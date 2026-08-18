Playoffs Liga Mexicana de Beisbol: horarios y canales para ver las Series de Zona

Las Series de Zona en los Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol arrancan este martes 18 de agosto con dos encuentros en la Zona Norte, donde los equipos buscan avanzar a la siguiente fase y mantenerse en la pelea por el campeonato.
Mientras tanto, la actividad en el Sur comenzará hasta el miércoles, de acuerdo al calendario oficial de Google Trends.
Dónde ver cada uno de los juegos de los playoffs
A continuación, te presentamos el calendario de juegos para la Serie de Zona, así como los canales donde se transmitirán:
Zona Sur
Pericos de Puebla vs Diablos Rojos del México
- Juego 1 | miércoles 19 de agosto | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas
- Juego 2 | jueves 20 de agosto | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas
- Juego 3 | sábado 22 de agosto | Estadio Hermanos Serdán | 16:00 horas
- Juego 4 | domingo 23 de agosto | Estadio Hermanos Serdán | 14:00 horas
- *Juego 5 | lunes 24 de agosto | Estadio Hermanos Serdán | 19:00 horas
- *Juego 6 | miércoles 26 de agosto | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas
- *Juego 7 | jueves 27 de agosto | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas
El canal de transmisión será Azteca Deportes.
Guerreros de Oaxaca vs Olmecas de Tabasco
- Juego 1 | miércoles 19 de agosto | Estadio Centenario del 27 de febrero | 19:30 horas
- Juego 2 | jueves 20 de agosto | Estadio Centenario del 27 de febrero | 19:30 horas
- Juego 3 | sábado 22 de agosto | Estadio Yu’Va | 17:00 horas
- Juego 4 | domingo 23 de agosto | Estadio Yu’Va | 17:00 horas
- *Juego 5 | lunes 24 de agosto | Estadio Yu’Va | 19:00 horas
- *Juego 6 | miércoles 26 de agosto | Estadio Centenario del 27 de febrero | 19:30 horas
- *Juego 7 | jueves 27 de agosto | Estadio Centenario del 27 de febrero | 19:30 horas
El canal de transmisión será Claro Sports.
Zona Norte
Charros de Jalisco vs Toros de Tijuana
- Juego 1 | martes 18 de agosto | Toros Mobil Park | 20:35 horas
- Juego 2 | miércoles 19 de agosto | Toros Mobil Park | 20:35 horas
- Juego 3 | viernes 21 de agosto | Estadio Panamericano | 19:30 horas
- Juego 4 | sábado 22 de agosto | Estadio Panamericano | 18:00 horas
- *Juego 5 | domingo 23 de agosto | Estadio Panamericano | 17:00 horas
- *Juego 6 | martes 25 de agosto | Toros Mobil Park | 20:35 horas
- *Juego 7 | miércoles 26 de agosto | Toros Mobil Park | 20:35 horas
El canal de transmisión será ESPN y Disney+.
Generales de Durango vs Sultanes de Monterrey
- Juego 1 | martes 18 de agosto | Estadio Francisco Villa | 19:30 horas
- Juego 2 | miércoles 19 de agosto | Estadio Francisco Villa | 19:30 horas
- Juego 3 | viernes 21 de agosto | Walmart Park | 19:30 horas
- Juego 4 | sábado 22 de agosto | Walmart Park | 17:00 horas
- *Juego 5 | domingo 23 de agosto | Walmart Park | 17:00 horas
- *Juego 6 | martes 25 de agosto | Estadio Francisco Villa | 19:30 horas
- *Juego 7 | miércoles 26 de agosto | Estadio Francisco Villa | 19:30 horas
El canal de transmisión será FOX ONE.
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