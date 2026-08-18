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Violento regreso a clases en Durango: alumno apuñaló a compañera de la universidad

El joven la atacó con un arma punzocortante en el área del abdomen al término de clases, ya se conocían previamente

Enn el primer día de clases ocurrió la agresión en la prestigiosa universidad que calificó el hecho como aislado Foto: Maps
Enn el primer día de clases ocurrió la agresión en la prestigiosa universidad que calificó el hecho como aislado Foto: Maps
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La tarde del lunes 17 de agosto de 2026, un alumno de nuevo ingreso de la Universidad La Salle Laguna lesionó con un arma blanca a una compañera en Gómez Palacio, Durango al terminar las clases; la joven fue hospitalizada y el estudiante causó baja definitiva, mientras la institución activó sus protocolos y mantuvo las actividades con normalidad.

La agresión ocurrió en la zona de salida del plantel, ubicado en el Parque Industrial Carlos Herrera, entre las 13:00 y las 14:30 horas, de acuerdo con los reportes difundidos sobre el caso. La herida fue de aproximadamente dos centímetros en la parte abdominal y la estudiante, una adolescente de 17 años, vecina de Torreón, Coahuila, permaneció estable tras recibir atención médica especializada.

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Personal universitario dio los primeros auxilios y después trasladó a la alumna a un hospital privado de Gómez Palacio para su valoración. Al lugar también llegaron elementos de Seguridad Pública Municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana tras el llamado de auxilio por una joven herida con un arma punzocortante.

La institución informó que tanto la estudiante lesionada como el alumno involucrado cursaban sus primeros días en la universidad y ya se conocían previamente. También precisó que el ataque fue sorpresivo y ocurrió al concluir la jornada escolar matutina.

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La universidad dio de baja al alumno y revisó las cámaras del campus

Tras el altercado, la universidad revisó las cámaras de seguridad del campus y resguardó la información del sistema de videovigilancia para esclarecer lo ocurrido. Además, estableció contacto con los familiares de ambos estudiantes para notificarles la situación y dar seguimiento al caso.

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En su comunicado, La Salle Laguna señaló: “El estudiante involucrado ha causado baja definitiva según los protocolos institucionales. Asimismo, la Universidad colabora plenamente con las autoridades competentes para lo que en derecho proceda”.

La institución también indicó que mantuvo seguimiento puntual del estado de salud de la joven y le brindó respaldo emocional, legal y económico. No hizo pública la naturaleza completa de las lesiones ni detalló las circunstancias exactas en las que ocurrió la agresión.

Dos manos masculinas inmovilizadas por otras manos, con un objeto metálico ornamental en las muñecas, junto a un cuchillo y gotas de sangre en una superficie gris.
Manos masculinas son sujetadas por otras manos, mientras un grillete metálico inmoviliza sus muñecas cerca de un cuchillo con sangre sobre una superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De manera extraoficial trascendió que el alumno señalado habría sido Ulises “N” y que después del ataque huyó del lugar. Esa identidad y esa secuencia no habían sido confirmadas oficialmente, por lo que correspondía a las autoridades determinar qué ocurrió y deslindar responsabilidades.

La agresión fue considerada un hecho aislado dentro del plantel

La universidad sostuvo que se trató de un hecho particular entre las personas involucradas y que no representaba una amenaza generalizada para estudiantes, docentes o trabajadores. Por esa razón, las actividades académicas y administrativas continuaron de manera regular mientras avanzaban las diligencias.

Autoridades de Durango confirmaron que en la agresión se usó un arma blanca. Aunque el plantel no difundió los nombres de la víctima ni del agresor, sí confirmó que ambos eran alumnos de nuevo ingreso en el ciclo escolar recién iniciado.

Cuchillo plegable con gotas de sangre en una mesa de madera. También se ven un cuaderno abierto con un bolígrafo, un libro, guantes y una bolsa de plástico.
Un cuchillo, gotas de sangre, guantes y una bolsa de plástico se observan sobre una mesa de madera, sugiriendo una escena de delito con arma blanca bajo investigación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso provocó una intensa movilización de cuerpos de seguridad y emergencia dentro y fuera de las instalaciones universitarias. La intervención incluyó a corporaciones municipales y servicios prehospitalarios, que acudieron después del reporte de una agresión física entre estudiantes al finalizar la jornada.

La universidad condenó cualquier acto de violencia y reiteró su compromiso con la seguridad, el bienestar y la integridad de su comunidad. También adelantó que colaboraría con las autoridades competentes en las investigaciones y que al día siguiente se daría más información institucional sobre lo sucedido.

• La agresión ocurrió el lunes 17 de agosto de 2026 en la zona de salida de la Universidad La Salle Laguna, al terminar la jornada escolar matutina.

Plano cerrado de un cuchillo de cocina con manchas de sangre roja oscura sobre una mesa rústica de madera, junto a una tela arrugada de color beige claro.
Un cuchillo de cocina con sangre reposa sobre una mesa de madera rústica junto a una prenda clara, evocando una escena de crimen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

• La víctima, una estudiante de 17 años de nuevo ingreso, sufrió una herida de aproximadamente dos centímetros en el abdomen y fue trasladada a un hospital privado, donde se reportó estable.

• La universidad dio de baja definitiva al alumno involucrado, revisó cámaras de seguridad, notificó a los familiares y mantuvo las clases y actividades administrativas con normalidad.

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