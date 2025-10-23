¿Cuál fue la razón del enfrentamiento entre diputados de Coahuila, previo a comparecencia de la CFE?, esto sabemos

Enfrentamiento entre diputados de Coahuila previo a comparecencia de la CFE

Previo a la comparecencia de la directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ante la Cámara de Diputados, se registró un enfrentamiento físico entre los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Theodoros Kalionchiz de la Fuente, representantes de Coahuila por el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Acción Nacional (PAN), respectivamente.

El incidente ocurrió durante una reunión donde ambos legisladores sostenían una discusión sobre los contratos de suministro de carbón en la entidad.

La confrontación inició durante una reunión oficial celebrada en el contexto de la revisión sobre las compras de carbón por parte de la CFE. Información extraoficial señala que el intercambio verbal escaló después de un acalorado intercambio de palabras entre Mejía Berdeja y Kalionchiz de la Fuente, se especula sobre la mención del vínculo matrimonial de este último con una integrante de la familia Arizpe, propietaria del consorcio Arca Continental. Esta referencia habría elevado la tensión hasta el punto de que, entre empujones e insultos, ambos protagonizaron una pelea que fue detenida por otros legisladores presentes.

En dicha reunión estaban presentes autoridades de la CFE, así como integrantes de varias fracciones parlamentarias, entre ellos la presidenta de la Comisión de Energía, Rocío Abreu (Morena). El episodio, fue confirmado por el también morenista Ricardo Monreal, al ser cuestionado en la Cámara de Diputados.

“Si me enteré, me comentaron de este incidente, era una reunión previa a la conferencia que tendrá la directora de la CFE el próximo lunes, fue un altercado, una discusión entre el diputado del PAN que es de Coahuila y Ricardo Mejía también de Coahuila del PT” y enfatizó “yo llamaría a la calma, a todos los diputados de todos los partidos”.

Monreal explicó que “habría que investigar primero lo que sucedió” y refirió “tener partes incompletas de lo que sucedió provocado por algunas concesiones o permisos que se expidieron para la explotación del carbón por la CFE”.

El incidente no dejó lesionados graves ni alteró la agenda legislativa inmediata, pero expuso el clima de tensión previo al análisis sobre la distribución de contratos para la generación de energía.

El enfrentamiento provocó reacciones en ambos partidos y reavivó la polémica sobre la equidad y transparencia en la asignación de contratos para el aprovechamiento de los recursos energéticos en Coahuila. El tema sigue en la agenda parlamentaria mientras las distintas fuerzas políticas buscan auditorías y explicaciones de la CFE sobre la concentración de contratos en un menor número de empresas.