente al complejo comercial, donde una estructura metálica de varios metros de altura se desprendió y cayó sobre una camioneta Honda blanca que circulaba por la zona.

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Imágenes difundidas por el C5 del Estado de México muestran el momento en que el anuncio se desploma sobre el vehículo, mientras varias personas que se encontraban en los alrededores intentan alejarse del lugar ante la caída de la estructura.

Elementos de seguridad y paramédicos se movilizaron al sitio para atender la emergencia. Los primeros reportes señalaron que la mujer que viajaba como copiloto murió a consecuencia del impacto, mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes.

El accidente también provocó una importante afectación vial en la zona, con una fila de vehículos de aproximadamente dos kilómetros mientras se llevaban a cabo las labores de emergencia, retiro de la estructura y atención de la zona.

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Paseo Interlomas se deslindó del accidente

El día del accidente, la plaza comercial Paseo Interlomas afirmó que la estructura fue golpeada por un vehículo que realizaba obras viales ajenas al complejo, mientras el gobierno municipal informó que exigirá responsabilidad civil a la empresa encargada de los trabajos de pavimentación en la zona.

En un comunicado, Paseo Interlomas lamentó la muerte de la mujer y aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer las circunstancias del accidente. El establecimiento sostuvo que un vehículo utilizado para obras viales impactó la estructura, provocó su colapso y ocasionó que terminara sobre el vehículo que circulaba por la vía pública.

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Por su parte, el gobierno de Huixquilucan señaló que solicitará a la empresa responsable de los trabajos de pavimentación de la vialidad La Barranca que cumpla con la responsabilidad civil correspondiente.