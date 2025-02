“¡Cállese, hocicona!”: Lucía Trasviña insulta a Lilly Téllez en el Senado durante tenso debate | VIDEOS

Lucía Trasviña y Lilly Téllez protagonizaron un tenso enfrentamiento en el Senado durante el debate sobre la reforma de soberanía. (Lilly Téllez/Captura de pantalla)

El debate en el Senado de la República sobre la reforma constitucional en materia de soberanía nacional derivó en un enfrentamiento entre la senadora Lilly Téllez, del Partido Acción Nacional (PAN), y legisladores de Morena; entre ellos, Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López y Lucía Trasviña.

La sesión se tornó caótica cuando Trasviña, senadora de Morena, tenía la palabra y fue interrumpida por Téllez mientras intentaba hablar. Ante ello, Trasviña Waldenrath no dudó y comenzó a gritarle a la blanquiazul: “¡Cállese, hocicona! Orate hocicona, cállese la boca”, desde la tribuna, lo que provocó una reacción inmediata de la bancada del PAN.

Lucía Trasviña, senadora de Morena, no se guardó nada y le gritó: "¡Cállese hocicona!" a Lillly Téllez durante debate. (X/@Juan_OrtizMX)

El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, intervino para reprochar a la panista y justificar el proceder de su compañera: “No puede estarse acercando a una persona que está como oradora. No es su derecho interrumpir ni violentar”.

Las agresiones verbales continuaron cuando Téllez intentó responder a las acusaciones en su contra mientras utilizaba un megáfono. En ese momento, la legisladora morenista se acercó y le arrebató el dispositivo, lo que intensificó la confrontación entre las bancadas.

La sesión del Senado tuvo momentos de tensión en los que algunas de las legisladoras y legisladores elevaron el tono, como el caso de la morenista Lucía Trasviña, que le arrebató el megáfono a la panista Lilly Téllez. (X/@LillyTellez)

Noroña, para frenar la discusión, tocó la campana del Senado y decretó un receso legislativo.

Lilly Téllez acusa a Morena de nexos con el narcotráfico

Previo a los insultos, Téllez había tomado la palabra para lanzar una serie de acusaciones contra Morena respecto a que, asegura, la reforma de soberanía buscaba proteger a grupos criminales. “Narco-Morena no es México, los cárteles no son México. Ustedes, en una inmundicia moral, están legislando para los narcos abiertamente porque van babeantes tras el dinero del crimen organizado”, declaró desde la tribuna.

En su discurso, hizo énfasis en la supuesta relación del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, con el narcotráfico y lo señaló directamente: “Adán Augusto López dejó a Tabasco en manos del crimen organizado como nunca antes. Es un traidor a la patria. En su periodo, los cárteles se apoderaron del estado y ahora viene aquí a defender a los delincuentes”.

En una sesión marcada por gritos y tensión que llevó a un receso, la senadora Lilly Téllez acusó a Adán Augusto López de haber dejado "Tabasco en manos de los narcos".

También acusó al partido en el poder de haber otorgado contratos a abogados ligados a Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, para defender a narcotraficantes. Al referirse a la reforma, Téllez aseguró que la soberanía nacional no está en riesgo, sino que quienes están amenazados son los grupos criminales, lo que explicaría, según ella, la reacción de Morena:

“La soberanía de México no está amenazada. Los que están amenazados son los cárteles. Están desesperados porque Estados Unidos y Canadá ya definieron a los cárteles como grupos terroristas”, subrayó.

Finalmente, presentó una iniciativa en la que exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum combatir a los cárteles y no someterse a su influencia: “Exijo que deje de hacer de México una colonia del crimen organizado”, sostuvo.

Respuesta de Adán Augusto y Fernández Noroña

El coordinador de la bancada morenista en el Senado, Adán Augusto López, rechazó los señalamientos y recordó que, cuando él era secretario de Gobernación, Lilly Téllez acudió a su oficina para pedir protección federal.

“No le conviene escuchar cuando uno le dice sus verdades. Fue usted a la Secretaría de Gobernación un día de octubre del año 2020. Me pidió que no le fuera retirada la custodia de la Guardia Nacional”, afirmó.

CIUDAD DE MÉXICO, 25FEBRERO2025.- El senador Adán Augusto durante la Sesión Ordinaria en el Senado de la República. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Por su parte, Fernández Noroña cuestionó la credibilidad de Téllez y la acusó de haber traicionado a Morena, el partido por el que llegó al Senado, para pasarse a las filas del PAN.

“Si hubiera sido elegido por el pueblo de Sonora y me hubiera cambiado al PAN, me hubiera considerado traidor al movimiento y al pueblo. No hice eso, primero muerto que traicionar al pueblo”, sentenció. También aseguró que la panista no cuenta con apoyo en su estado y que “todos los días hace el ridículo en esta tribuna”.

Aprueban reforma sobre soberanía nacional

A pesar de los enfrentamientos, el Pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular la reforma constitucional sobre soberanía nacional. En lo general, el dictamen fue avalado con 107 votos a favor de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT), PAN y Movimiento Ciudadano (MC), mientras que 14 legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) votaron en contra.

CIUDAD DE MÉXICO, 26FEBRERO2025.- Aspectos generales de la sesión ordinaria en el Senado. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Tiempo después se aprobó en lo particular, con 100 votos a favor y 17 en contra.

El documento, enviado a la Cámara de Diputados para su análisis y discusión, establece que México no permitirá intervenciones extranjeras en su soberanía al incluir:

Golpes de Estado

Interferencias en elecciones

Violaciones al territorio nacional por tierra, mar o aire

Investigaciones extranjeras sin autorización del Estado mexicano

Además, se endurecen las sanciones contra extranjeros involucrados en tráfico de armas o actividades ilícitas en México. El Artículo 19 constitucional incluirá el delito de terrorismo, con prisión preventiva oficiosa para quienes sean acusados de participar en el tráfico ilegal de armas o en actividades contra la soberanía del país.