CDMX: obras de Rivera, Siqueiros, Lola Cueto y Nahui Olin integran muestra en el MUNAL sobre la imagen de la mujer indígena

La exposición "Disputar la mirada. Imaginarios visuales de las mujeres indígenas" estará disponible en el MUNAL hasta el 25 de julio de 2026.

La exposición "Disputar la mirada. Imaginarios visuales de las mujeres indígenas" en el Museo Nacional de Arte (MUNAL) de Ciudad de México invita a repensar los imaginarios visuales que durante siglos han definido a la mujer indígena.

La muestra, compuesta por 148 obras de distintas épocas y estilos, no solo exhibe creaciones de figuras icónicas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Lola Cueto y Nahui Olin, sino que también cuestiona los estereotipos y contradicciones que han marcado estas representaciones, según la información proporcionada por el propio MUNAL.

Una travesía visual desde el siglo XVI hasta la actualidad

El recorrido inicia con imágenes originadas en el siglo XVI, cuando comenzó a documentarse la vestimenta tradicional indígena, y abarca desde pinturas y grabados de la época novohispana hasta piezas contemporáneas.

La exposición integra obras que van desde la escultura Malinche (1852), realizada por Manuel Vilar, hasta textiles actuales como el Huipil para Malintzin (2023), creado por las tejedoras oaxaqueñas Alicia Molina y Silvia Vera. Entre los núcleos más destacados se encuentra la tríada formada por La tierra (1945), de María Izquierdo, una pintura que muestra a una mujer indígena cubierta solo por un rebozo; la obra Guendarutoo (2022), que aborda la violencia en territorios indígenas explotados; y la mencionada pieza textil para Malintzin.

La exposición en el MUNAL podrá visitarse de martes a domingo, entre las 10 y 18 horas. (Foto: X/@MUNALmx)

El núcleo titulado “Reimaginar el origen” explora cómo la figura de la mujer indígena ha sido asociada al territorio, la fertilidad y la maternidad en el arte mexicano, mientras que obras como Familia indígena (1725), de José de Ibarra, y grabados de Claudio Linati como Mujer de Tehuantepec o Sirvienta indígena (1828) permiten observar la proyección de estos imaginarios hacia Europa y su influencia en la construcción de la identidad nacional.

Estereotipos y rupturas en la representación

La exhibición revela cómo los marcadores raciales y culturales, como el cabello trenzado, los textiles y ciertos rasgos físicos, han sido elementos constantes en la construcción de la imagen de la mujer indígena.

Obras como Mujer de la sierra de Orizaba de José Justo Montiel, Mujeres peinándose (1930) de Lola Cueto, y esculturas como La mestiza (1936) de Rómulo Rozo evidencian estas repeticiones, mientras que proyectos recientes como Nguiu (2024), dedicado a la diversidad de identidades zapotecas, abren nuevas perspectivas.

Las curadoras, Andrea García y Ariadna Solís, han subrayado que la exposición busca interrogar no solo cómo se ha imaginado históricamente a la mujer indígena, sino también cómo se espera que sea.

“Estas imágenes articulan una narrativa política y responden a un pendiente histórico”, señalaron ambas especialistas según declaraciones recogidas por el MUNAL. Al resaltar tanto las repeticiones como las rupturas en los modelos visuales, la muestra permite identificar grietas dinámicas que enriquecen el debate y la reflexión social.

La exposición “Disputar la mirada. Imaginarios visuales de las mujeres indígenas” podrá visitarse en el MUNAL hasta el 25 de julio de 2026. (Foto: X/@MUNALmx)

Apropiación, resistencia y resignificación desde el arte

En el núcleo “Engendrar la tierra”, la representación artística creada por mujeres indígenas cobra protagonismo a través de técnicas tradicionales como el textil y el bordado. Obras como Sin título (2013–2014) de la poeta Natalia Toledo y Manos del mar (2025) de Ofelia Gijón dialogan con grabados de Jean Charlot y fotografías de Mariana Yampolski, evidenciando la capacidad de estas creadoras para reapropiarse de los discursos visuales y resignificarlos.

El último núcleo, “Reconquistar la imagen”, examina la difusión de los estereotipos en medios como las revistas y el cine, presentando imágenes idealizadas y alejadas de las realidades cotidianas.

Destacan fotografías de Luis Márquez Romay, como Tehuana sentada en una silla de ruedas de American Express, y carteles publicitarios de José Chávez Morado. También se exhiben retratos donde mujeres como Rosa Rolanda o Dolores del Río aparecen con indumentaria tradicional pero encarnando ideales nacionalistas.

La exposición estará disponible hasta el 25 de julio de 2026 en el Museo Nacional de Arte, ubicado en Tacuba 8, Centro Histórico de la Ciudad de México, y podrá visitarse de martes a domingo, entre las 10 y 18 horas.

Datos relevantes sobre la exposición “Disputar la mirada. Imaginarios visuales de las mujeres indígenas”

La exposición reúne obras desde el siglo XVI hasta hoy y cuestiona cómo se ha representado a la mujer indígena en el arte mexicano. Muestra tanto repeticiones de estereotipos como nuevas formas de ver y entender la identidad indígena. Incluye obras de mujeres indígenas que resignifican su imagen y analiza cómo los medios han difundido estereotipos.